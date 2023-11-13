ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 15:26
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2023 15:42
1 dk Okuma

İsviçre'de Kürt gazeteci Ahmed Azad Çağan’a sınırdışı tehdidi

Ahmed Azad Çağan 6 Kasım'dan bu yana Basel'de gözaltına tutuluyor.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/13/isvicre-de-kurt-gazeteci-ahmed-azad-cagana-sinirdisi-tehdidi.jpg

İsviçre, Kürt gazeteci Ahmed Azad Çağan'ı Türkiye’ye sınırdışı etmek üzere gözaltına aldı.

Çağan, geçtiğimiz yıl Türkiye'de hayatının tehdit altında olduğunu belirterek İsviçre’ye sığınma talebinde bulunmuştu. İsviçre, Çağan’ın sınır dışı edilmesine karar verdi.

İsviçre’de yaşan Kürtler Çağan’ın sınırdışı edilmemesi ve serbest bırakılması için bir özgürlük inisiyatifi kurdu. Sabah saatlerinde de Bern’de bulunan Göçmenlik Bürosu önünde eylem yaptı.

Sınırdışı karar tepki gösteren Kürtler, Çağan'ın can güvenliğinin ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınması çağrısında bulundu:

İsviçre devleti son dönemlerde gazetecilerin üzerinde Türkiye taktiği uyguluyor. Gazeteci arkadaşımız Ahmed Azad Çağan Türkiye’nin gördüğü zulümlerden ve can güvenliği tehlikesinden kaynaklı olarak İsviçre’ye iltica etmek zorunda kaldı. Fakat bu iltica talebine rağmen Basel’de deport edilmek için gözaltına alındı.

Çağan’ın gözaltına alınmasını ve iade girişimlerini kabul etmiyoruz. Biz Kürt halkı olarak ülkemizi devlet zorbalığından kaynaklı terk etmek zorunda kalmış insanlarız. Demokrasi ve özgürlük bilincini oturtmuş bir toplum olarak böyle bir uygulamayı kabul etmiyoruz. Çağan’nın bir an önce bırakılmasını talep ediyoruz.

İnisiyatifin Göçmenlik Bürosu yetkilileri ile görüşme talebi de yanıtsız kaldı. Uluslararası Af Örgütü ile Rote Hilfe (Kızıl Yardım) konuya müdahil oldu.

(HA)

Ahmed Azad Çağan isviçre sınırdışı edilen gazeteciler
Sayfa Başına Git