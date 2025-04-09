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Yayın Tarihi: 9 Nisan 2025 11:07
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2025 11:26
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İÜ Demokratik Üniversite Girişimi: Tutuklu öğrenciler ve Levent Dölek serbest bırakılsın

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi, “Anayasal haklarını kullanan öğrencilerimizin ve öğretim üyemizin gözaltına alınması, tutuklanması bir anayasa ihlalidir. Hukuk araçsallaştırılarak, “ceza ve öç” politikası uygulanmaktadır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İÜ Demokratik Üniversite Girişimi: Tutuklu öğrenciler ve Levent Dölek serbest bırakılsın
*İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin Esnaf Yemekhanesi'nden Beyazıt'a protesto yürüyüşü, 19 Mart 2025. Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi (İÜDÜG), tutuklu öğrenciler ve üniversitenin İktisat Fakültesi öğretim üyesi, Eğitim-Sen İstanbul Üniversitesi temsilcisi Dr. Levent Dölek’in serbest bırakılması için açıklama yaptı.

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Tüm üniversite ve bilim topluluğunu tutuklu öğrencilere ve öğretim üyelerine sahip çıkmak için ayağa kalkmaya ve ses vermeye çağırdı.

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“Öğrenim temel haktır, engellenemez!” denilen açıklamada Girişim, Anayasanın 34. Maddesini hatırlatarak, “Anayasal haklarını kullanan öğrencilerimizin ve öğretim üyemizin gözaltına alınması, tutuklanması bir anayasa ihlalidir” dedi.

Anayasa Madde 34: Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Öğrencilerin tutuklu bulunmasının Anayasa’nın 42. Maddesini de ihlal ettiğini hatırlatan Girişim, Anayasa’nın 15. Maddesinin yalnızca ‘Savaş’ “seferberlik” veya “olağanüstü durum” koşullarıyla ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülükler gözetilerek temel hak ve özgürlükler engellenebileceğini söyledi.

Anayasa Madde 42: Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Girişim, “Savaşta değiliz. Seferberlik yok! Hukuk araçsallaştırılarak, “ceza ve öç” politikası uygulanmaktadır” dedi.

Anayasa Madde 15: Savaş, seferberlik (…)(1) veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

"Tutuklamalar yargısız bir cezalandırmadır"

“Uygulamalar eziyete ve işkenceye dönüşmüştür” diyen Girişim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“300’ün üzerinde öğrenci tutuklu. Tutuklamayı bir cezaya dönüştürmek Türkiye’nin de altında imzası bulunan uluslararası sözleşmelere, metinlere ve mevcut Anayasa’ya, yasalara aykırıdır. Eğitim ve öğretim temel bir insan hakkıdır. Devletin bu hakkın kullanımını güvenceye alması kamusal bir zorunluluktur. Birçok üniversitede sınav süreçleri başladı, başlayacak. Öğrencilerin, öğretim elemanlarının, üyelerinin gözaltına alınması, tutuklanması yargısız bir cezalandırmadır.”

Anayasa Madde 17: Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.

İstanbul Üniversitesi'ne çağrı

İstanbul Üniversitesi’nin bu sürecin tam ortasında yer aldığını belirten İÜDÜG, üniversite yönetimini, öğretim elemanlarını, üyelerini öğrencilerine sahip çıkmaya çağırdı. Ayrıca İktisat Fakültesi öğretim üyesi, Eğitim-Sen işyeri temsilcisi Dr. Levent Dölek’in, serbest bırakılmasını talep etti.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Üniversitesi
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