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Yayın Tarihi: 6 Mart 2024 10:19
 ~ Son Güncelleme: 6 Mart 2024 10:36
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İTÜ Ayazağa'daki inşaat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Valiliği, İTÜ Ayazağa Kampüsü’ndeki inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İTÜ Ayazağa'daki inşaat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü içerisindeki Yabancı Diller Binası'nın inşaatında, işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, işçilerin durumu fark etmesi ve bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının etkisi ve dumanların yükselişi çevreden de görüldü.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği’nden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Mart günü saat 08.00 sıralarında İTÜ-Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir."

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(VC)

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