İtalyan Lisesi’nde grev kararı: Mücadele uluslararası alana taşındı

Tez-Koop-İş Sendikası’nın yetkili ve örgütlü olduğu İstanbul Özel İtalyan Lisesi’nde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle grev aşamasına geldi. Sendika, üyelerinin insanca çalışma koşulları ve adil ücret taleplerinin karşılanmaması üzerine grev kararı aldığını duyurdu.

Tez-Koop-İş, İtalyan Lisesi’nde süren hak mücadelesini yalnızca Türkiye kamuoyuyla sınırlı tutmayarak uluslararası dayanışmaya da taşıdı. Bu kapsamda sendika, küresel emek platformu LabourStart üzerinden bir destek kampanyası başlattı. Kampanya, farklı ülkelerden sendikaların ve emek örgütlerinin katılımıyla büyümeye devam ediyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, üyelerin haklı talepleri karşılanana kadar mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Grev, 2 Şubat 2026 tarihinde, ikinci dönemin ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacak. Tez-Koop-İş Sendikası, tüm emek ve dayanışma dostlarını sürece destek vermeye çağırdı.

Türkiye’de İtalyan okul statüsüyle faaliyet gösteren Liceo Italiano I.M.I.’de görev yapan Türk öğretmenler, okulda uygulanan ayrımcı politikalara karşı sendikalaştı. Öğretmenler, İtalyan meslektaşlarına kıyasla daha ağır bir ders yükü taşımalarına rağmen daha düşük statüde istihdam edildiklerini ve daha düşük ücret aldıklarını ifade ediyor.

Bu eşitsizliğin, “aynı okul içinde iki ayrı dünya” yarattığını belirten öğretmenler, adil ve eşit çalışma koşulları talep ediyor.

Öte yandan Türkiye’de son yıllarda hızla artan enflasyon, öğretmen maaşlarını ciddi biçimde eritti. Resmî enflasyon oranlarının oldukça altında kalan ücret artışları, öğretmenleri derin bir ekonomik çıkmaza sürükledi. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde herhangi bir ilerleme sağlanamaması üzerine sendika, grev kararı aldığını duyurdu.