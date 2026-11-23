İsviçre’de medya sektöründe yaşanan işten çıkarmalar ve haber merkezlerinin küçültülmesine karşı gazeteciler başkent Bern’deki Federal Parlamento önünde protesto düzenledi. İsviçre’nin farklı kantonlarından gazetecilerin katıldığı eylemde, kamu ve özel medya kuruluşlarında yaşanan personel kayıplarının gazeteciliğin niteliğini ve çeşitliliğini tehdit ettiği vurgulandı.

“Gazeteciliği kurtarmak demokrasiyi savunmaktır” sloganıyla düzenlenen eylemde gazeteciler, medya sektöründeki krizin yalnızca çalışanların iş güvencesiyle ilgili olmadığını, toplumun doğru ve güvenilir bilgiye erişimini de doğrudan etkilediğini belirtti.

“İşini doğru yapan gazeteci rahatsız edici olmalı”

Eylemde konuşan gazeteci ve eski İsviçre Radyo ve Televizyonu (SRF) dış haberler servisi yöneticisi Susanne Brunner, gazetecilik mesleğinin doğası gereği eleştirel ve rahatsız edici olması gerektiğini söyledi. Brunner, gazetecilerin görevlerini yerine getirdiklerinde zaman zaman tepki çekmelerinin mesleğin bir parçası olduğunu belirterek, “Rahatsız edici olmak zorundasınız. Eleştirel olmak, gerçekleri açığa çıkarmak zorundasınız. Bazen insanları rahatsız ediyorsunuz. Ama bunları yapıyorsanız işinizi doğru yapıyorsunuz demektir” dedi.

Yaklaşık 40 yıllık gazetecilik kariyerinin ardından kendisinin de işten çıkarılma bildirimi aldığını aktaran Brunner, medya sektöründe yaşanan işten çıkarmaların yalnızca bireysel çalışanları değil, gazeteciliğin geleceğini de etkilediğini ifade etti.

Brunner, medya şirketlerinin yapay zekâyı ve daha az çalışanla aynı miktarda içerik üretme hedefini çözüm olarak sunmasına da tepki gösterdi. Haber merkezlerinin küçültülmesi ve gazetecilerin çalışma koşullarının ağırlaştırılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Brunner, “Yapay zekâ sayesinde daha az insanla aynı miktarda ve aynı kalitede iş yapılabileceğini söylemek, tüm saygımla ifade ediyorum, bir yalandır” diye konuştu.

Gazeteciliğin geleceği için medya çalışanlarının, siyasetçilerin ve toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Brunner, “Şimdi vazgeçme zamanı değil” dedi.

"Daha az değil, daha fazla gazetecilik istiyoruz"

Eylemde Syndicom Başkan Yardımcısı Stefanie von Arburg, bağımsız gazeteciliğin demokratik toplum açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Medya özgürlüğü, bilgi edinme ve ifade özgürlüğünün demokrasinin temel unsurları olduğunu vurgulayan von Arburg, gazeteciliğin ekonomik çıkarlar doğrultusunda zayıflatılmasına tepki gösterdi.

Medya kuruluşlarında yıllardır devam eden yeniden yapılanmaların ve personel azaltmalarının haber merkezlerinin çalışma kapasitesini düşürdüğünü belirten von Arburg, gazetecilerin giderek daha az kaynakla daha fazla iş yapmak zorunda bırakıldığını ifade etti.

Sendikal hakların ve çalışanların söz hakkının görmezden gelinmesine tepki gösteren von Arburg, gazeteciliğin yalnızca şirket yönetimlerinin ekonomik hedeflerine göre şekillendirilemeyeceğini belirtti.

Konuşmada dile getirilen temel taleplerden biri de gazetecilik kapasitesinin azaltılması yerine güçlendirilmesiydi. Von Arburg’un konuşmasında öne çıkan “Daha az değil, daha fazla gazetecilik istiyoruz” talebi eylemin ortak mesajlarından biri oldu.

"Gazetecilik demokratik toplumun ortak değeri"

La Côte gazetecisi ve Impressum Eş Başkanı Caroline Gebhard, gazeteciliğin sıradan bir ticari ürün olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Gazeteciliğin demokratik toplumun işleyebilmesi için gerekli bilgi altyapısını oluşturduğunu belirten Gebhard, medya kuruluşlarındaki küçülmenin yalnızca gazetecileri değil, toplumun haber alma hakkını da etkilediğini ifade etti.

Haber merkezlerinde yaşanan personel kayıplarının haber çeşitliliğini ve yayınların niteliğini zayıflattığına dikkat çeken Gebhard, gazetecilik mesleğinin sürdürülebilmesi için deneyimli çalışanların bilgi ve birikiminden yararlanılması gerektiğini söyledi.

Genç gazetecilerin de mesleğe kazandırılmasının önemine değinen Gebhard, güvencesiz çalışma koşullarının ve düşük ücretlerin gazeteciliğin geleceği açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti. Medya kuruluşlarının gazeteciliğin niteliğine yeniden yatırım yapması ve çalışanların mesleki gelişimini desteklemesi gerektiğini vurguladı.

"Medya çalışanları birlikte hareket etmeli"

SRF çalışanı ve İsviçre Medya Çalışanları Sendikası (SSM) Eş Başkanı Salvador Atasoy, medya sektöründe yaşanan sorunların aşılması için çalışanların ve meslek örgütlerinin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini söyledi.

Medya kuruluşları arasındaki rekabetin gazetecilerin ortak taleplerinin önüne geçmemesi gerektiğini belirten Atasoy, bir medya kuruluşunda yaşanan küçülmenin yalnızca o kuruluşun çalışanlarını etkilemediğini, bütün gazetecilik alanını zayıflattığını ifade etti.

Gazetecilerin işlerini nitelikli biçimde yapabilmeleri için yeterli zamana, kaynağa ve çalışma güvencesine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Atasoy, işten çıkarmaların durdurulması ve haber merkezlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yapay zekânın gazetecilerin yerine geçirilmesinin ve teknolojik dönüşümün personel azaltmanın gerekçesi haline getirilmesinin gazetecilik açısından tehlikelerine dikkat çekilen konuşmada, medya kuruluşlarının çalışanların haklarını koruyarak dönüşüm politikaları geliştirmesi gerektiği mesajı verildi.

Atasoy, bağımsız gazeteciliğin sürdürülebilmesi için sendikaların, meslek örgütlerinin ve gazetecilerin dayanışma içinde hareket etmesinin önemini vurguladı.

Gazeteciliğe sürdürülebilir finansman çağrısı

Bern’deki eylemde gazeteciler ve meslek örgütleri, medya kuruluşlarının gazeteciliğin niteliğine yeniden yatırım yapmasını, işten çıkarmaların durdurulmasını, haber merkezlerinin güçlendirilmesini ve çalışanların haklarının korunmasını istedi.

Serbest ve kadrolu gazeteciler için daha iyi çalışma koşulları talep edilirken, medya sektörünün dijital platformlar karşısındaki konumunun güçlendirilmesi ve bu şirketlerin gazetecilik içeriklerinden elde ettiği gelir konusunda düzenleme yapılması çağrısı öne çıktı.

Siyasetçilere de bağımsız gazeteciliği uzun vadede güvence altına alacak sürdürülebilir finansman modelleri geliştirme çağrısı yapıldı. Eylemciler, gazeteciliğin korunmasının yalnızca medya çalışanlarının değil, demokratik toplumun tamamının sorumluluğu olduğunu vurguladı.

(MMY/HA)