İtalya'da İsrailli casus yazılımla muhaliflerin izlenmesi tartışılıyor

İtalya'da, "Paragon Solutions" şirketinin geliştirdiği, Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta herhangi bir onay işlemi olmaksızın etkinleşebilen "Graphite" isimli casus yazılımına ilişkin tartışmalar sürüyor.
The Guardian'ın haberine göre, "Fanpage" haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato ile Mediterranea Saving Humans adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu Luca Casarini, "Graphite" ile hedef alındıklarını açıklamasının ardından Paragon şirketi, İtalya ile olan sözleşmelerini sonlandırdı.
Muhalefetten tepki
Gelişmeler, ülkede hükümetin yazılımı muhalifleri izlemek için kullandığı iddialarını yeniden gündeme getirdi.
Haberin ardından muhalefet partileri, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini sert bir şekilde eleştirmeye başladı.
Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein, Paragon hadisesinin son derece ciddi bir mesele olduğunu vurgulayarak "Bir gazetenin genel yayın yönetmeninin ve Mediterranea aktivistlerinin sohbetlerini gözetleyen bir yazılımdan bahsediyoruz. Hükümet, bu konuda açıklama yapmak zorunda. Yaptıkları yalanlamalar bile yalanlandı," dedi.
WhatsApp uyarmıştı
Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin, "Paragon Solutions" adlı İsrail merkezli bir şirketin "Graphite" isimli casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini bildirmişti.
Başbakan Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarını Haziran 2024’te ortaya çıkaran Fanpage haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato, 31 Ocak'ta WhatsApp'tan gelen uyarı mesajıyla siber saldırıya uğradığını öğrendiğini açıklamıştı.
Cancellato haricinde genellikle Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenleri kurtarmak üzere faaliyetlerde bulunan Mediterranea Saving Humans adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu ve başkanı Luca Casarini de benzer şekilde hedef alındığını belirtmişti.
İtalya Başbakanlığı 5 Şubat’ta yaptığı açıklamada, 7 kullanıcının bu uygulamanın hedefi olduğunu ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nı (ACN) harekete geçirdiğini belirtmişti. (TY)