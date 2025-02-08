ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Şubat 2025 15:30
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2025 15:34
2 dk Okuma

İtalya'da İsrailli casus yazılımla muhaliflerin izlenmesi tartışılıyor

Muhalefet, Başbakan Meloni'ye gazetecileri ve göçmen hakları savunucularını hedef alan yazılımla ilgili iddiaları açıklığa kavuşturma çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İtalya'da İsrailli casus yazılımla muhaliflerin izlenmesi tartışılıyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İtalya'da, "Paragon Solutions" şirketinin geliştirdiği, Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta herhangi bir onay işlemi olmaksızın etkinleşebilen "Graphite" isimli casus yazılımına ilişkin tartışmalar sürüyor.

The Guardian'ın haberine göre, "Fanpage" haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato ile Mediterranea Saving Humans adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu Luca Casarini, "Graphite" ile hedef alındıklarını açıklamasının ardından Paragon şirketi, İtalya ile olan sözleşmelerini sonlandırdı.

Muhalefetten tepki

Gelişmeler, ülkede hükümetin yazılımı muhalifleri izlemek için kullandığı iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Haberin ardından muhalefet partileri, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetini sert bir şekilde eleştirmeye başladı.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein, Paragon hadisesinin son derece ciddi bir mesele olduğunu vurgulayarak "Bir gazetenin genel yayın yönetmeninin ve Mediterranea aktivistlerinin sohbetlerini gözetleyen bir yazılımdan bahsediyoruz. Hükümet, bu konuda açıklama yapmak zorunda. Yaptıkları yalanlamalar bile yalanlandı," dedi.

WhatsApp uyarmıştı

Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin, "Paragon Solutions" adlı İsrail merkezli bir şirketin "Graphite" isimli casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini bildirmişti.

Başbakan Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarını Haziran 2024’te ortaya çıkaran Fanpage haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato, 31 Ocak'ta WhatsApp'tan gelen uyarı mesajıyla siber saldırıya uğradığını öğrendiğini açıklamıştı.

Cancellato haricinde genellikle Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenleri kurtarmak üzere faaliyetlerde bulunan Mediterranea Saving Humans adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu ve başkanı Luca Casarini de benzer şekilde hedef alındığını belirtmişti.

İtalya Başbakanlığı 5 Şubat’ta yaptığı açıklamada, 7 kullanıcının bu uygulamanın hedefi olduğunu ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'nı (ACN) harekete geçirdiğini belirtmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İtalya Giorgia Meloni WhatsApp Graphite Paragon Solutions casus yazılım Mediterranea Saving Humans Fanpage
ilgili haberler
SİBER GÜVENLİK KRİZİ
Avrupa casus yazılım skandallarıyla çalkalanıyor
16 Ağustos 2022
/haber/avrupa-casus-yazilim-skandallariyla-calkalaniyor-265889
AF ÖRGÜTÜ AÇIKLAMASI
“İsrail’de polis casus yazılımı vatandaşlara karşı kullanıyor”
18 Ocak 2022
/haber/israil-de-polis-casus-yazilimi-vatandaslara-karsi-kullaniyor-256406
Af Örgütü mücadele etti, casus yazılım örgütü kara listeye alındı
6 Aralık 2021
/haber/af-orgutu-mucadele-etti-casus-yazilim-orgutu-kara-listeye-alindi-254380
Uluslararası Af Örgütü: Casus Yazılım Satışı Engellenmeli
16 Ocak 2020
/haber/uluslararasi-af-orgutu-casus-yazilim-satisi-engellenmeli-218690
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SİBER GÜVENLİK KRİZİ
Avrupa casus yazılım skandallarıyla çalkalanıyor
16 Ağustos 2022
/haber/avrupa-casus-yazilim-skandallariyla-calkalaniyor-265889
AF ÖRGÜTÜ AÇIKLAMASI
“İsrail’de polis casus yazılımı vatandaşlara karşı kullanıyor”
18 Ocak 2022
/haber/israil-de-polis-casus-yazilimi-vatandaslara-karsi-kullaniyor-256406
Af Örgütü mücadele etti, casus yazılım örgütü kara listeye alındı
6 Aralık 2021
/haber/af-orgutu-mucadele-etti-casus-yazilim-orgutu-kara-listeye-alindi-254380
Uluslararası Af Örgütü: Casus Yazılım Satışı Engellenmeli
16 Ocak 2020
/haber/uluslararasi-af-orgutu-casus-yazilim-satisi-engellenmeli-218690
Sayfa Başına Git