HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:24 27 Ocak 2026 16:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.01.2026 16:32 27 Ocak 2026 16:32
Okuma Okuma:  2 dakika

İtalyan Lisesi’nde grev kararı: Mücadele uluslararası alana taşındı

Sendikadan yapılan açıklamada, üyelerin haklı talepleri karşılanana kadar mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Hikmet Adal/bianet

Tez-Koop-İş Sendikası’nın yetkili ve örgütlü olduğu İstanbul Özel İtalyan Lisesi’nde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle grev aşamasına geldi. Sendika, üyelerinin insanca çalışma koşulları ve adil ücret taleplerinin karşılanmaması üzerine grev kararı aldığını duyurdu.

Tez-Koop-İş, İtalyan Lisesi’nde süren hak mücadelesini yalnızca Türkiye kamuoyuyla sınırlı tutmayarak uluslararası dayanışmaya da taşıdı. Bu kapsamda sendika, küresel emek platformu LabourStart üzerinden bir destek kampanyası başlattı. Kampanya, farklı ülkelerden sendikaların ve emek örgütlerinin katılımıyla büyümeye devam ediyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, üyelerin haklı talepleri karşılanana kadar mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Grev, 2 Şubat 2026 tarihinde, ikinci dönemin ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacak. Tez-Koop-İş Sendikası, tüm emek ve dayanışma dostlarını sürece destek vermeye çağırdı.

(EMK)

