İsviçre'de kayak merkezinde patlama

İsviçre'deki bir kayak merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, polis, olayın ülkenin güneyinde yer alan Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda yaşandığını açıkladı. Patlama anında barda yaklaşık 100 kişi bulunuyordu.

Polis, gece bir veya birkaç patlamanın ardından kayak merkezinde yer alan bir barda yangın çıktığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, helikopter ve çok sayıda ambulansın olay yerine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgenin tamamen kapatıldığını ve alan üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edildiği de gelen bilgiler arasında.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Net bir ölü ve yaralı sayısı da verilmedi.

Wallis Kantonu’nun polis sözcüsü Gaetan Lathion, uluslararası basına yaptığı açıklamada, "Nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralı ve ölü var" dedi.

İsviçre medyasında yayınlanan görüntülerde yanan bir bina ve yakınlarında acil servis ekipleri görülüyor.

