'İtalyan Sinemasıyla Buluşma' 3 Aralık'a kadar devam ediyor

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin bu yıl 14. kez düzenlediği “İtalyan Sinemasıyla Buluşma”, dün akşam Beyoğlu’ndakin İtalyan Kültür Merkezi’nin Tiyatro Salonu’nda İtalya’nın Oscar adayı, Matteo Garrone imzalı “Kaptan Benim” filminin Türkiye prömiyeriyle başladı.

Çağdaş İtalyan sinemasının yeni yapımlarını İstanbul’a getiren ve 3 Aralık’a kadar devam eden program kapsamında, yedi yapım daha Türkiye’de ilk kez gösterilecek.

İtalyan Kültür Merkezi’nde ve Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de düzenlenen gösterimler ücretsiz.

Bugün (28 Kasım)

“El Paraiso/Cennet” (Yönetmen: Enrico Maria Artale)

Casa d’Italia Tiyatro Salonu

Saat: 20.00

“Te L’avevo Detto/Sana Söylemiştim” (Yönetmen: Ginevra Elkann)

Sinematek/Sinema Evi Kadıköy

Saat: 20.00

29 KASIM ÇARŞAMBA

“Comandante/Komutan” (Yönetmen: Edoardo De Angelis)

Casa d’Italia Tiyatro Salonu

Saat: 20.00

“Una Sterminata Domenica/Sonsuz Pazar” (Yönetmen: Alain Parroni)

Sinematek/Sinema Evi Kadıköy

Saat: 20.00

30 KASIM PERŞEMBE

“Invelle/Hiçbir Yerde” (Yönetmen: Simone Massi)

Casa d’Italia Tiyatro Salonu

Saat: 18.00

“Te L’avevo Detto/Sana Söylemiştim” (Yönetmen: Ginevra Elkann)

Casa d’Italia Tiyatro Salonu

Saat: 20.00

1 ARALIK CUMA

“Una Sterminata Domenica/Sonsuz Pazar” (Yönetmen: Alain Parroni)

Casa d’Italia Tiyatro Salonu

Saat: 20.00

“Invelle/Hiçbir Yerde” (Yönetmen: Simone Massi)

Sinematek/Sinema Evi Kadıköy

Saat: 20.00

2 ARALIK CUMARTESİ

“Lubo” (Yönetmen: Giorgio Diritti)

Casa d’Italia Tiyatro Salonu

Saat: 20.00

“Comandante/Komutan” (Yönetmen: Edoardo De Angelis)

Sinematek/Sinema Evi Kadıköy

Saat: 14.00

“Io Capitano/Kaptan Benim” (Yönetmen: Matteo Garrone)

Sinematek/Sinema Evi Kadıköy

Saat: 18.30

3 ARALIK PAZAR

“C'è Ancora Domani/Hâlâ Umut Var” (Yönetmen: Paola Cortellesi)

Casa d’Italia Tiyatro Salonu

Saat: 20.00

“El Paraiso/Cennet” (Yönetmen: Enrico Maria Artale)

Sinematek/Sinema Evi Kadıköy

Saat: 14.00

“Lubo” (Yönetmen: Giorgio Diritti)

Sinematek/Sinema Evi Kadıköy

Saat: 18.30

*Filmler orijinal dilinde, Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecektir. (AÖ)