İÜ'de yemek krizine 'çözüm': Sandviç standı ve stüdyo yemekhane

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencilerinin artan yemek fiyatlarına ve yemekhane koşullarına yönelik tepkisinin ardından ‘çözüm’ için harekete geçen üniversite yönetimi, yemekhane önlerinde soğuk sandviç stantları kurdu.

70 bin öğrencisi olan İÜ’de, öğrencilerin kullanımına açık olan dört yemekhane bulunuyor. Ancak bu yemekhanelerin kapasitesi yeterli olmadığı için uzun kuyruklar oluşuyor, öğrenciler yemeğin kalmadığı durumlarla dahi karşılaşabiliyor.

bianet’e konuşan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Yunus Emre Bal, 19 Ekim’de Beyazıt Kampüs, Esnaf ve Çapa yemekhanelerinin önünde kurulan stantlarda 15 liraya soğuk sandviç satılmaya başlandığını söyledi.

Sandviç satılmasına karşı olmadıklarını ancak bunun yemekhane krizine kalıcı bir çözüm olmadığını belirten Bal, şunları kaydetti:

“Hızlı olsun diye yemek ile aynı fiyattan, 15 TL'ye soğuk sandviç istemiyoruz. Nitelikli ve ucuz yemek istiyoruz. Madem taleplerimizi duyuyorsunuz ve bunlarla ilgileniyorsunuz, somut çözüm görmek istiyoruz.”

Öte yandan Süleymaniye’de bulunan İÜ İletişim Fakültesi’ndeki stüdyoların yemekhaneye dönüştürülmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

İletişim Fakültesi stüdyoları

“İletişim Fakültesi stüdyosuz kalacak”

bianet’e konuşan ve isminin belirtilmesini istemeyen İÜ İletişim Fakültesi’nden bir öğrenci, “Fakültede staj yok. Staj yerine bu stüdyolarda okulun yayınları için çalışıyorduk. Eğer stüdyo yemekhaneye dönüştürülürse İletişim Fakültesi stüdyosuz kalacak. Düşünün, İletişim Fakültesi öğrencisisiniz ve stüdyonuz yok” dedi.

İletişim Fakültesi’nin yeni binasındaki stüdyoların dönüştürülmesinin yemekhane krizini çözmeyeceğini belirten İÜ’lü öğrenci, şöyle konuştu:

“Yeni bina eskisi kadar büyük değil. Sadece stüdyolar değil, sınıflar da büyük değil. Stüdyoların yemekhaneye çevrilmesi bir anlam ifade etmiyor. Bu kararı almalarının nedeni kapasite yetersizliği ama stüdyolar çok küçük bir alan. Bu kapasite sorunu devam edecek.”

İÜ’lü yetkili: İletişim’de yemekhane açma düşüncesi var

Konuyla ilgili telefonla ulaştığımız İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan bir yetkili “İLEF Stüdyoları yemekhaneye çevrilecek mi?” sorumuza “Kesin bir bilgimiz yok, resmi bir yazı gelmedi” yanıtını verdi.

Yetkili, stüdyolarda tadilat yapıldığına ilişkin tanıklıkları aktardığımızda ise “İletişim Fakültesi’nde yeni bir yemekhane açma düşüncesi var. Ancak ne zaman açılır bilmiyorum” dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Üniversitesi’nde temmuz ayında 6 lira olan yemek ücreti önce 10 liraya, ardından 15 liraya yükseltilmişti. Ayrıca üniversitenin açıldığı hafta sıcak yemek bittiği için öğrencilere konserve yemek dağıtılmıştı.

Yemekhane zammına karşı birleşen İstanbul Üniversitesi öğrencileri ise 11 Ekim’de yaptıkları eylemde zamların geri çekilmesini, vegan yemekler dahil yeterli ve nitelikli yemeklerin sağlanmasını, ayrıca Fen-Edebiyat Fakültesi’ndeki yemekhanenin öğrencilere açılmasını talep etmişti.

Eylemin ardından 21 Ekim’de yemekhanelerde yemeklerin porsiyonları artırılmıştı.

(AD)