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HABER
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 14:50
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2023 14:50
2 dk Okuma

İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapattı

“Milano'da temmuz ayında ağaçların devrildiği, hayatın haftalarca durduğu ve çok sayıda aracın tahrip olduğu hava olayları yaşadık.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/13/italya-da-iklim-aktivistleri-yolu-kapatti.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İtalya'nın Milano kentinde "Ultima Generazione" adlı çevre örgütü aktivisti bir grup, iklim krizine dikkat çekmek için bölgedeki en işlek yollardan birini trafiğe kapattı.

Altı kişilik iklim aktivisti grubunun eylemine kolluk kuvvetleri ve bazı yurttaşlar müdahale etti.

Milano Today’da yer alan habere göre, iklim aktivistleri “Tazminat fonu” yazılı bir pankart taşıyarak hükümetten bir kez daha çevreye ve iklime verilen zararın telafisi için 20 milyar euroluk kalıcı fon talep etti.

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Somut adımlar

Protesto bu sabah 08.40 civarında başladı ve polis yaklaşık 20 dakika sonra olay yerine geldi. Ultima Generazion’dan bir aktivist, eylemlerini şöyle anlattı:

“İklim krizinin neden olduğu aşırı olaylar her yerde ve giderek daha sık görülüyor: Milano'da temmuz ayında ağaçların devrildiği, hayatın haftalarca durduğu ve çok sayıda aracın tahrip olduğu hava olayları yaşadık. Hükümetten hemen somut adımlar atmasını talep ediyoruz.”

Eş zamanlı olarak Cagliari'de de aynı protesto düzenlendi. 

Grubun internet sitesinde “sivil itaatsizlik eylemlerinin aktivistleriyle” konuşmak, tanışmak ve eylemlerin stratejisini belirlemek için bir dizi etkinlik yer alıyor. Bir sonraki buluşmaları 18 Kasım'da Milano'da. (TY)

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İklim tazminatı nedir?

Fotoğraf: 2021'de İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 protestolarından. Kaynak: Staticflickr.

İklim krizinin büyük orandaki sorumlusu olan zengin ülkelerin, iklim krizinin en çok etkilediği ülkelere, meydana gelen iklim felaketleri nedeniyle maddi-manevi zararlarına karşılık ödeyecekleri bedel veya edim.

"Bizler, tarihteki mücadelelerin ve yaşanmış tecrübelerin rehberliğinde, en çok etkilenen halklar ve bölgeler (MAPA) öncülüğünde, iklim tazminatı ödenmesini talep ediyoruz.

"Bir hayırseverlik işi olarak değil, siyasi iktidarın halka geri verileceği bir dönüştürücü adalet edimi olarak tazminat.

“Bu bir ödünç verme işlemi şeklinde değil. Yerli, siyah, erkek-egemen karşıtı ve ötekileştirilmiş-dışlanmış farklı halk topluluklarının topraklarını geri alma taleplerinin, iklim krizinden en çok etkilenen toplulukların uyum, zarar-ziyan tazmini, zenginliklerin, teknolojinin, enformasyonun, sağlık ve bakım hizmetlerinin ve siyasi erkin hem kuzeyden güneye hem de tepeden tabana yeniden dağıtım ve bölüşümü (ve çoğu kez halkın ortak kullanımına devri) yolundaki taleplerinin bütünüyle yerine getirilmesi şeklinde olmalıdır."*

* Fridays For Future (Gelecek İçin Cumalar) küresel iklim grevleri çağrı metninden iklim tazminatı ile ilgili bölüm.

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/haber/iklim-tazminati-tartismalari-cop27-de-ivme-kazanabilir-269246
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