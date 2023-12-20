İTO'dan belgesel: Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada Sanatoryumu

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) çektiği, yapım koordinatörlüğünü İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cegerğun Polat'ın, yönetmenliğini Alaattin Timur ve Adnan Payaslı'nın yaptığı "Sağlıkta Hafıza Mekanları; Heybeliada Sanatoryumu" belgeselinin özel gösterimi yapıldı.

DOÇ. DR. FATİH ARTVİNLİ ANLATTI "Heybeliada Sanatoryumu ölüme terk edildi"

Belgeselin diğer bir özel gösterimi ise 17 Aralık Pazar günü Heybeliada’da yapıldı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esin Tuncay, sanatoryumla ilgili mücadelenin devam edeceğini söyledi. Sanatoryumun sağlık tesisi olarak ada halkına hizmet vermesi gerektiğinin altını çizen Dr. Esin Tuncay, "Burayla ilgili halk ne diyorsa o olur" dedi.

Belgeselin yapım koordinatörlüğünü yapan Dr. Cegerğun Polat, Heybeliada Sanatoryumu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesinin ardından İstanbul Tabip Odası'nın da içinde olduğu meslek örgütlerinin yürüttüğü hukuk mücadelesini hatırlattı ve 2022'de kazanılan hukuk mücadelesinin ardından kurgulanan belgeselin sanatoryumun geleceğiyle ilgili yapılan mücadelenin bir parçası olduğunu belirtti.

Belgeselin ardından söz alan ada halkı uzun zamandır çürümeye terk edilmiş durumda olan sanatoryumla ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı, taleplerini dile getirdi.

Belgeselin geniş kapsamlı gösterimi 14 Mart Tıp Haftası'nda yapılacak.

Belgeselin tanıtımı şöyle:

"Temelleri 1924’te atılan, fonksiyonları ve önemi sonraki yıllarda giderek artan, Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi 'Heybeliada Sanatoryumu' uzun zamandır çürümeye terk edilmiş durumda. Üzerinde bulunan arazi ile beraber tarihsel kimliği de yok edilmeye çalışılan sanatoryumun, adalar halkının talepleri ve ülkemiz sağlık hizmetlerinin gelişimindeki 'hafıza' niteliği nedeniyle yeniden fonksiyon kazanmasını istiyoruz.

"Heybeliada Sanatoryumu’nun sadece mekandan ibaret olmadığını, yüzbinlerin hayatını nasıl değiştirdiğini tekrar hatırlamamız gerekiyor."

heybeli kisa from İstanbul Tabip Odası on Vimeo.

(AÖ)