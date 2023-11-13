İsviçre'de Kürt gazeteci Ahmed Azad Çağan’a sınırdışı tehdidi

İsviçre, Kürt gazeteci Ahmed Azad Çağan'ı Türkiye’ye sınırdışı etmek üzere gözaltına aldı.

Çağan, geçtiğimiz yıl Türkiye'de hayatının tehdit altında olduğunu belirterek İsviçre’ye sığınma talebinde bulunmuştu. İsviçre, Çağan’ın sınır dışı edilmesine karar verdi.

İsviçre’de yaşan Kürtler Çağan’ın sınırdışı edilmemesi ve serbest bırakılması için bir özgürlük inisiyatifi kurdu. Sabah saatlerinde de Bern’de bulunan Göçmenlik Bürosu önünde eylem yaptı.

Sınırdışı karar tepki gösteren Kürtler, Çağan'ın can güvenliğinin ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınması çağrısında bulundu:

İsviçre devleti son dönemlerde gazetecilerin üzerinde Türkiye taktiği uyguluyor. Gazeteci arkadaşımız Ahmed Azad Çağan Türkiye’nin gördüğü zulümlerden ve can güvenliği tehlikesinden kaynaklı olarak İsviçre’ye iltica etmek zorunda kaldı. Fakat bu iltica talebine rağmen Basel’de deport edilmek için gözaltına alındı. Çağan’ın gözaltına alınmasını ve iade girişimlerini kabul etmiyoruz. Biz Kürt halkı olarak ülkemizi devlet zorbalığından kaynaklı terk etmek zorunda kalmış insanlarız. Demokrasi ve özgürlük bilincini oturtmuş bir toplum olarak böyle bir uygulamayı kabul etmiyoruz. Çağan’nın bir an önce bırakılmasını talep ediyoruz.

İnisiyatifin Göçmenlik Bürosu yetkilileri ile görüşme talebi de yanıtsız kaldı. Uluslararası Af Örgütü ile Rote Hilfe (Kızıl Yardım) konuya müdahil oldu.

(HA)