İtalya'da iklim aktivistleri yolu kapattı

İtalya'nın Milano kentinde "Ultima Generazione" adlı çevre örgütü aktivisti bir grup, iklim krizine dikkat çekmek için bölgedeki en işlek yollardan birini trafiğe kapattı.

Altı kişilik iklim aktivisti grubunun eylemine kolluk kuvvetleri ve bazı yurttaşlar müdahale etti.

Milano Today’da yer alan habere göre, iklim aktivistleri “Tazminat fonu” yazılı bir pankart taşıyarak hükümetten bir kez daha çevreye ve iklime verilen zararın telafisi için 20 milyar euroluk kalıcı fon talep etti.

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Somut adımlar

Protesto bu sabah 08.40 civarında başladı ve polis yaklaşık 20 dakika sonra olay yerine geldi. Ultima Generazion’dan bir aktivist, eylemlerini şöyle anlattı:

“İklim krizinin neden olduğu aşırı olaylar her yerde ve giderek daha sık görülüyor: Milano'da temmuz ayında ağaçların devrildiği, hayatın haftalarca durduğu ve çok sayıda aracın tahrip olduğu hava olayları yaşadık. Hükümetten hemen somut adımlar atmasını talep ediyoruz.”

Eş zamanlı olarak Cagliari'de de aynı protesto düzenlendi.

Grubun internet sitesinde “sivil itaatsizlik eylemlerinin aktivistleriyle” konuşmak, tanışmak ve eylemlerin stratejisini belirlemek için bir dizi etkinlik yer alıyor. Bir sonraki buluşmaları 18 Kasım'da Milano'da. (TY)

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