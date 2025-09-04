ENGLISH KURDÎ
bianet
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
HABER
Yayın Tarihi: 4 Eylül 2025 08:15
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2025 08:19
1 dk Okuma

İtalya’da binlerce kişi Filistin ve Küresel Sumud Filosu’na destek için yürüdü

Küresel Sumud Filosu’na katılacak teknelerin, 7 Eylül Pazar günü Sicilya’nın doğusundaki limanlardan ayrılarak, geçtiğimiz pazar Barselona’dan hareket eden filoyla birleşip Gazze’ye doğru yol alması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İtalya’da binlerce kişi Filistin ve Küresel Sumud Filosu’na destek için yürüdü
Fotoğraf: AA

İtalya’nın güneyindeki Katanya kentinde binlerce kişi, İsrail ablukasını kırmak amacıyla İspanya’dan Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu ve Filistin halkına destek için sokaklara çıktı.

Filoya İtalya’dan katılacak teknelerin buluşma noktalarından biri olan Katanya Limanı’nda toplanan kalabalık, Filistin bayrakları ve destek pankartlarıyla şehir merkezine yürüdü. Katanya’nın önemli caddeleri ve meydanlarından geçen kortej, Federico di Svevia Meydanı’nda düzenlenen mitingle sona erdi.

Gösteri boyunca “Filistin’e özgürlük”, “Soykırımı durdurun”, “Bizim şehirlerimiz Filistin’le” ve “Nehirden denize özgür Filistin” gibi sloganlar atıldı. Katılımcılar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve uyguladığı ablukayı protesto etti. Miting alanında kurulan ekranda ise “Gazze, biz geliyoruz” mesajı yansıtıldı.

Yürüyüşün organizatörleri arasında yer alan öğrenci kolektiflerinden bir temsilci, eyleme yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını açıkladı. Bir başka aktivist ise şu sözlerle dayanışma vurgusu yaptı:
“Kalplerimiz, Gazze’ye doğru yola çıkan arkadaşlarımızla birlikte atıyor. Onlara destek mesajı gönderiyoruz. Bugün büyük bir gösteri gerçekleştirdik ama binlerce insan katledilirken ‘normale dönmek’ mümkün değil.”

Küresel Sumud Filosu’na katılacak teknelerin, 7 Eylül Pazar günü Sicilya’nın doğusundaki limanlardan ayrılarak, geçtiğimiz pazar Barselona’dan hareket eden filoyla birleşip Gazze’ye doğru yol alması bekleniyor.

Gösteriye katılan bir başka aktivist ise, “Çok az şey yapıyoruz. Bu soykırımı durdurmak için daha fazlasını yapmamız gerek.” diyerek eylemlerin önemine dikkat çekti.

(EMK)

İstanbul
Gazze gazze ablukası İsrail protestoları Filistin
ilgili haberler
Belçika, Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıkladı
2 Eylül 2025
/haber/belcika-filistin-devleti-ni-taniyacagini-acikladi-311071
New York Times: ABD, Filistin pasaportu sahiplerinin vizelerini askıya aldı
1 Eylül 2025
/haber/new-york-times-abd-filistin-pasaportu-sahiplerinin-vizelerini-askiya-aldi-311027
Özel’den Erdoğan’a çağrı: “Filistin’e destek ziyaretine var mısınız?”
30 Ağustos 2025
/haber/ozelden-erdogana-cagri-filistine-destek-ziyaretine-var-misiniz-310973
