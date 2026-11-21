Avrupa'da öğrenciler, çıraklar ve genç emekçilerin 20 Kasım Grevi'ne aktif olarak katıldığı ülkelerden biri de İsviçre'ydi. Binlerce genç, silahlanma harcamalarının artırılmasına, eğitim ve sosyal hizmet bütçelerinden yapılan kesintilere hayat pahalılığına ve iklim krizine karşı 20 Kasım'da sokağa çıktı. Gençlik Grevi (Jugendstreik) kapsamında başta Bern, Basel, Zürih ve Lozan olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde eylemler düzenlendi.
Bern
Bern'de gün boyunca farklı liselerin öğrencileri grev kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Öğleden sonra Casinoplatz'da bir araya gelen gençler, afiş ve dövizler hazırladı, konuşmalar yaptı ve diğer okullardan gelen öğrencilerle buluştu. Lerbermatt, Neufeld ve Kirchenfeld liselerinden öğrenci grupları da eylemlere katıldı.
Akşam saatlerinde Münsterplatz'da toplanan göstericiler, saat 18.00'de yürüyüşe geçti. Kent merkezinden Schützenmatte'ye uzanan yürüyüşe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Mazzola: "Bu sistemin artık bize sunabileceği bir şey yok"
Bern’deki gençlik grevine katılanlardan Jessica Mazzola, gençlerin taleplerinin yalnızca eğitim ve iklim politikalarıyla sınırlı olmadığını söyledi.
Devrimci Komünist Parti (Revolutionäre Kommunistische Partei – RKP) ve Devrimci Komünist Enternasyonal (Revolutionäre Kommunistische Internationale – RKI) üyesi olan Mazzola gençlerin iklim krizinin durdurulduğu, ırkçılığın, cinsiyetçiliğin ve kadınlara yönelik baskının olmadığı bir dünya istediğini belirtti:
“İyi bir eğitim sistemi, iklim krizinin durdurulduğu, aşırı sıcak yazların ve gezegeni ve insanları yok eden sellerin yaşanmadığı bir gelecek istiyoruz. İyi işleyen bir sağlık sistemi, baskının, ırkçılığın, cinsiyetçiliğin ve kadınların ezilmesinin olmadığı bir dünya istiyoruz. Herkesin iyi yaşayabildiği, güzel bir gelecek istiyoruz.
"Bence gençler bugün burada, çünkü bütün bu değişimlere en duyarlı tepki veren kesim onlar. Bu sistem içerisinde artık bir gelecek olmadığını görüyorlar. Geleceklerinin yok edildiğini fark ediyorlar. Bugün burada özellikle gençlerin bulunmasının nedeni de bu.”
Mazzola, RKP üyesi olarak kapitalizmin insanlığın önünde bir engel oluşturduğunu dile getirdi:
“Biz bu sistemden hiçbir beklentimiz olmadığını söylüyoruz. Bu sistemin artık bize sunabileceği hiçbir şey yok. Kapitalizm artık işlemiyor. Dünyayı ve insanlığı ileriye taşımıyor, aksine insanlığın gelişmesinin önünde engel oluşturuyor.
Yapay zekâ gibi teknolojilere sahibiz. Bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaynaklarımız var. Herkese iyi bir yaşam sunabiliriz. İnsanlık tarihinde ilk kez bu potansiyele sahibiz. Bugün yapabildiklerimiz ve sahip olduğumuz potansiyel muazzam.
Ancak bütün bunların nasıl israf edildiğini görüyoruz. Zenginler daha da zenginleşirken yoksullar daha da yoksullaşıyor. Bence bugün insanları sokağa çıkaran şey de tam olarak bu. Bir tarafta zenginlerin neler yaptığını, nasıl yaşadığını görüyoruz. Diğer tarafta ise bizim yaşam koşullarımızın ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. İşte bu büyük karşıtlık insanları harekete geçiriyor.
Bu nedenle artık bu sistemden hiçbir beklentimiz yok. Onu yıkmamız gerekiyor.”
“Demokratik bir planlı ekonomi kurmalıyız”
Gençlik grevinde örgütlenmenin önemine dikkat çeken Mazzola, kapitalizme karşı mücadele için daha fazla insanın örgütlenmesi gerektiğini söyledi. İnsanlığın sahip olduğu muazzam maddi olanakların herkes için iyi bir yaşam sunabileceğini ama bunun için kârın değil toplumsal ihtiyaçların esas alındığı bir planlama gerektiğini vurguladı.
"[...] ekonomiyi birlikte ve dünya çapında planlarsak, kaynakları küçük bir azınlığın değil, toplumun çoğunluğunun yararına olacak şekilde dağıtırsak herkes için iyi bir yaşam örgütleyebiliriz.
"[...] Nerede daha fazla kâr elde edileceğine göre değil, insanların ihtiyaçlarının ne olduğuna ve neye gereksinim duyduklarına göre hareket edebiliriz.
"Bu nedenle örgütlenmemiz gerektiğini söylüyoruz. Tarihi ve teoriyi incelemeliyiz. Grev yapabilecek bir örgütlü güce ulaşmalıyız. Sonunda greve gitmeli, şirketlerin ve ekonominin kontrolünü ele almalı, demokratik bir planlı ekonomi kurmalıyız."
Basel'de polis müdahalesi
Basel'de De-Wette-Park'ta saat 14.00'te başlayan gösteriye yüzlerce kişi katıldı.
Gösteri sırasında Bankverein bölgesinde kartondan tank maketi yakıldı. UBS'nin binasına ve Marktplatz bölgesindeki bazı binalara boya atıldı. Gösteri güzergâhında havai fişekler ve renkli sis bombaları da kullanıldı.
Göstericiler daha sonra Wettsteinbrücke'ye ilerledi. Burada inşaat malzemeleriyle barikat kurularak köprü trafiğe kapatıldı. Polis, göstericilere uyarılarda bulunduktan sonra barikatı kaldırmak için müdahaleye başladı. Polisi, müdahale sırasında görevlilere havai fişek, şişe, piroteknik malzemeler ve sapanla saldırıldığını söyledi.
Polis, göstericileri basınçlı su kullanarak dağıttı. Theodorskirchplatz'da yapılması planlanan kapanış bölümünü de iptal etti. Kleinbasel bölgesinde başka bir barikatın ateşe verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Polis, akşam saatlerinde Mittlere Brücke'yi de geçici olarak trafiğe kapattı.
Zürih'te etkinliklere yaklaşık 3 bin kişi katıldı
Zürih'te gençler saat 17.00'de Landesmuseum'un önünde toplandı. Kamu yayıncısı Keystone Almanca Servisinin aktardığına göre gösteriye yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
Göstericiler, savaş ve silahlanma harcamalarına karşı sloganlar attı. Konuşmaların ardından 17.45'te yürüyüş başladı. Limmatplatz ve Langstrasse üzerinden Bahnhof Enge yakınlarındaki Tessinerplatz'a uzanması planlanan yürüyüşte sosyal güvenlik, iklimin korunması, sağlık ve sosyal hizmetler ile eğitim ve altyapıya daha fazla kaynak ayrılması istendi.
Zürih kanton polisi, gösteri öncesinde bazı kontroller ve gözaltılar yapıldığını açıkladı. Gözaltılara tepki gösteren katılımcılar yürüyüş sırasında “Bırakın onları” sloganları attı.
Lozan'da binlerce kişi sokaktaydı
İsviçre'nin Fransızca konuşulan bölgesindeki Vaud kantonunun başkenti Lozan'da da gençlik grevi kapsamında gün boyunca eylemler düzenlendi.
Üniversite, EPFL, meslek yüksekokulları ve liselerde öğrenciler greve katıldı. Öğrenciler eğitimdeki kesintilere, kemer sıkma politikalarına ve askerî harcamaların artırılmasına tepki gösterdi.
Öğleden sonra yaklaşık 500 lise öğrencisi Château ile Montbenon arasındaki güzergâh boyunca yürüdü. Akşam saatlerinde ise gençlik hareketleri ile kamu çalışanları ve sendikaların katıldığı ortak gösteri düzenlendi.
Keystone Fransızca servisi gösteriye 7 ila 8 bin kişinin katıldığını belirtti. Polis ise katılımcı sayısını 9 ila 10 bin arasında olduğunu açıkladı. Montbenon'dan başlayan yürüyüş, Saint-François ve Bessières Köprüsü üzerinden Château Meydanı'na ulaştı.
Gençlerin taleplerine kamu çalışanlarının bütçe kesintilerine karşı talepleri de eşlik etti. Sendikalar, Vaud kantonunun 2027 bütçesinde kamu hizmetlerine yönelik kesintilerin durdurulmasını ve eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere daha fazla kaynak ayrılmasını istedi.
Cenevre ve Winterthur'da da eylemler
Gençlik Grevi İsviçre'nin diğer kentlerinde de karşılık buldu. Cenevre'de Sanat ve Tasarım Yüksekokulu (HEAD) öğrencileri bir binanın girişini kapatarak eylem yaptı. Öğrenciler, öğrenim ücretlerinin kaldırılmasını talep etti. Cenevre Üniversitesi'nde de protestolar düzenlendi.
Winterthur'da ise yaklaşık 50 genç, silahlanmaya ve zorunlu askerlik uygulamasına karşı gençlik merkezinin önünde bir araya geldi.
20 Kasım eylemleri, gençlerin yalnızca askerî harcamalara ve bütçe kesintilerine değil, iklim krizinden eğitim ve sağlık hizmetlerine kadar uzanan geniş bir alanda geleceklerine ilişkin talep ve kaygılarını ülke ölçeğinde bir arada ve eş zamanlı ortay koydukları tarihsel bir dönüm noktası oldu.
(MM/AEK)