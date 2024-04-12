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DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Nisan 2024 09:34
 ~ Son Güncelleme: 12 Nisan 2024 09:35
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İtalya'da hidroelektrik santralindeki patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Sendikalar, santralde ölenlerin taşeron işçiler olduklarını duyursa da enerji firması Enel, bunu kabul etmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İtalya'da hidroelektrik santralindeki patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İtalya'nın Toskana ve Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda bulunan Suviana Gölü'nde, enerji firması Enel'e ait Bargi hidroelektrik santralinin suyun altındaki bölümü olan -9. katta ve gölde arama yapan dalgıçlar, kayıp 4 kişiden 3'ünün cesedini buldu.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, böylece 9 Nisan'da meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre ise, kayıp son kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Santraldeki patlamaya ilişkin Bolonya Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor.

Genel grev

Öte yandan, ülkedeki işçi ölümleri bugün yapılan genel grevle protesto edildi ve Bolonya kentinde protesto yürüyüşü düzenlendi.

Ülkenin önde gelen sendikalarından İtalya Genel İş Konfederasyonu ile İtalyan İşçi Birliğinin düzenlediği yürüyüşte işçiler, "Artık yeter" yazılı pankartlar taşıdı.

Sendika temsilcileri, santralde ölenlerin taşeron işçiler olduklarını duyursa da Enel şirketi bunu kabul etmedi. (TY)

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