İthaki Yayınları: Künye uygulamasından vazgeçtik

İthaki Yayınları, kitap künyelerinden eski çalışanların isimlerinin çıkaracağını duyurmasının ardından yeni bir açıklama yaparak, uygulamadan vazgeçtiğini bildirdi.

Gelen tepkiler üzerine yayınevi, çalışan isimlerinin yeni basılan kitap künyelerinden çıkarmayacağını duyurdu.

Yayınevi Emekçileri Platformu: Künye emeğimizdir

İthaki sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bugüne kadar kitaplarımızdaki künyeyi geniş tutarak katkıda bulunan herkesin emeğini işaret etmeye çalıştık. Ancak yıllar içinde yaşadığımız bazı hukuki sorunlar nedeniyle kitaplarımızın tekrar baskılarında zaman zaman düzenleme yapıyor ve halihazırda yayınevi bünyesinde çalışmayan kişilerin isimlerine yer vermiyorduk. Bu kararın kişilerden, isim tartışmalarından azade alındığını bilinmesini isteriz.

"Ancak söz konusu uygulamanın yarattığı tartışma ve gelen eleştiriler bizi tekrar değerlendirme yapmaya yöneltti.

"Gelinen noktada tekrar baskı künyelerine dair bu uygulamayı devam ettirmeyeceğimizi duyuruyor, bu kararın yayın dünyasındaki benzer tartışmalara katkı sunmasını ümit ediyoruz."

Ne olmuştu?

İthaki Yayınları'nın küçülme gerekçesiyle kadroya yeni alınan, tazminat hakkı olmayan çalışanlarını işten çıkardığı iddiaları ve çalışanların isimlerinin yeni basılan kitap künyelerinden çıkarıldığı Ağustos 2023'te basına yansıdı.

Grafik tasarımcı Hamdi Akçay, 26 Mart 2024'te sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak İthaki Yayınları’ndan yayımlanan bir kitabın künyesinden isminin çıkarıldığını duyurdu: “Kitabın ilk baskı ve bir ay önce basılan tekrar baskı künyeleri. Emeklerimiz buhar olmuş, yok sayılmışız!”

İthaki Yayınları, çalışanların beyanlarının ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak "iddiaların gerçeği yansıtmadığını", "işçilerin haklarıyla ilgili istişare ve müzakere zeminini açık tuttuklarını" belirtti.

Bunun üzerine Yayınevi Emekçileri Platformu, “Yayın Emekçisinin Adı Yok!” başlığıyla dün (28 Mart) bir açıklama yaptı.

Platform, söz konusu uygulamanın "yeni ve münferit" bir vaka olmadığını belirterek, birlikte mücadele etme ve #KünyeEmeğimizdir etiketi ile kampanyaya destek çağrısı yaptı.(GDY/AÖ)