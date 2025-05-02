İTO verisi: İstanbul'un enflasyonunda aylık yüzde 3,21'lik artış

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndekslerinin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, kentte, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,46 arttı.

İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinin nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 47,21 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 13,59, konut harcamaları grubunda yüzde 6,66, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 5,22, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 3,93, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3,74, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 3,15, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 3,12, alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda yüzde 2,29, sağlık harcamaları grubunda yüzde 2,13, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 2,03, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 1,57 artış olurken, eğitim harcamaları grubunda değişim olmadı.

İstanbul’da nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; giyim harcamaları grubunda mevsimsel değişime bağlı olarak, konut harcamaları grubunda bazı ürünlerde kamu kaynaklı olarak, haberleşme, lokanta ve oteller, çeşitli mal ve hizmetler gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde ise piyasa koşulları bağlı olarak ve gıda harcamaları grubunda yer alan ürünlerde mevsimsel değişimlere bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

Nisan ayında en yüksek grup artışı giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda izlendi.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve mart ayında yüzde 2,30 artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi nisan ayında yüzde 1,46 arttı.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 28,85, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 43,11 oldu.​​​​​​​

Nisan'da toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 7,57, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,30, madenler grubunda yüzde 1,32, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,87, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,53, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,48 ve gıda maddeleri grubunda yüzde 0,13 artış oldu.

Yıllık ortalama bazda nisan ayı gruplar itibarıyla, inşaat malzemelerinde yüzde 86,86, mensucatta yüzde 69,11, kimyevi maddelerde yüzde 42,57, gıda maddelerinde yüzde 40,57, işlenmemiş maddelerde yüzde 33,41, yakacak ve enerjide yüzde 32,79, madenlerde yüzde 27,18 artış gerçekleşti.

216 ürün zamlandı

İTO ayrıca nisan ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 216 ürünün fiyatında artış izlenirken, 46 ürünün fiyatı azaldı.

Nisanda bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 43,97 ile limon olurken, onu yüzde 41,95 ile ücretli dijital abonelikler, yüzde 36,49 ile kadın çantası, yüzde 29,32 ile kadın pardösü, yüzde 28 ile kadın iç çamaşırı ve yüzde 26,37 ile kadın elbisesi izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 25,36 ile elektrik faturası, yüzde 25,29 ile erkek tişörtü, yüzde 23,99 ile kadın ayakkabısı, yüzde 21,78 ile erkek gömleği, yüzde 21,55 ile kadın gömlek/bluz oldu.

Geçen ay kadın pantolonu yüzde 18,17, cep telefonu kontör ücreti yüzde 16,99, kız çocuk elbisesi yüzde 13,99, simit yüzde 13,37, sinema-tiyatro bilet ücreti yüzde 12,93 arttı.

Fiyatı en çok düşen ürün patlıcan oldu

Nisanda bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 41,15 ile patlıcan olurken, onu yüzde 32,30 ile salatalık, yüzde 25,19 ile çilek, yüzde 25,05 ile taze fasulye, yüzde 22,94 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti, yüzde 22,23 ile yeşil soğan takip etti.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 21,41 ile sivri biber, yüzde 20,38 ile çarliston biber, yüzde 19,87 ile dolmalık biber, yüzde 14,62 ile domates salkım, yüzde 13,69 ile kabak oldu.

Geçen ay kıvırcık salata fiyatı yüzde 13,61, erkek bot yüzde 9,09, set üstü ocak yüzde 5,78, ıspanak yüzde 3,46, kaymak yüzde 1,18 azaldı.

(HA)