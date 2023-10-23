İsviçre Ulusal Meclisi'nde bir Türkiyeli bir Kürdistanlı vekil

İsviçre Ulusal Meclisi'nde ülkedeki Türkiyeli ve Kürdistanlı nüfusun desteğine sahip iki milletvekili adayından Sibel Arslan, Yeşiller Partisi’nden ikinci kez seçilmeyi başardı. Arslan geçtiğimiz dönem partisini Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) de temsil ediyordu.

Luzern’den de Hasan Candan Sosyal Demokrat (SP) listeden Kürdistanlılar'ın desteğiyle parlamentoya girmeyi başardı.

Sistemde Basel Kantonuna düşen milletvekili sayısı 5’ten 4’e inince önceki dönem vekil olan Mustafa Atıcı aldığı yüksek oya karşın dışarıda kaldı. SP’nin Basel'den parlamentoya gönderdiği milletvekili sayısı ikiden bire gerilerken sandalyenin sahibi Atıcı’dan sadece 1900 fazla oy alan Sarah Wyss oldu.





Önceki dönem Basel milletvekili Mustafa Atıcı

Hasan Candan, Sibel Arslan, Mustafa Atıcı

İsviçre'deki Türkiye ve Kürdistanlıların Sibel Arslan ve Mustafa Atıcı’yı parlamentoda tutarak yeni vekillerle ortak seslerini güçlendirme çabaları beklenen sonucu vermese de Luzern'den Hasan Candan’ın parlamentoya girmesi Basel dışından yeni bir temsilciyi Bern'deki Ulusal Meclis'e taşıdı. SP’den aday olan Sinem Gökçen’in performansı da gelecekteki seçimler açısından umut verici oldu.

Gerek Ulusal Meclis'te gerekse kanton meclislerinde Türkiye'den gelen sol, sosyalist, sosyal demokrat, feminist ve ekolojist vekillerin çoğalması İsviçre toplumsal muhalefetinin sağa kayan İsviçre siyasetine soldan müdahalesi için önemli imkanlar sağlıyor.

İsviçre'deki Türkiyeli muhalifler açısından hem küresel anlamda Kürdistan’da, Filistin’de, Ermenistan’da, Ukrayna’da yaygınlaşan savaş ve işgallere karşı güçlü bir ses çıkartmak, İsviçre’de artan hayat pahalılığına, cinsiyetçiliğe ve ırkçılığa karşı daha etkin bir mücadele yürütmek hem yerel anlamda Türkiye’deki tek adam diktatörlüğüne karşı demokrasi mücadelesini Avrupa demokratik kamuoyuna yansıtmak açısından Ulusal Meclis'te sağlanan bu başarı önemli ve sürmesi gerekli.

Seçilen vekillerimize başarılar diliyor, seçilemeseler de bu süreçte büyük emekler veren arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hep söylediğimiz gibi, kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.

Sibel Arslan hakkında 1980'de Erzincan’da dünyaya geldi. 1991'den bu yana ailesiyle birlikte İsviçre’de yaşıyor. Arslan, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde eğitim aldı. Basel Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirerek Kanton Basel-Landschaft Güvenlik Dairesi’nde hukukçu olarak çalıştı. Kanton Basel-Landschaft Parlamentosu’nda, Hukuk, Spor ve Güvenlik Komisyonu’nda yer aldı. 2015 ve 2019'da BastA! – Yeşiller Partisi ortak listesinden İsviçre Ulusal Meclisi'ne seçildi. Hukuk İşleri ve Yargı Komisyonu’nda yer aldı. 2020'den bu yana Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi İsviçre delegasyonunda yer alıyor. Sibel Arslan 22 Ekim 2023 genel seöimlerinde üçüncü kez Yeşiller Partisi’nden Ulusal Meclis’e seçildi. Hasan Candan hakkında 1985 Luzern doğumlu İsviçreli bir anne ve Türkiyeli bir babanın oğlu olan Candan Bern Üniversitesi’nde spor bilimleri ve işletme eğitimini tamamladı. Bern



Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Ardından biyoloji alanında yüksek lisans eğitimi aldı.Yüksek lisansını tamamladıktan sonra biyolog ve kent ekolojisti olarak çalışan Candan, Nisan 2021'den bu yana Pro Natura İsviçre’de biyolojik çeşitlilik politikası dalında proje yöneticisi olarak çalışıyor.



Siyasal çalışmalarını İsviçre Sosyal Demokrat Parti’sinde (SP) sürdüren Hasan Candan 2011’den bu yana Luzern Kanton Meclisi üyesiydi. 2011'de Luzern Kantonu JUSO (Genç Sosyalistler) Başkanlığı görevini de yapan Candan 22 Ekim 2023’te gerçekleşen seçimlerde Sosyal Demokrat Parti’nin (SP) Luzern Milletvekili olarak Federal Meclis’e seçildi.

(TY/AEK)