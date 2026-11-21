Avrupa'da öğrenciler, çıraklar ve genç emekçilerin 20 Kasım Grevi'ne aktif olarak katıldığı ülkelerden biri de İsviçre'ydi. Binlerce genç, silahlanma harcamalarının artırılmasına, eğitim ve sosyal hizmet bütçelerinden yapılan kesintilere hayat pahalılığına ve iklim krizine karşı 20 Kasım'da sokağa çıktı. Gençlik Grevi (Jugendstreik) kapsamında başta Bern, Basel, Zürih ve Lozan olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde eylemler düzenlendi.

Bern'de gün boyunca farklı liselerin öğrencileri grev kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Öğleden sonra Casinoplatz'da bir araya gelen gençler, afiş ve dövizler hazırladı, konuşmalar yaptı ve diğer okullardan gelen öğrencilerle buluştu. Lerbermatt, Neufeld ve Kirchenfeld liselerinden öğrenci grupları da eylemlere katıldı.

Akşam saatlerinde Münsterplatz'da toplanan göstericiler, saat 18.00'de yürüyüşe geçti. Kent merkezinden Schützenmatte'ye uzanan yürüyüşe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Mazzola: "Bu sistemin artık bize sunabileceği bir şey yok"

Jessica Mazzola

Bern’deki gençlik grevine katılanlardan Jessica Mazzola, gençlerin taleplerinin yalnızca eğitim ve iklim politikalarıyla sınırlı olmadığını söyledi.

Devrimci Komünist Parti (Revolutionäre Kommunistische Partei – RKP) ve Devrimci Komünist Enternasyonal (Revolutionäre Kommunistische Internationale – RKI) üyesi olan Mazzola gençlerin iklim krizinin durdurulduğu, ırkçılığın, cinsiyetçiliğin ve kadınlara yönelik baskının olmadığı bir dünya istediğini belirtti:

“İyi bir eğitim sistemi, iklim krizinin durdurulduğu, aşırı sıcak yazların ve gezegeni ve insanları yok eden sellerin yaşanmadığı bir gelecek istiyoruz. İyi işleyen bir sağlık sistemi, baskının, ırkçılığın, cinsiyetçiliğin ve kadınların ezilmesinin olmadığı bir dünya istiyoruz. Herkesin iyi yaşayabildiği, güzel bir gelecek istiyoruz. "Bence gençler bugün burada, çünkü bütün bu değişimlere en duyarlı tepki veren kesim onlar. Bu sistem içerisinde artık bir gelecek olmadığını görüyorlar. Geleceklerinin yok edildiğini fark ediyorlar. Bugün burada özellikle gençlerin bulunmasının nedeni de bu.”

Mazzola, RKP üyesi olarak kapitalizmin insanlığın önünde bir engel oluşturduğunu dile getirdi:

“Biz bu sistemden hiçbir beklentimiz olmadığını söylüyoruz. Bu sistemin artık bize sunabileceği hiçbir şey yok. Kapitalizm artık işlemiyor. Dünyayı ve insanlığı ileriye taşımıyor, aksine insanlığın gelişmesinin önünde engel oluşturuyor. Yapay zekâ gibi teknolojilere sahibiz. Bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaynaklarımız var. Herkese iyi bir yaşam sunabiliriz. İnsanlık tarihinde ilk kez bu potansiyele sahibiz. Bugün yapabildiklerimiz ve sahip olduğumuz potansiyel muazzam. Ancak bütün bunların nasıl israf edildiğini görüyoruz. Zenginler daha da zenginleşirken yoksullar daha da yoksullaşıyor. Bence bugün insanları sokağa çıkaran şey de tam olarak bu. Bir tarafta zenginlerin neler yaptığını, nasıl yaşadığını görüyoruz. Diğer tarafta ise bizim yaşam koşullarımızın ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. İşte bu büyük karşıtlık insanları harekete geçiriyor. Bu nedenle artık bu sistemden hiçbir beklentimiz yok. Onu yıkmamız gerekiyor.”

“Demokratik bir planlı ekonomi kurmalıyız”

Gençlik grevinde örgütlenmenin önemine dikkat çeken Mazzola, kapitalizme karşı mücadele için daha fazla insanın örgütlenmesi gerektiğini söyledi. İnsanlığın sahip olduğu muazzam maddi olanakların herkes için iyi bir yaşam sunabileceğini ama bunun için kârın değil toplumsal ihtiyaçların esas alındığı bir planlama gerektiğini vurguladı.