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Yayın Tarihi: 27 Aralık 2024 17:40
 ~ Son Güncelleme: 27 Aralık 2024 17:54
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İtalyalı gazeteci İran’da hapis

Il Foglio ve Chora Media'ya çalışan Cecilia Sala, 19 Aralık'tan bu yana Evin Cezaevi'nde tutuluyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İtalyalı gazeteci İran’da hapis
Fotoğraf: unita.it

İtalya Dışişleri Bakanlığı, bugün İran'da haber yapmak üzere bulunan İtalyalı gazeteci Cecilia Sala'nın 19 Aralık'ta Tahran’da gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Il Foglio muhabiri olan ve Chora Media için çalışan Sala, genellikle siyasi mahpusların tutulduğu kötü şöhretli Evin Cezaevi’ne götürüldü.

Tahran Büyükelçiliğinin Sala’nın durumunu takip ettiğini belirten Bakanlık, Büyükelçi Paola Amadei'nin de bugün kendisiyle görüştüğünü bildirdi.  Ayrıca Sala’nın ailesiyle iki kez telefon görüşmesi yapmasına izin verildiğini aktardı.

Sala’nın çalıştığı Il Foglio gazetesi bugün geçtiği haberde gazetecinin İran’a normal vizeyle gittiği bilgisini verdi. Chora Media ise Sala'nın geçerli bir gazeteci vizesinin bulunduğunu, İran’da pek çok söyleşi gerçekleştirdiğini ve 'Stories (Hikayeler)’ isimli podcast programı için üç bölüm hazırladığını kaydetti.

Sala'nın 20 Aralık'ta Roma'ya dönmesi gerekiyordu. Konuya ilişkin İran’dan henüz bir açıklama gelmedi.

Gazeteciler için en kötü ülkelerden biri

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) 2024 Basın Özgürlüğü Endeksine göre İran ifade ve basın özgürlüğünde dünyanın en kötü beşinci ülkesi. 180 ülkenin yer aldığı endekste Eritre, Suriye, Afganistan ve Kuzey Kore'den sonra 176. sırada.

İran, 2022'de Mahsa Amini 'nin öldürülmesinden ardından başlayan protestolar sürecinde 79 gazeteciyi tutukladı. Bazıları ağır cezalara çarptırıldı. Sadece 2024'ün ilk yarısında İran en az 34 gazeteciyi tutukladı ya da mahkum etti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İran Cecilia Sala
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