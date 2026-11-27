İsviçre'nin Bern kentinde bir araya gelen demokratik kurumlar, dernekler ve kolektifler, Türkiye’den gelen politik mültecilerin zorla geri gönderilmesine karşı Stop Deportation Türkiye platformunun kuruluşunu ilan etti.

Basın emekçileri, kurum temsilcileri ve dayanışma örgütlerinin katıldığı toplantıda platformun kuruluş deklarasyonu okunurken, farklı kurumlardan temsilciler de söz alarak geri gönderme politikalarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Kuruluş deklarasyonunda, İsviçre'de göç ve iltica politikalarının giderek sertleştiği, sığınma hakkının daraltıldığı ve zorla geri gönderme uygulamalarının sistematik hâle geldiği belirtildi. Özellikle Türkiye’den gelen politik mültecilerin başvurularında hukuki değerlendirmelerin siyasi yaklaşımlarla iç içe geçtiğine dikkat çekilen deklarasyonda, mültecilerin kriminalize edilmesi, güvenlik gerekçelerinin öne çıkarılması ve Türkiye'ye dönüşte karşılaşabilecekleri risklerin yeterince dikkate alınmaması eleştirildi.

Deklarasyonda, Türkiye'de politik nedenlerle baskı, gözaltı, tutuklanma ve kötü muamele riski bulunan insanların geri gönderilmesinin, iltica hakkı ve geri göndermeme ilkesi bakımından ciddi sorunlar yarattığı ifade edildi.

"Geri göndermeler politik sonuçları olan uygulamalar"

İsviçre makamlarının kararlarının yalnızca idari işlemler olarak değerlendirilemeyeceği vurgulanan deklarasyonda, bu kararların insanların yaşamlarını, özgürlüklerini, güvenliklerini ve aile bütünlüklerini doğrudan etkilediği belirtildi.

İsviçre Mülteci Konseyi (OSAR), İsviçre Demokratik Hukukçular Birliği (JDS) ve İsviçre İltica ve Yabancılar Hukuku Gözlemevi'nin (ODAE-Suisse) 14 Ekim 2026'da yayımladığı rapora da dikkat çekildi. Türkiye'ye geri gönderilen dokuz kişinin dönüş sonrasında yaşadıklarını inceleyen raporda, bazı kişilerin gözaltına alındığı, tutuklandığı veya ceza yargılamalarıyla karşı karşıya kaldığı vakaların aktarıldığı hatırlatıldı. Deklarasyonda, Türkiye'deki kovuşturma uygulamalarının ve geri dönüş sonrasında karşılaşılabilecek risklerin İsviçre'deki iltica kararlarında daha kapsamlı değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bahar Yalçınkaya, Gürçay ve Özgün ailelerinin yaşadıkları hatırlatıldı

Deklarasyonda, son dönemde yaşanan geri gönderme vakalarına da yer verildi. Bahar Yalçınkaya'nın iki çocuğuyla birlikte İsviçre'den Türkiye'ye gönderildiği, Türkiye'de tutuklanma riski konusunda İsviçre makamlarının önceden bilgilendirilmesine rağmen Yalçınkaya'nın Türkiye'ye girişinin ardından gözaltına alınıp tutuklandığı belirtildi. 15 aylık bebeğiyle birlikte cezaevine gönderildiği hatırlatıldı.

Gürçay ailesinin yaşadıklarına ilişkin anlatımlara da yer verilen açıklamada, sabahın erken saatlerinde çok sayıda polisin ailenin evine girdiği, çocukların korku içinde uyandırıldığı, anne ve babanın çocuklarından ayrıldığı aktarıldı. Ailenin havaalanında ağır güç kullanıldığı yönündeki anlatımına dikkat çekildi.

Beş çocuklu Özgün ailesinin de Türkiye'ye gönderilme tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek çocukların yıllardır İsviçre'de eğitim gördüğü, sosyal ilişkiler kurduğu ve burada bir yaşam düzeni oluşturduğu ifade edildi. Ailenin geleceğine ilişkin kararların çocukların yüksek yararı ve aile hayatının korunması ilkeleri gözetilerek değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ginyard: İltica hakkı yalnızca mültecileri ilgilendiren bir mesele değil

Toplantıda söz alan Sınırlar Ötesi Dayanışma’dan (Solidarité Sans Frontières) Sophie Guignard, İsviçre'nin Türkiye'den gelen siyasi muhaliflere koruma sağlamamasının yalnızca bireysel hak ihlalleriyle sınırlı olmadığını, bunun demokrasi açısından da ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi.

İltica hakkına yönelik saldırılara karşı ortak mücadelenin önemine dikkat çeken Guignard, İsviçre devletinin işkenceden kaçan insanları korumayı reddederek iki temel hata yaptığını belirtti. İlk hatanın zulme uğrayan insanları korumak için oluşturulmuş hukuki ilkelerin ihlali olduğunu söyleyen Guignard, ikinci hatanın ise çok daha geniş bir demokrasi sorununa işaret ettiğini ifade etti.

“Türkiye'den kaçan insanları korumayı reddetmek, yalnızca iltica hakkının zayıflatılmasına yönelik yeni bir işaret değildir. Aynı zamanda, iltica hakkını yalnızca mültecileri ilgilendiren bir mesele olarak görmeye devam edersek, kaçınılmaz biçimde yaşanacak genel bir demokrasi çöküşünün de açık bir işaretidir” diye konuştu.

Türkiye'de basit bir sosyal medya paylaşımının dahi adli soruşturmalara neden olabildiğini ifade eden Guignard, Kürt olmanın, LGBTİQ+ bireylere sempati duyduğunu açıklamanın veya kuir bir birey olmanın kişileri risk altına sokabildiğini belirtti. İsviçre'de gerçekleştirilen yasal gösterilere katılmanın bile Türkiye'ye dönüşte tehlike yaratabileceğine dikkat çekti.

“İsviçre makamlarının bu gerçekleri tanımaması, bir anlamda acımasız bir rejimi meşrulaştırmasıdır. Polis devletinin kurulmasına karşı gerekli kararlılıkla mücadele etmemesidir” ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin göç anlaşmaları yaptıkları otoriter yönetimlerin uygulamalarına gözlerini kapattığını belirten Guignard, Avrupa Birliği'nin Libya ile ilişkilerini ve Ruanda'ya sınır dışı etme planlarını örnek gösterdi. Bu tür anlaşmaları fırsatçı ve sorumsuz siyasi hesaplar olarak nitelendirdi.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme'nin oluşturulmasını hatırlatan Guignard, bu düzenlemenin yalnızca gelecekte zulme uğrayacak insanları korumak için değil, aynı zamanda “Bir daha asla” demek için oluşturulduğunu kaydetti.

Marti: Dayanışma ve direniş sınır dışı işlemlerini durdurabilir

Göç Dayanışma Ağı’ndan (Migration Solidarity Network) Simone Marti de toplantıda yaptığı konuşmada platformun kuruluşunu önemli bir ortak mücadele adımı olarak değerlendirdi.

Marti, zorla geri göndermelere karşı mücadelenin yalnızca Türkiye’ye yönelik sınır dışı işlemlerine karşı değil, genel olarak ırkçılık ve ayrımcılığa karşı da yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Daha önce Göç Sekreterliği (SEM) önünde gerçekleştirilen eylemi hatırlatan Marti, Bahar Yalçınkaya'nın sınır dışı edilmesinden bir hafta sonra aynı gün Özgün ailesine yönelik de sınır dışı girişiminde bulunulduğunu söyledi. Polislerin mülteci kamplarına girdiğini, çocukların korku içinde çığlık attığını aktaran Marti, Özgün ailesinin o sırada kampta bulunan diğer mültecilerin dayanışması sayesinde sınır dışı edilmekten kurtulduğunu belirtti.

Bu örneğin dayanışmanın önemini gösterdiğini ifade edip, “Dayanışma ve direniş, en azından bir süreliğine de olsa bir şeyleri değiştirebilir ve sınır dışı işlemlerini erteleyebilir” diye konuştu.

Marti, geri gönderilme riskiyle karşı karşıya kalanların yalnızca belirgin siyasi profillere sahip kişiler olmadığını, bir gösteriye katılmış, sosyal medyada paylaşım yapmış veya İsviçre'de siyasi faaliyetlere katılmış kişilerin de Türkiye'ye döndüklerinde tutuklanma riski taşıdığını söyledi.

Bu kişilerin Türkiye'ye döndükten hemen sonra tutuklanmasalar bile her an gözaltına alınabilecekleri korkusuyla yaşadıklarını aktarıp, “Bu durum sürekli bir korku ve güvensizlik anlamına geliyor. Hem kendileri hem de aile üyeleri açısından böyle bir belirsizlik söz konusu” dedi.

Marti, SEM'in Türkiye'deki ceza yargısının keyfî uygulamalarını ve Kürt ve Türkiyeli toplulukların deneyimlerini görmezden geldiğine de değindi. “İsviçre iltica sisteminde insan onurunu hiçe saymak bir pusula hâline gelmiş durumda ve bu yaklaşım artık sistemin bir parçası” ifadelerini kullandı.

Sınır dışı işlemlerinin zorunlu bir idari uygulama gibi sunularak normalleştirildiğini belirtti.

Türkiye'ye yönelik ve genel olarak bütün zorla geri göndermelere karşı ortak mücadele yürüteceklerini söyledi.

“Bireysel sorunlarımızı aşarak kolektif mücadele etmeliyiz”

Toplantıda söz alan ve İsviçre'de geri gönderilme tehdidi altında bulunan Berna B. ise bireysel hikayeler yerine ortak mücadeleye odaklanılması gerektiğini söyledi.

Mültecilerin kendi sorunlarını anlatmasının tek başına çözüm üretmediğini anlatan Berna B. “Bireysel sorunlarımızdan çıkıp artık kolektif bir şekilde birleşmemizin ve birlikte hareket etmemizin bize faydalı olacağını düşünüyorum. Bireysel çabalarımızı birleştirirsek bu haklı davada daha güçlü olabiliriz” diye konuştu.

Beş başlıkta çalışma yürütecek Stop Deportation Türkiye, acil müdahale ve dayanışma ağı oluşturma, hukuki süreçleri takip ederek Birleşmiş Milletler’e dosya sunma, geri gönderme tehdidi altındaki mültecilerle doğrudan dayanışma kurma, Türkiye ve İsviçre’deki kurumlarla uluslararası dayanışmayı geliştirme ve kamuoyu oluşturma başlıklarında çalışma yürütecek. Platform, bu kapsamda hukuki girişimlerden basın açıklamalarına, eylemlerden imza kampanyalarına kadar çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek. Stop Deportation Türkiye'nin kuruluşunda ATİK İsviçre Komitesi, ADKM, BİR-KAR, FEDA, İDHF, İGİF, İHDD, İTİF, KUTÜSCH, Migration Solidarity Network, CDK-S Bern, NCDK-C, NCDK-L, PangeaKolektif, PDD, Leyla Kasım Initiative – Kanton Wallis, SYKP İsviçre ve YJK-S yer aldı. Platforma destek veren kurumlar arasında ise Asylnetz (Luzerner Asylnetz), Bewegungsfreiheit für alle (Bfa!), Droit de Rester Fribourg, Droit de Rester Lausanne, Droit de Rester Neuchâtel, elisa-asile, Freiplatzaktion Zürich, Migrant Solidarity Network, SolAB, Solidarité sans frontières ve Vernetzung gegen Ausschaffungen (Zürich) CH/TR bulunuyor.

(HA)