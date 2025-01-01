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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 1 Ocak 2025 17:26
 ~ Son Güncelleme: 1 Ocak 2025 17:32
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İTO’ya göre İstanbul’un 2024 enflasyonu yüzde 55

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul’da aralık ayında fiyat artışları yüzde 1,74 olurken, 2024'te İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi yüzde 55,27 oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İTO’ya göre İstanbul’un 2024 enflasyonu yüzde 55

İstanbul Ticaret Odası (İTO), “İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi” verilerini açıkladı. Buna göre; kentte perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan “İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi” Aralık’ta bir önceki aya göre yüzde 1,74, toptan fiyat hareketlerini yansıtan “Toptan Eşya Fiyatları İndeksi” ise yüzde 0,82 arttı.

Önceki yılın aynı dönemine göre fiyat değişimlerini gösteren İTO, 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 40,64 arttı.

En çok artış konut harcamalarında

Aralıkta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre artış oranı; konut harcamalarında yüzde 4,55, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,34, ev eşyasında yüzde 1,13, giyimde yüzde 1,05, gıdada yüzde 0,93, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,77, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 oldu.

Geçen ay toptan fiyatlarda mensucat (dokuma ürünü) grubunda yüzde 4,26, inşaat malzemelerinde yüzde 2,87, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2,74, kimyevi maddelerde yüzde 1,35, gıda maddelerinde yüzde 1,18 ve madenler grubunda yüzde 0,48 artış yaşanırken, işlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 3,61 azalış görüldü.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
enflasyon
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