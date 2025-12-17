İtalya: Dinozorların 200 milyon yıl önceki uzun yürüyüşünün izleri Alpler'in yamaçlarında bulundu

İtalya'da eylülde bir doğa fotoğrafçısının Stelvio Ulusal Parkı'nda keşfettiği binlerce dinozor ayak izi çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna açıklandı.

Corriere Della Sera gazetesinin haberine göre, ayak izlerini geçtiğimiz eylülde doğa fotoğrafçısı Elio Della Ferrera, Bormio ve Livigno arasındaki Fraele Vadisi'nde bir kaya yüzeyinde buldu.

Milano Doğal Tarihi Müzesi paleontologu Cristiano Dal Sasso, bunun "Sansasyonel bir keşif," olduğunu söyledi.

Paleontologlar, bulunan ayak izlerinin binlerce yetişkin ve genç dinozorun 210 milyon yıl önce Bormio ve Livigno arasındaki 5 kilometreyi bulan yürüyüşünden kalma olduğunda birleşiyor. Ayak izlerinin bulunduğu yer halen Stelvio Milli Parkı bünyesindeki Fraele Vadisi.

Ayak izleri Avrasya ve Afrika levhalarının çarpışmasıyla yükseldi

Paleontolog Dal Sasso "İzler[in] dikey ve dağlarda çok yüksek rakımlarda" olduğuna işaret ediyor. "Keşfedilme[leri] zordu, [rakım] 2400 ila 2800 metre arasında değişiyordu."

Ayak izlerinin neden dikey bir şekilde yamaçta yer aldığı sorusunu Dal Sasso şöyle yanıtlıyor:

"Hayvanların o zamanlar çamurlu olan arazide yürümesinden otuz, kırk milyon yıl sonra, denizin altında gömülü kayalar, Alpleri oluşturan Avrasya ve Afrika levhalarının çarpışmasıyla yükseldi."

Dinozorlar nereye gidiyordu?

Milano Doğa Tarihi paleontologu, soruyu "Bilmiyoruz." diye yanıtlıyor ve bir tahmin ileri sürüyor.



"Çoğunlukla soldan sağa doğru hareket ediyorlardı; belki de tropikal bir iklimde, büyük Tetis Okyanusu'nun kenarındaki gelgit düzlüklerinde yiyecek arıyorlardı. Bitkisel besin arıyor ve yavaş, sakin ve ölçülü bir tempoda yürüyorlardı. Ayak izleri o kadar çok ve birbirine o kadar yakın ki, sürü hareketlerini, yeni bir davranışı düşündürüyor. Ayrıca 'dinozorların bozduğu' yüzeyler de var, yani en az beş farklı ayak izi katmanı: bu, hayvanların binlerce hatta belki milyonlarca yıl boyunca o bölgeye gelip geri döndüklerini gösteriyor. Hatta yeni türlerin ayak izleri bile olabilir."

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre yüksek rakımda raslanmalarına karşın iyi korundukları gözlenen kalıntılarda parmak ve pençe izleri de açıkça görülüyor.

Fotoğraflara yönelik ilk çözümlemelere göre, izlerin Geç Triyas döneminde yaşayan uzun boyunlu ve küçük kafalı otçul "prosauropod" türü dinozorlara ait olabileceği düşünülüyor.

Milano Doğal Tarih Müzesi ve Bergamo Üniversitesi de izlerin keşfedildiği bölgeyi, "Avrupa kıtasında Triyas çağından kalma en önemli fosil yatağı" olarak niteledi.

Alana yürüyerek ulaşılamadığından izlerin daha kapsamlı incelenmesi için insansız hava araçları ve uzaktan algılama teknolojileri kullanılacağı bildirildi.

(AEK)