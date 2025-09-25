ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2025 13:17
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2025 13:19
İtalya, Küresel Sumud Filosu’na ikinci askeri gemi gönderiyor

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, parlamentoya yaptığı bilgilendirmede, “Bir gemi gönderdik, ikincisi de yolda. Her türlü olasılığa karşı hazırlıklıyız" dedi.

BİA Haber Merkezi

İtalya, Küresel Sumud Filosu’na ikinci askeri gemi gönderiyor
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olan Küresel Sumud Filosu’na refakat etmesi için ikinci bir savaş gemisinin daha görevlendirildiğini açıkladı.

İspanya, Sumud Filosu’na destek için askeri gemi gönderiyor
İspanya, Sumud Filosu’na destek için askeri gemi gönderiyor
25 Eylül 2025
Küresel Sumud Filosu'nun 2 hafta içinde Gazze'ye ulaşması hedefleniyor
Küresel Sumud Filosu'nun 2 hafta içinde Gazze'ye ulaşması hedefleniyor
16 Eylül 2025

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Crosetto, parlamentoya yaptığı bilgilendirmede, “Bir gemi gönderdik, ikincisi de yolda. Her türlü olasılığa karşı hazırlıklıyız" dedi.

Ortamın son derece gergin olduğunu vurgulayan Crosetto, “Vatandaşlarımız başka ülkelerin karasularına girerse güvenliklerini garanti edemeyiz.” dedi.

Crosetto, önceki gün filoya yönelik düzenlenen drone saldırılarının “kabul edilemez” olduğunu belirterek, olayın ardından İtalyan Donanması’na ait ilk geminin bölgeye sevk edildiğini hatırlattı.

Yunanistan’dan Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu, geçtiğimiz günlerde Yunanistan’ın arama-kurtarma sahasında İHA saldırısına uğramıştı. Filodaki aktivistler, saldırıdan İsrail’i sorumlu tutarken, olayın Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınması planlanıyor.

İtalya’nın ardından İspanya da filoya destek için harekete geçti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesine ait bir askeri geminin yarın Cartagena Limanı’ndan Gazze’ye doğru yola çıkacağını duyurdu.

(EMK)

