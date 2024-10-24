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Yayın Tarihi: 24 Ekim 2024 19:55
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2024 21:16
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PERAKENDE SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKİYOR

İşyerlerinde "ayrımcılık" bildirimleri bir yılda iki katına çıktı

Özel sektöre "etik yönetimi danışmanlığı" veren SpeakHub platformunun yayımladığı son raporda, geçen yılın aynı dönemine göre işyerlerinde "ayrımcılık"tan yakınma oranı yüzde 16,9'dan yüzde 31,6'ya yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İşyerlerinde "ayrımcılık" bildirimleri bir yılda iki katına çıktı

SpeakHub "2024 3. çeyrek Kurumsal Etik Trendleri Raporu"na göre  işyerlerinde ayrımcılıkla ilgili bildirimler artıyor.

Özel sektöre etik yönetimi, kurumsal eğitim ve iletişim danışmanlığı odaklı hizmetler sunan ve kuruluşların büyüme sürecinde etik standartları korumalarını desteklemek üzere etik süreç tasarımı, raporlama yönetimi ve eğitim girişimleri için araç sağlayan dijital platform “SpeakHub”ın raporunu AA haberleştirdi.

AA'nın haberine göre rapor, “yıl boyunca perakende ticaret, üretim, hızlı tüketim, hizmet sektörleri ve grup şirketlerinde faaliyet gösteren kurumların paydaşlarınca iletilen bildirimlerin analizi”yle hazırlandı.

Bir yılda ayrımcılıkta yüzde yüz artış

Rapora göre, geçtiğimiz yıl yüzde 16,9 olan ayrımcılık bildirim oranı bu yıl yüzde 31,6'ya yükselerek iş dünyasında en çok bildirilen şikayet konusu oldu.

Ayrımcılığı, yüzde 19,4 ile çalışma saatleri ve izin haklarına yönelik haksız uygulamalar, yüzde 17,1 ile çalışanlardan kaynaklanan hırsızlık, yolsuzluk ve sahtecilik gibi ihlaller izledi. Her türden diğer şikayetlerin oranı ise yüzde yüzde 31,9.

Ayrımcılık bildirimleri en çok perakende sektöründe

Rapora göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde en çok bildirim yapan sektör yüzde 49,1 ile perakende sektörüydü. Grup şirketler yüzde 19 ile ikinci sırada yer alırken, hızlı tüketim sektörü yüzde 13,2 ile en az bildirim yapan sektör olarak öne çıktı. Grup şirketlerindeki bildirim oranı geçtiğimiz yıla göre yüzde 14 arttı.

Bu dönemde yapılan bildirimler için yüzde 42,01 ile en çok telefon kullanıldı. Bunu yüzde 41,74 ile web üzerinden yapılan bildirimler izledi. E-posta bildirimleri ise yüzde 17,6 ile üçüncü sırada.

Ayrıca, rapor süresi içinde bildirim yapan çalışanların yüzde 46,8'i kimlik bilgilerini paylaşırken yüzde 53,52'si anonim kalmayı seçti.

Açıklamada verileri yorumlayan SpeakHub Satış ve Müşteri Yönetimi Müdürü Begüm Akçal,  "Önemli kurumlardan gelen bildirimlerde en çok dile getirilen konular arasında ayrımcılık yer alıyor. İşyerinde nezaketsizlik ve kötü muamele üzerine yaptığımız incelemeler, bu tür durumların mağdurlar, tanıklar ve şirketler üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olduğunu ortaya koyuyor." dedi. Sorunların çözümü için de "öncelikle etik süreçlerin doğru şekilde yapılandırılması ve işletilmesi gerek[tiğini]" dile getirdi.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
etik çalışma yaşamı iş dünyası haklar
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