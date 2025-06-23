İtalya: Sabina di Montopoli ilçesi Abdullah Öcalan'ı fahri hemşehriliğe kabul etti

İtalya'nın Sabina di Montopoli ilçesi geçtiğimiz cumartesi, Abdullah Öcalan'a belediye tarafından verilen fahri hemşerilik ünvanını onayladı.

İtalya'nın Lazio Bölgesi'nin, Rieti İline bağlı, Roma'ya 40 km mesafedeki ilçe belediyesi geçtiğimiz yıl 14 Ekim'de İmralı Adası'ndaki hapisliğinin 25. yılını dolduran PKK liderine fahri hemşehrilik vermeyi kararlaştırmıştı.

Belediye, Öcalan'a hemşehrilik verilmesini "Ortadoğu'da barışın egemen olması umudunu canlı tutan simgesel bir jest olarak" değerlendirdiğini açıklamıştı.

Öcalan'a fahri hemşehrilik veren kentler

Montopoli di Sabina Öcalan'a fahri hemşehrilik veren ilk İtalyan kenti değil, bundan önce, 17 Mart 2025’te Bologna kenti Öcalan'a fahri hemşehrilik verme kararı almıştı. Bunlardan önce PKK liderine hemşehrilik veren çoğu İtalya'da 14 kent daha var:

Fossalto – 4 Mart 2020

Berceto (Parma) – 5 Ekim 2019

Tufara – 24 Ocak 2019

– 24 Ocak 2019 Campobasso – 4 Mayıs 2018

Castel del Giudice – Nisan 2018

Castelbottaccio – 3 Nisan 2018

Pinerolo – 29 Eylül 2017

– 29 Eylül 2017 Montefalcone nel Sannio – (tarih belirtilmemiş)

Martano – 16 Şubat 2017

Palagonia – 22 Nisan 2016

Reggio Emilia – 20 Aralık 2016

Riace – 20 Eylül 2016

Napoli – 15 Şubat 2016

– 15 Şubat 2016 Tufara – 24 Ocak 2019

Palermo – 14 Aralık 2015

Abdullah Öcalan İtalya’da

Abdullah Öcalan'ın 1998 sonbaharında İtalya'ya gelişi uluslararası diplomatik ve hukuki zeminlerde büyük yankı yaratan önemli bir gelişmeydi.

Öcalan Ekim 1998'de Türkiye’nin Suriye’ye yönelik sert uyarıları (özellikle “Adana Mutabakatı”nın yürürlüğe sokulacağı tehdidi sonrasında 1979'dan başlayarak bulunduğu Suriye’den ayrılmak zorunda kaldı.

Öcalan 9 Ekim 1998'de Şam'dan çıkarak ilk olarak Rusya'ya geçti, ancak burada siyasi sığınma talebine rağmen uzun süre kalamadı. Ardından Yunanistan’a geçiş yaptı ve birkaç gün içinde İtalya’ya yöneldi.

Öcalan 12 Kasım 1998'de Roma’nın Leonardo da Vinci Havalimanına ayak bastı. İtalyan yetkililer Öcalan’ı gözaltına aldı ancak tutuklamadı. İtalya Türkiye’de idam cezası olduğu için iade talebini doğrudan yerine getiremiyordu.

İtalya, hem Almanya hem Türkiye’den gelen iade taleplerini değerlendirmeye aldı. Ancak idam cezası uygulayan ülkelere iade İtalyan yasalarına aykırı olduğundan Türkiye'ye iade edilmedi, Almanya da kısa süre sonra “iç hukuksal koşulların yeterli olmadığı” gerekçesiyle iade başvurusunu geri çekti.



İtalyan solunun önemli bölümü, Öcalan’ın Kürtlerin siyasal temsilcisi kimliğini vurgulayarak sığınma hakkı tanınmasını savundu. Başbakan Massimo D’Alema hükümeti, Öcalan’ın İtalya’da kalmasını da, başka bir ülkeye gönderilmesini de istemedi.



İtalya’da geçirdiği dönemde Öcalan, Roma yakınlarındaki bir villada adli gözetim altında tutuldu. Avukatları ve kimi İtalyan aydınlarıyla görüştü, basına sınırlı açıklamalarda bulunmasına izin verildi. Avrupa kamuoyunda Öcalan’ın bir “barış müzakerecisi” olarak kabulüne yönelik kampanyalara Türkiye'nin gösterdiği büyük tepki üzerine Avrupa ülkeleri Öcalan’a iltica hakkı tanımaktan kaçındı.

Öcalan, 16 Ocak 1999’da İtalya’dan ayrıldı. Ardından sırasıyla: Rusya (geri çevrildi), Yunanistan (kısa süre gizlice kaldı), Kenya'ya (Yunanistan büyükelçiliği) geldi. Son olarak 15 Şubat 1999’da Kenya’da Türk istihbaratına teslim edildi ve Türkiye’ye getirildi.

(AEK)