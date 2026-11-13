ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 13.11.2026 21:44 13 Kasım 2026 21:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.11.2026 22:17 13 Kasım 2026 22:17
Okuma Okuma:  3 dakika

İsviçre: Gençler savaşa ve kemer sıkmaya karşı 20 Kasım grevine hazırlanıyor

Askerî harcamaların artırılmasına ve bütçenin sosyal harcama kalemlerindeki kesintilere karşı İsviçre'de gençlik örgütleri 20 Kasım'da greve çıkıyor. Öğrenciler, çıraklar ve genç emekçiler silah ihracatı kurallarının tartışmaya açıldığı dönemde alanlarda bir araya geliyor.

Mehmet Murat Yıldırım

Mehmet Murat Yıldırım

Mehmet Murat Yıldırım

Görseli Büyüt
İsviçre: Gençler savaşa ve kemer sıkmaya karşı 20 Kasım grevine hazırlanıyor
“Bern'de öğrenciler, savaşa ve krize karşı 20 Kasım grevine hazırlanıyor/Fotoğraf: Yoshiko Kusano, WOZ
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky
  • İsviçre'de gençlik örgütleri, silahlanma harcamalarına, eğitim ve sosyal hizmetlerdeki kesintilere, hayat pahalılığına ve iklim krizine karşı 20 Kasım'da ülke çapında grev ve gösteri çağrısı yaptı. Gençlik Grevi adıyla örgütlenen eylemlere liselilerin, çırakların, üniversite öğrencilerinin ve genç emekçilerin katılması hedefleniyor.
  • Basel, Zürih, Bern, Cenevre ve Lozan gibi kentlerde hazırlıklar sürüyor; Basel'de göstericiler saat 14.00'te De-Wette-Park'ta toplanacak. Eylemi gençlik grevi komiteleri ve Sosyalist Gençlik (JUSO) örgütlerken GSoA, Genç Yeşiller ve öğrenci örgütleri de destek veriyor. Grevi düzenleyenler, konut kiralarının, sağlık sigortası primlerinin ve eğitim giderlerinin arttığını, kamu hizmetlerinde kesintiye gidildiğini savunuyor.
  • Silah ihracatı kurallarının gevşetilmesini de eleştiren örgütleyiciler, bu konuda 29 Kasım'da halkoylaması yapılacağını belirtiyor. Hareket ayrıca 2019'dan bu yana iklim politikalarında yeterli ilerleme sağlanmadığını söylüyor ve Avrupa'daki gençlik hareketleriyle uluslararası dayanışma ağı kurmayı amaçlıyor.

İsviçre'de gençlik örgütleri, silahlanma harcamalarına, eğitim ve sosyal hizmetlerdeki kesintilere, hayat pahalılığına ve iklim krizine karşı 20 Kasım'da ülke çapında greve çıkma ve gösterilerde bir araya gelme çağrısı yaptı.

Gençlik Grevi (Jugendstreik) adı altında örgütlenen eylemlere liselilerin, meslek eğitimi gören çırakların, üniversite öğrencilerinin ve genç emekçilerin katılması hedefleniyor.

Basel, Zürih, Bern, Winterthur, St. Gallen, Lozan, Cenevre, Neuchâtel ve Ticino'da hazırlıklar sürüyor. Basel'de göstericiler 20 Kasım saat 14.00'te De-Wette-Park'ta buluşmaya çağrıldı. Diğer kentlerdeki eylemlerin biçimi ve katılımı henüz kesinleşmedi.

Hareketin örgütlenmesinde gençlik grevi komiteleri ve Sosyalist Gençlik (JUSO) yer alıyor. Ordusuz Bir İsviçre İçin Grubu (GSoA), Genç Yeşiller, öğrenci örgütleri ve iklim hareketinden aktivistler de çağrıyı destekliyor.

“Kesintilerin bedeli gençlere ödetiliyor”

Gençlik Grevi'nin Basel temsilcileri, grevin gerekçesini hükümetlerin bütçe tercihlerine bağlıyor:

“Dünya genelinde hükümetler silahlanıyor. Gençler savaşa gitmek üzere hazırlanıyor. Hükümetler silahlanmaya milyarlarca yatırım yaparken, kesintilerin bedeli gençlere ve geleceğe ödetiliyor.”

Örgütleyiciler, İsviçre'de askerî harcamaların artırılması hedeflenirken eğitim, sosyal hizmetler ve iklim politikalarında tasarrufa gidilmesini eleştiriyor. Grevin talepleri, kaynakların savaş hazırlıkları yerine kamu hizmetlerine ve gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmeye ayrılması etrafında toplanıyor.

Barınma, sağlık ve eğitim: “Hayat giderek pahalılaşıyor”

Gençlerin itirazları yalnızca askerî bütçeyle sınırlı değil. Konut kiraları, sağlık sigortası primleri, eğitim giderleri ve mesleki eğitimdeki gençlerin ücretleri de eylem çağrısının ana başlıkları arasında.

Basel temsilcileri, gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunları şöyle anlatıyor:

“Hayat giderek pahalılaşıyor. Uygun fiyatlı konut bulmak neredeyse imkânsız hale geliyor. Sağlık sigortası primleri her yıl akıl almaz ölçüde artıyor. Eğitim alanında bütçe kesintileri yapılıyor ve bazı uygulamalar kaldırılıyor. Mesleki eğitim gören gençlerin ücretleri ise hiçbir zaman geçinmeye yetmedi.”

Hareket, kamusal eğitim ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini, uygun fiyatlı konutlara erişimi ve genç emekçilerin geçinebilecekleri ücretlere kavuşmasını istiyor.

Silah ihracatı tartışması ve 29 Kasım

Grevin gündemindeki bir diğer konu, İsviçre'nin silah ihracatı kurallarının gevşetilmesi. Savaş Malzemeleri Yasası'nda öngörülen değişiklikler, İsviçre yapımı silahların hangi ülkelere ve hangi koşullarda satılabileceği konusunda tartışmalara yol açıyor.

Örgütleyiciler, İsviçre'nin tarafsızlık iddiasıyla silah sanayisinin uluslararası çatışmalardan kazanç sağlaması arasında çelişki bulunduğunu savunuyor:

“Dünyanın dört bir yanında savaşlar ve soykırımlar yaşanıyor. Küresel silahlanma yarışı bu şiddeti daha da körüklüyor. İsviçreli şirketler de bu süreçten kazanç sağlıyor ve İsviçre silahlarıyla insanlar öldürülüyor.”

29 Kasım'da yapılacağı belirtilen halkoylaması da bu tartışmanın bir parçası. Grev örgütleyicileri, silah ihracatının kolaylaştırılmasına ve savaş ekonomisinin genişletilmesine karşı çıkıyor.

İklim grevlerinden savaş karşıtı harekete

Gençlik Grevi, 2019'daki kitlesel iklim eylemlerinden bu yana çevre politikalarında yeterli ilerleme sağlanmadığını belirtiyor. İklim krizine karşı yatırım talepleri, askerî harcamalara yöneltilen eleştiriyle birlikte dile getiriliyor.

Basel temsilcileri şöyle diyor:

“İklim krizi yaşamımızın temelini tehdit ediyor. Gençler bu nedenle daha 2019'da  sokaklara çıkmıştı, ancak o günden bu yana çok az şey değişti. Tehdit gerçek. 2026 yazında yaşanan aşırı sıcaklar bunu bir kez daha açıkça gösterdi.”

Gençlik örgütleri, iklim adaletini barınma, eğitim ve sağlık haklarından ayrı görmediklerini; krizlerin yükünün gençlere ve çalışanlara aktarılmasına karşı ortak mücadele gerektiğini savunuyor.

Uluslararası dayanışma ağı

20 Kasım eylemleri, Avrupa'daki gençlik hareketleriyle kurulan bağlantıların da bir parçası. Basel temsilcileri, eylüldeki uluslararası çağrıya katıldıklarını; İsviçre içinde ve Avrupa çapında görüşmeler yürüttüklerini belirtiyor.

“Askerileşme ve kemer sıkma politikaları dünya genelinde yaşanan süreçlerdir. İşçi sınıfı için yaşam giderek pahalılaşıyor. Bu nedenle Avrupa'nın birçok bölgesinde güçlü protestolar ortaya çıktı. Askerileşme de bu süreçle yakından bağlantılı. Savaş ve kriz karşısında verilecek yanıtlar uluslararası olmalı. İşçi sınıfının ulus devletler temelinde bölünmesine izin vermemeliyiz!”

Grevi örgütleyenler, eylemin yalnızca hükümete talepler iletmekle sınırlı kalmamasını, farklı ülkelerdeki gençler arasında kalıcı örgütlenme ve dayanışma ilişkileri kurulmasını hedefliyor.

20 Kasım'da gerçekleştirilecek gençlik protestolarının odağında yalnızca hükümete yönelik talepler yok, uluslararası ağların kurulması ve iş birliği de temel içe dönük hedefler arasında yer alıyor.

(AEK)

Haber Yeri
Bern
Gençlik Grevi silah ihracatı kemer sıkma politikaları
Mehmet Murat Yıldırım
Mehmet Murat Yıldırım
tüm yazıları
ilgili haberler
“FAŞİZM, KARŞI GÜÇ VE GELECEK"
İsviçre’de aşırı sağa karşı ortak mücadele ve dayanışma çağrısı
24 Ekim 2026
/haber/isvicrede-asiri-saga-karsi-ortak-mucadele-ve-dayanisma-cagrisi-324758
İsviçre’de "tarafsızlık" referandumu: Sol içinde ‘evet’/‘hayır’ ayrışması
23 Eylül 2026
/haber/isvicrede-tarafsizlik-referandumu-sol-icinde-evet-hayir-ayrismasi-323721
İsviçre: Halk, referandumda sağın içe kapanma ve göçü durdurma önerisine "hayır" dedi
14 Haziran 2026
/haber/isvicre-halk-referandumda-sagin-ice-kapanma-ve-gocu-durdurma-onerisine-hayir-dedi-320520
İsviçre, Ukrayna'ya teçhizat ve mühimmat ihracatını reddetti
18 Nisan 2023
/haber/isvicre-ukrayna-ya-techizat-ve-muhimmat-ihracatini-reddetti-277461
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
GOOGLE İLE KATKIDA BULUNUN
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“FAŞİZM, KARŞI GÜÇ VE GELECEK"
İsviçre’de aşırı sağa karşı ortak mücadele ve dayanışma çağrısı
24 Ekim 2026
/haber/isvicrede-asiri-saga-karsi-ortak-mucadele-ve-dayanisma-cagrisi-324758
İsviçre’de "tarafsızlık" referandumu: Sol içinde ‘evet’/‘hayır’ ayrışması
23 Eylül 2026
/haber/isvicrede-tarafsizlik-referandumu-sol-icinde-evet-hayir-ayrismasi-323721
İsviçre: Halk, referandumda sağın içe kapanma ve göçü durdurma önerisine "hayır" dedi
14 Haziran 2026
/haber/isvicre-halk-referandumda-sagin-ice-kapanma-ve-gocu-durdurma-onerisine-hayir-dedi-320520
İsviçre, Ukrayna'ya teçhizat ve mühimmat ihracatını reddetti
18 Nisan 2023
/haber/isvicre-ukrayna-ya-techizat-ve-muhimmat-ihracatini-reddetti-277461
diğer yazıları
İsviçre: Kürt gazeteci Mehmet Kılıç ve ailesi sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya
5 Kasım 2026
İsviçre: Kürt gazeteci Mehmet Kılıç ve ailesi sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya
“FAŞİZM, KARŞI GÜÇ VE GELECEK"
İsviçre’de aşırı sağa karşı ortak mücadele ve dayanışma çağrısı
24 Ekim 2026
İsviçre’de aşırı sağa karşı ortak mücadele ve dayanışma çağrısı
İşyerinde ölen Muhammed Salih’in ailesi adalet arıyor: “Bir çocuğun yaşamı 20 ay taksitle ödenir mi?”
12 Ekim 2026
İşyerinde ölen Muhammed Salih’in ailesi adalet arıyor: “Bir çocuğun yaşamı 20 ay taksitle ödenir mi?”
Zürih'ten Silivri'ye: İsviçre Nihat Özgün'ü iade etti, Türkiye tutukladı
30 Eylül 2026
Zürih'ten Silivri'ye: İsviçre Nihat Özgün'ü iade etti, Türkiye tutukladı
İsviçre’de "tarafsızlık" referandumu: Sol içinde ‘evet’/‘hayır’ ayrışması
23 Eylül 2026
İsviçre’de "tarafsızlık" referandumu: Sol içinde ‘evet’/‘hayır’ ayrışması
Sayfa Başına Git