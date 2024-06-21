İtalya'da batan teknede ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

İtalya'nın güneyinde 17 Haziran'da göçmen teknesinin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalabriya bölgesinin 120 mil açığında 17 Haziran Pazartesi günü yaşanan olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA’nın haberine göre; sahil güvenlik olay yerinde 12 kişinin daha cesedini denizden çıkardı.

İtalyan Sahil Güvenliği, dün (20 Haziran) çıkarılan cesetlerle kesinleşmiş ölü sayısının 20'ye yükseldiğini belirtti.

17 Haziran'da meydana gelen olayda 12 göçmen, bölgeden geçen yük gemisi tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar ifadesinde teknede 26'sı çocuk 66 kişinin daha bulunduğunu söyledi.

Bu olay bölgede Şubat 2023'te meydana gelen ve 35'i çocuk toplam 94 göçmenin hayatını kaybettiği tekne kazasının ardından yaşanan en kötü ikinci kaza olarak kayıtlara geçti.

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(RT)