HABER
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2025 16:25
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2025 16:31
2 dk Okuma

İÜ Rektörü: Yetki bizde, İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettik

Rektör Zülfikar, yürütmenin durdurulması talebinin reddedildiğini, davanın hâkimin yargılamaya karar vermesi aşamasında olduğunu ve sürecin yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İÜ Rektörü: Yetki bizde, İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettik
Fotoğraf: CHP Basın

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin iptal kararını değerlendirdi.

“İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu bu konuda yetkilidir. YÖK yasası buna izin veriyor… Bizim kararımız kesin; diplomayı iptal ettik” dedi.

Zülfikar, yürütmenin durdurulması talebinin reddedildiğini, davanın hâkimin yargılamaya karar vermesi aşamasında olduğunu ve sürecin yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

“Bu bizim yetkimiz”

Sabah’a konuşan Zülfikar, kararın üniversite yönetim kurulunda oy birliğiyle alındığını belirtti:
“Üniversitemizde 17 fakülte var; fakülte dekanları ile rektör yönetim kurulu üyesidir. Fen, sosyal ve sağlık bilimleri adına üç üye daha var; kurul toplam 21 kişiden oluşur. Kararın alındığı toplantıya mazeretli iki üye ve istifa eden İşletme Fakültesi dekanı katılmadı; sayı 18’e indi. Diplomanın iptali, toplantıya katılan 18 üyenin 18’inin oyuyla oy birliğiyle alındı. Yetkimiz olmasa yetkimizin dışında iş yapmayız; bu bizim yetkimiz.”

“Yürütmeyi durdurma reddedildi; kararımız kesin”

Rektör Zülfikar, dosyanın geçmiş yıllarda yapılan itirazlar ve yazışmalarla birlikte değerlendirildiğini anlattı:
“Bir diplomada dekan ve rektör imzası bulunur; rektör imzalamadan diploma tamamlanmaz. Savcılığın önce YÖK’e, ardından YÖK’ten bize ilettiği itiraz da üst kurumda görüşülür. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu bu konuda yetkilidir. Yargı süreci devam ediyor; ikinci aşama geçti. Karşı taraf yürütmeyi durdurma talep etti, reddedildi. Şu an hâkimin yargılamaya karar vermesi aşamasındayız. Muhtemelen bu yıl içinde bitmesi bekleniyor. Bizim kararımız kesin; biz diplomayı iptal ettik. Karşı taraf ise iptalin hukuksuz olduğu iddiasıyla itiraz ediyor; duruşmalar sürdü ancak henüz nihayete ermedi.”

İmamoğlu’nun diploma davasında yürütmeyi durdurma talebine ret
İmamoğlu’nun diploma davasında yürütmeyi durdurma talebine ret
31 Temmuz 2025

“1993 öncesi yatay geçiş incelemelerini açıklayacağız”

Zülfikar, YÖK’ün denklik yönetmeliğinin değiştiği 1993 yılı öncesindeki yatay geçişlere dair çalışmanın da tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu:
“Çok yakında 1993 öncesi yatay geçiş inceleme sonuçlarını açıklayacağız. 1988–1991 arasındaki dört yılda usulsüzlükler tespit edildi. Bu dönemde toplam yaklaşık 230 yatay geçiş var; yürütülen incelemeler bu grubu kapsıyor. Tek kişi üzerinden değil, ilgili yılların tamamı üzerinden çalıştık.”

İmamoğlu'nun diploma davasında ara karar: Mahkeme 20 Ekim'e ertelendi
İMAMOĞLU 'DİPLOMA DAVASI'NDA HAKİM KARŞISINDA
İmamoğlu'nun diploma davasında ara karar: Mahkeme 20 Ekim'e ertelendi
12 Eylül 2025

(EMK)

