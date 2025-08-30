İtalya’dan İranlı kadın aktivistlere fahri vatandaşlık

İtalya’nın Fabriano kenti, İran’da idam cezasına çarptırılan üç kadın aktivist Pexşan Azizi, ci ve Werîşe Muradiye fahri vatandaşlık verdi.

Fabriano Belediye Meclisi, Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu’nun önerisi doğrultusunda aldığı kararı oybirliğiyle kabul etti. Belediye Meclisi üyesi Marta Ricciuti, kararın, kadınların sivil haklar ve sosyal adalet uğruna verdikleri mücadeleyi onurlandırmak için alındığını söyledi.

MA'nın haberine göre, Ricciuti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu kadınlar, kadın ve işçi haklarını savunmaya yönelik barışçıl faaliyetleri nedeniyle idama mahkum edilmiş durumda. Onlara fahri vatandaşlık verilmesi sadece sembolik bir jest değil; aynı zamanda özgürlük ve insan onuru için verilen mücadelenin sesini dünyaya duyurmanın bir yolu” dedi.

Kararın, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeyi ve İran makamları üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığını belirten Ricciuti, “Fikir ve ifade özgürlüğü yalnızca bir hak değil, aynı zamanda direnişin ve dayanışmanın güçlü bir aracıdır. Sessizlik ise bir tür suç ortaklığıdır” dedi.

İran, Kürt kadın gazeteci Ezizi'yi idama mahkum etti

(EMK)