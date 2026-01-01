ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:29
 SG: Son Güncelleme: 01.01.2026 11:32
Okuma Okuma:  1 dakika

İsviçre'de kayak merkezinde patlama

Polis, patlamanın kayak merkezleriyle ünlü İsviçre Alplerindeki bir barda meydana geldiğini söyledi. Patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Yetkililer çok sayıda ölü olduğunu söylüyor.

BİA Haber Merkezi

İsviçre'de kayak merkezinde patlama
Fotoğraf: Osint World / X

İsviçre'deki bir kayak merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, polis, olayın ülkenin güneyinde yer alan Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda yaşandığını açıkladı. Patlama anında barda yaklaşık 100 kişi bulunuyordu.

Polis, gece bir veya birkaç patlamanın ardından kayak merkezinde yer alan bir barda yangın çıktığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, helikopter ve çok sayıda ambulansın olay yerine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgenin tamamen kapatıldığını ve alan üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edildiği de gelen bilgiler arasında.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Net bir ölü ve yaralı sayısı da verilmedi.

Wallis Kantonu’nun polis sözcüsü Gaetan Lathion, uluslararası basına yaptığı açıklamada, "Nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralı ve ölü var" dedi.

İsviçre medyasında yayınlanan görüntülerde yanan bir bina ve yakınlarında acil servis ekipleri görülüyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
isviçre
