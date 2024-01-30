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Yayın Tarihi: 30 Ocak 2024 17:42
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2024 17:46
1 dk Okuma

İtalyalı çiftçiler, AB'nin tarım politikalarını protesto etti

“Bütün Avrupa'yı bloke etmeye hazırız.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İtalyalı çiftçiler, AB'nin tarım politikalarını protesto etti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İtalya'da çiftçiler, bazı kentlerde traktörleriyle yollara inerek Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto etti.

AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı başta olmak üzere tarım politikalarının protesto edildiği ülkeler arasına eklenen İtalya’da çiftçiler, tarım sektöründeki vergileri protesto ederken, sentetik gıdalara yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilmesini talep ediyor.

"Çiftçiler yoksa, gıda da yok"

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Milano girişindeki Melegnano mevkiinde traktörlerini yol kenarına park eden çiftçiler, araçlarına "Çiftçiler yoksa, gıda da yok" ve "Bütün Avrupa'yı bloke etmeye hazırız" yazılı pankartlar ve İtalya bayrakları astı.

Milano yakınlarındaki protestoya 100 kadar traktör katıldı.

Lodi, Grosseto, Cagliari ve Lecce kentlerinde de çok sayıda çiftçi traktörleriyle protestolara katıldı.

Avrupa'da çiftçi eylemleri

Son dönemde uygulanan tarım politikaları nedeniyle başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde, çiftçiler yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için traktörleriyle protestolar düzenliyor.

AB'deki çiftçiler ağırlıklı olarak AB’nin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini protesto ediyor.

Çiftçiler, aynı zamanda AB'ye "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanıma ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırmak" eleştirisinde bulunuyor. (TY)

İtalya ab tarım politikaları çiftçi protestoları
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