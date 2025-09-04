İtalya’da binlerce kişi Filistin ve Küresel Sumud Filosu’na destek için yürüdü

İtalya’nın güneyindeki Katanya kentinde binlerce kişi, İsrail ablukasını kırmak amacıyla İspanya’dan Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu ve Filistin halkına destek için sokaklara çıktı.

Filoya İtalya’dan katılacak teknelerin buluşma noktalarından biri olan Katanya Limanı’nda toplanan kalabalık, Filistin bayrakları ve destek pankartlarıyla şehir merkezine yürüdü. Katanya’nın önemli caddeleri ve meydanlarından geçen kortej, Federico di Svevia Meydanı’nda düzenlenen mitingle sona erdi.

Gösteri boyunca “Filistin’e özgürlük”, “Soykırımı durdurun”, “Bizim şehirlerimiz Filistin’le” ve “Nehirden denize özgür Filistin” gibi sloganlar atıldı. Katılımcılar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve uyguladığı ablukayı protesto etti. Miting alanında kurulan ekranda ise “Gazze, biz geliyoruz” mesajı yansıtıldı.

Yürüyüşün organizatörleri arasında yer alan öğrenci kolektiflerinden bir temsilci, eyleme yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını açıkladı. Bir başka aktivist ise şu sözlerle dayanışma vurgusu yaptı:

“Kalplerimiz, Gazze’ye doğru yola çıkan arkadaşlarımızla birlikte atıyor. Onlara destek mesajı gönderiyoruz. Bugün büyük bir gösteri gerçekleştirdik ama binlerce insan katledilirken ‘normale dönmek’ mümkün değil.”

Küresel Sumud Filosu’na katılacak teknelerin, 7 Eylül Pazar günü Sicilya’nın doğusundaki limanlardan ayrılarak, geçtiğimiz pazar Barselona’dan hareket eden filoyla birleşip Gazze’ye doğru yol alması bekleniyor.

Gösteriye katılan bir başka aktivist ise, “Çok az şey yapıyoruz. Bu soykırımı durdurmak için daha fazlasını yapmamız gerek.” diyerek eylemlerin önemine dikkat çekti.

(EMK)