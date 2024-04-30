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DÜNYA
Yayın Tarihi: 30 Nisan 2024 14:54
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2024 14:56
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İtalya’da faşist selamıyla anma

Neofaşist militanın ölüm yıldönümünde sokağa çıkan gruplar, faşist selamı verdi. Anmaya iktidar partisinden de katılanlar oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İtalya’da faşist selamıyla anma
Fotoğraflar: AA

İtalya'da neofaşist gruplar, 1975 yılında öldürülen militan Sergio Ramelli'yi "faşist selamıyla" andı.

Neofaşist İtalyan Sosyal Hareketi'nin (MSI) gençlik kanadının bir üyesi olan 19 yaşındaki Sergio Ramelli, 13 Mart 1975’te solcularca dövülmesinin ardından kaldırıldığı hastanede 29 Nisan’da hayatını kaybetmişti. MSI, büyük ölçüde faşist diktatör Benito Mussolini'nin orijinal Ulusal Faşist Partisi ve Cumhuriyetçi Faşist Partisi'nin halefi olarak kabul ediliyor.

Ansa’nın haberine göre, Ramelli, dün akşam sokak eylemleriyle anıldı. İktidar partisi İtalya'nın Kardeşleri’nden (FdI) Senato Başkanı Ignazio La Russa ve Milan'ın merkez sol Demokrat Parti (PD) Belediye Başkanı Giuseppe Sala da anmaya katıldı.

Red Stream, İtalya'da 1500'den fazla faşistin Milano sokaklarında toplanarak faşist selamı verdiğini yazdı.  

Fenerli geçit törenini, faşist örgütler Forza Nuova, CasaPound ve Lealtà Azione'nin üyelerinin katılımıyla Patriot's Network düzenledi.

(AS)

İtalya faşizm
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