İsviçre: Gençler savaşa ve kemer sıkmaya karşı 20 Kasım grevine hazırlanıyor

İsviçre'de gençlik örgütleri, silahlanma harcamalarına, eğitim ve sosyal hizmetlerdeki kesintilere, hayat pahalılığına ve iklim krizine karşı 20 Kasım'da ülke çapında greve çıkma ve gösterilerde bir araya gelme çağrısı yaptı.

Gençlik Grevi (Jugendstreik) adı altında örgütlenen eylemlere liselilerin, meslek eğitimi gören çırakların, üniversite öğrencilerinin ve genç emekçilerin katılması hedefleniyor.

Basel, Zürih, Bern, Winterthur, St. Gallen, Lozan, Cenevre, Neuchâtel ve Ticino'da hazırlıklar sürüyor. Basel'de göstericiler 20 Kasım saat 14.00'te De-Wette-Park'ta buluşmaya çağrıldı. Diğer kentlerdeki eylemlerin biçimi ve katılımı henüz kesinleşmedi.

Hareketin örgütlenmesinde gençlik grevi komiteleri ve Sosyalist Gençlik (JUSO) yer alıyor. Ordusuz Bir İsviçre İçin Grubu (GSoA), Genç Yeşiller, öğrenci örgütleri ve iklim hareketinden aktivistler de çağrıyı destekliyor.

“Kesintilerin bedeli gençlere ödetiliyor”

Gençlik Grevi'nin Basel temsilcileri, grevin gerekçesini hükümetlerin bütçe tercihlerine bağlıyor:

“Dünya genelinde hükümetler silahlanıyor. Gençler savaşa gitmek üzere hazırlanıyor. Hükümetler silahlanmaya milyarlarca yatırım yaparken, kesintilerin bedeli gençlere ve geleceğe ödetiliyor.”

Örgütleyiciler, İsviçre'de askerî harcamaların artırılması hedeflenirken eğitim, sosyal hizmetler ve iklim politikalarında tasarrufa gidilmesini eleştiriyor. Grevin talepleri, kaynakların savaş hazırlıkları yerine kamu hizmetlerine ve gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmeye ayrılması etrafında toplanıyor.

Barınma, sağlık ve eğitim: “Hayat giderek pahalılaşıyor”

Gençlerin itirazları yalnızca askerî bütçeyle sınırlı değil. Konut kiraları, sağlık sigortası primleri, eğitim giderleri ve mesleki eğitimdeki gençlerin ücretleri de eylem çağrısının ana başlıkları arasında.

Basel temsilcileri, gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunları şöyle anlatıyor:

“Hayat giderek pahalılaşıyor. Uygun fiyatlı konut bulmak neredeyse imkânsız hale geliyor. Sağlık sigortası primleri her yıl akıl almaz ölçüde artıyor. Eğitim alanında bütçe kesintileri yapılıyor ve bazı uygulamalar kaldırılıyor. Mesleki eğitim gören gençlerin ücretleri ise hiçbir zaman geçinmeye yetmedi.”

Hareket, kamusal eğitim ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini, uygun fiyatlı konutlara erişimi ve genç emekçilerin geçinebilecekleri ücretlere kavuşmasını istiyor.

Silah ihracatı tartışması ve 29 Kasım

Grevin gündemindeki bir diğer konu, İsviçre'nin silah ihracatı kurallarının gevşetilmesi. Savaş Malzemeleri Yasası'nda öngörülen değişiklikler, İsviçre yapımı silahların hangi ülkelere ve hangi koşullarda satılabileceği konusunda tartışmalara yol açıyor.

Örgütleyiciler, İsviçre'nin tarafsızlık iddiasıyla silah sanayisinin uluslararası çatışmalardan kazanç sağlaması arasında çelişki bulunduğunu savunuyor:

“Dünyanın dört bir yanında savaşlar ve soykırımlar yaşanıyor. Küresel silahlanma yarışı bu şiddeti daha da körüklüyor. İsviçreli şirketler de bu süreçten kazanç sağlıyor ve İsviçre silahlarıyla insanlar öldürülüyor.”

29 Kasım'da yapılacağı belirtilen halkoylaması da bu tartışmanın bir parçası. Grev örgütleyicileri, silah ihracatının kolaylaştırılmasına ve savaş ekonomisinin genişletilmesine karşı çıkıyor.

İklim grevlerinden savaş karşıtı harekete

Gençlik Grevi, 2019'daki kitlesel iklim eylemlerinden bu yana çevre politikalarında yeterli ilerleme sağlanmadığını belirtiyor. İklim krizine karşı yatırım talepleri, askerî harcamalara yöneltilen eleştiriyle birlikte dile getiriliyor.

Basel temsilcileri şöyle diyor:

“İklim krizi yaşamımızın temelini tehdit ediyor. Gençler bu nedenle daha 2019'da sokaklara çıkmıştı, ancak o günden bu yana çok az şey değişti. Tehdit gerçek. 2026 yazında yaşanan aşırı sıcaklar bunu bir kez daha açıkça gösterdi.”

Gençlik örgütleri, iklim adaletini barınma, eğitim ve sağlık haklarından ayrı görmediklerini; krizlerin yükünün gençlere ve çalışanlara aktarılmasına karşı ortak mücadele gerektiğini savunuyor.

Uluslararası dayanışma ağı

20 Kasım eylemleri, Avrupa'daki gençlik hareketleriyle kurulan bağlantıların da bir parçası. Basel temsilcileri, eylüldeki uluslararası çağrıya katıldıklarını; İsviçre içinde ve Avrupa çapında görüşmeler yürüttüklerini belirtiyor.

“Askerileşme ve kemer sıkma politikaları dünya genelinde yaşanan süreçlerdir. İşçi sınıfı için yaşam giderek pahalılaşıyor. Bu nedenle Avrupa'nın birçok bölgesinde güçlü protestolar ortaya çıktı. Askerileşme de bu süreçle yakından bağlantılı. Savaş ve kriz karşısında verilecek yanıtlar uluslararası olmalı. İşçi sınıfının ulus devletler temelinde bölünmesine izin vermemeliyiz!”

Grevi örgütleyenler, eylemin yalnızca hükümete talepler iletmekle sınırlı kalmamasını, farklı ülkelerdeki gençler arasında kalıcı örgütlenme ve dayanışma ilişkileri kurulmasını hedefliyor.

20 Kasım'da gerçekleştirilecek gençlik protestolarının odağında yalnızca hükümete yönelik talepler yok, uluslararası ağların kurulması ve iş birliği de temel içe dönük hedefler arasında yer alıyor.

(AEK)