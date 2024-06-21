ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Haziran 2024 10:19
 ~ Son Güncelleme: 21 Haziran 2024 10:28
1 dk Okuma

İtalya'da batan teknede ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

İtalya açıklarında 17 Haziran'da batan göçmen teknesinde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İtalya'da batan teknede ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
*Fotoğraf: AA/arşiv

İtalya'nın güneyinde 17 Haziran'da göçmen teknesinin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalabriya bölgesinin 120 mil açığında 17 Haziran Pazartesi günü yaşanan olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA’nın haberine göre; sahil güvenlik olay yerinde 12 kişinin daha cesedini denizden çıkardı.

İtalyan Sahil Güvenliği, dün (20 Haziran) çıkarılan cesetlerle kesinleşmiş ölü sayısının 20'ye yükseldiğini belirtti.

17 Haziran'da meydana gelen olayda 12 göçmen, bölgeden geçen yük gemisi tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar ifadesinde teknede 26'sı çocuk 66 kişinin daha bulunduğunu söyledi.

Bu olay bölgede Şubat 2023'te meydana gelen ve 35'i çocuk toplam 94 göçmenin hayatını kaybettiği tekne kazasının ardından yaşanan en kötü ikinci kaza olarak kayıtlara geçti.

İtalya'da göçmen teknesi battı: 41 kişi yaşamını yitirdi
İtalya'da göçmen teknesi battı: 41 kişi yaşamını yitirdi
9 Ağustos 2023

(RT)

İtalya
Sayfa Başına Git