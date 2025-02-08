İtalya'da İsrailli casus yazılımla muhaliflerin izlenmesi tartışılıyor

İtalya'da, "Paragon Solutions" şirketinin geliştirdiği, Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta herhangi bir onay işlemi olmaksızın etkinleşebilen "Graphite" isimli casus yazılımına ilişkin tartışmalar sürüyor.

The Guardian'ın haberine göre, "Fanpage" haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato ile Mediterranea Saving Humans adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu Luca Casarini, "Graphite" ile hedef alındıklarını açıklamasının ardından Paragon şirketi, İtalya ile olan sözleşmelerini sonlandırdı.

Muhalefetten tepki

Gelişmeler, ülkede hükümetin yazılımı muhalifleri izlemek için kullandığı iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Haberin ardından muhalefet partileri, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini sert bir şekilde eleştirmeye başladı.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein, Paragon hadisesinin son derece ciddi bir mesele olduğunu vurgulayarak "Bir gazetenin genel yayın yönetmeninin ve Mediterranea aktivistlerinin sohbetlerini gözetleyen bir yazılımdan bahsediyoruz. Hükümet, bu konuda açıklama yapmak zorunda. Yaptıkları yalanlamalar bile yalanlandı," dedi.