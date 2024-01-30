İtalyalı çiftçiler, AB'nin tarım politikalarını protesto etti

İtalya'da çiftçiler, bazı kentlerde traktörleriyle yollara inerek Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto etti.

AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı başta olmak üzere tarım politikalarının protesto edildiği ülkeler arasına eklenen İtalya’da çiftçiler, tarım sektöründeki vergileri protesto ederken, sentetik gıdalara yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilmesini talep ediyor.

"Çiftçiler yoksa, gıda da yok"

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Milano girişindeki Melegnano mevkiinde traktörlerini yol kenarına park eden çiftçiler, araçlarına "Çiftçiler yoksa, gıda da yok" ve "Bütün Avrupa'yı bloke etmeye hazırız" yazılı pankartlar ve İtalya bayrakları astı.

Milano yakınlarındaki protestoya 100 kadar traktör katıldı.

Lodi, Grosseto, Cagliari ve Lecce kentlerinde de çok sayıda çiftçi traktörleriyle protestolara katıldı.