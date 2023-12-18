İÜ'de çam ağacı süslemek isteyen öğrencilere özel güvenlik müdahalesi

İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) Beyazıt'taki ana yerleşkesinde yeni yılın gelişini kutlamak için çam ağacı süslemek isteyen öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti.

bianet'e konuşan İÜ öğrencisi Yunus Emre Bal, "Yaklaşık 30 arkadaş bir araya gelerek kampüsteki bir çam ağacını süslemek istedik" dedi.

Çam ağacı süslemek istemelerinin özel güvenlik görevlileri tarafından 'izinsiz eylem' olarak nitelendirildiğini belirten Bal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılbaşı süslerini almaya çalıştılar, buna tepki gösterdiğimizde bir arkadaşımızı ittiler, bir arkadaşımızı yerde sürüklediler, bana da tokat attılar. Özel güvenlikler 'Bu okulda izin almadan hiçbir şey yapamazsınız' diyerek olayı kriminalize etmeye çalıştılar ama başaramadılar."

İÜ öğrencilerinin bianet'e ulaştırdığı görüntülerde, üniversitelilerin kampüsteki bir ağacı süslemeye çalıştığı ancak özel güvenliklerin ağacın önünde durarak onları engellediği ve ellerindeki süsleri almaya çalıştığı görülüyor. Yaşanan arbede sırasında özel güvenliklerin sert müdahalesi sonucu bazı öğrencilerin yere düştüğü görüntülere yansıdı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz haftalarda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çam ağacı süsleyen öğrenciler, İslamcı gruplar tarafından rektörlüğe şikayet edilmişti. Bunun üzerine üniversite yönetimi ağaçtaki süsleri toplamıştı.

Duruma tepki gösteren üniversiteliler ise ağacı yeniden süsleyerek yeni yılın gelişini kutlamıştı. Ancak ağaçtaki süsler bu defa da İslamcı gruplar tarafından kaldırılmış, ardından üniversiteliler 'ağaç nöbeti'ne başlamıştı. 'Ağaç nöbeti'ne ilişkin paylaşımlar yapan bazı üniversiteliler, iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilmişti.

(AD)