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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024 23:37
 ~ Son Güncelleme: 10 Şubat 2024 18:25
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ÇİFTÇİLER AVRUPA BAŞKENTLERİNDE

İtalya'da traktörler Colosseum'un kapılarına dayandı

İtalya'da traktörleriyle başkent Roma dışına yığılan çiftçiler, polisle müzakere ederek 10 traktörle Colosseum önünde gösteri yaptılar. Çiftçiler, Tarım Bakanı görüşmeye yanaşmazsa Cumartesi öğlen yüzlerce traktörün Roma'ya gireceğini duyurdular.

Roma

Roma
Görseli Büyüt
İtalya'da traktörler Colosseum'un kapılarına dayandı
Colosseum önünde traktörler/8news.com

Aralarında İtalya'nın da olduğu çeşitli AB ülkelerinde çiftçilerin tarım politikaları, sübvansiyonlar ve başka ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan hoşnutsuzlukları sürüyor. 

İtalya'daki protestolar

İtalya'da çiftçiler, Cuma günü Roma'nın Piazza San Giovanni meydanında, Roma polisiyle müzakerelerin ardından 10 traktörü ünlü antik açıkhava gösteri alanı Colesseum'un önüne sürdüler. Gösterinin ardından çiftçiler Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida ile görüşme talebinde bulundular ve talepleri cumartesi öğlen saatlerine kadar yerine getirilmezse traktörleri başkente  süreceklerini ilan ettiler.

Çiftçiler Sanremo Müzik Festivali'nde 

Sorunlarını Sanremo Müzik Festivali'nde dile getirmek isteyen bir grup çiftçi de festival yönetimi ile vardıkları anlaşmayla  protesto duyurularının sahneden okunmasını sağladılar. Görüşmelerin ardından duyuruları festival sunucusu "Amadeus" tarafından okundu.

Ülke genelindeki protestolar ve sorunlar

İtalya genelinde çiftçiler, süre giden AB tarım politikalarına yönelik protestolarda, yakıt fiyatlarının artması, sübvansiyonlardaki kısıntılar ve Rusya-Ukrayna savaşının enerji, yakıt ve gübre maliyetleri üzerindeki etkisi gibi kaygıları dile getiriyor. Sicilya'da çiftçiler, Palermo-Mazara del Vallo otoyolunu trafiğe kapattı. 

Hükümetin tepkisi 

Çiftçilerin protestolarını yatıştırma çabaları arasında Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti, tarım sektöründe vergi bağışıklıklarını gündeme aldıkları söyledi. Başbakan Giorgia Meloni, hükümetin AB ile müzakerelerde, Covid-19 salgını sonrası İtalya'ya ekonomik destek fonlarından tarıma daha çok kaynak tahsisi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

AB genelinde çiftçi protestoları

Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan dahil birçok AB ülkesindeki çiftçiler, AB tarım politikalarına tepki gösteriyor. Yakınmalar arasında doğanın restorasyonu hedeflerine yönelik eleştiriler, destek ödemelerindeki kesintiler, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu yüksek enerji maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ithalatı ve su tasarrufu önlemleri bulunuyor.

"Yeşil Mutabakat" ve katı yeni düzenlemeler

Avrupa genelinde çiftçiler, AB'nin Yeşil Mutabakat kapsamında karbon temelli gübreler ve pestisit (böcek ilaçları) kullanımı  düzenlemeleriyle tarımsal üretimi güçlüğe soktuğu gerekçesiyle AB'yi eleştiriyor. 

Polonya ve Romanya'da  Ukrayna'dan ucuz tahıl ithalatına son verilmesi isteniyor. Fransa'da ise yükselen yakıt fiyatları büyük kaygı kaynağı.

Politik tepki

İtalya'da muhalefet partileri, sağcı koalisyon hükümetini tarım sektöründe vergileri artırmakla suçlayan sosyal medya kampanyaları sürdürüyor. Ekonomi Bakanı tarım sektöründeki vergi bağışıklıklarını göz önüne aldıklarını  söylerken Avrupa genelinde genel durum, çiftçilerin AB politikalarını çeşitli yönlerden eleştirdikleri ve ülkelerin ekonomik durumuna yönelik memnuniyetsizliklerini dışa vurdukları ekonomik, siyasal ve tarımsal ilişkilerin içiçe geçtiği karmaşıklığı koruyor. 

(AEK)

çiftçiler tarımsal destek gübre fiyatları tarım sübvansiyonları
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