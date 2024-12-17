İsviçre Êzidîler'e yönelik IŞİD kıyımını soykırım olarak kabul etti

İsviçre Parlamentosu, salı günü IŞİD'in Irak'ta Êzidî azınlığa karşı işlediği 2014 soykırımını resmen tanıdı.

105 milletvekilinin lehte, 61'inin aleyhte oy kullandığı ve 27 milletvekilinin katılmadığı oylama sonucunda İsviçre de IŞİD'in Êzidîlere karşı işlediği insanlık suçlarını soykırım olarak niteleyen Birleşik Krallık, Almanya, Kanada, Hollanda, Avrupa Parlamentosu ve çeşitli BM organlarıyla aynı safa sokuyor.

Êzidîler ve soykırım

Êzidîler, Irak'ta çoğunlukla Kürtçe konuşan etnik ve dinsel bir topluluk. Êzidî inancı tek tanrılı bir antik din olan Zerdüştlük'ün eski Mezopotamya dinlerinin günümüze ulaşan inançlarıyla birleşmesine dayanıyor. Êzidîlerin büyük bölümü Irak'ın târihte Asurlularla bağlantılandırılan Ninova ilinde yaşıyor. Êzidîlerin önemli bölümü Kürt kimliğini benimsemiş olmakla birlikte, Ninova dışında kendilerini Kürt olarak nitelemeyen Êzidîler de var.

Êzidîler, IŞİD'in 2014'ten başlayarak Suriye ve Irak'ta geniş toprak parçalarını ele geçirdiği yayılma döneminde Irak'ın Sincar bölgesinde zulme ve kıyıma uğradılar. 3 Ağustos 2014'te IŞİD militanları Sincar'ın kontrolünü ele geçirdi. Resmi kayıtlara göre, yaklaşık bin 290 silahsız sivil Êzidî katledildi. O tarihten bu yana Sincar'da 70'i aşkın toplu mezar ve çok sayıda tekil mezar keşfedildi.