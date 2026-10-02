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YT: Yayın Tarihi: 02.10.2026 13:15 2 Ekim 2026 13:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.10.2026 13:40 2 Ekim 2026 13:40
Okuma Okuma:  2 dakika

İsveç’te hükümet kurma görevi yeniden Sosyal Demokratlar’da

Sosyal Demokratlar’ın lideri Magdalena Andersson’un yeni müzakere turu 5 Ekim’de başlayacak. Andersson, 12 Ekim’e kadar süreci sonuçlandıracak ya da ek süre isteyecek.

Anadolu Ajansı

KUBi Kurdî Bixwînin

Anadolu Ajansı

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsveç’te hükümet kurma görevi yeniden Sosyal Demokratlar’da
*Sosyal Demokratlar’ın lideri Magdalena Andersson. (Fotoğraf: Jonas Ekströmer/TT)
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İsveç’in başkenti Stockholm’de basın toplantısı düzenleyen Parlamento (Riksdag) Başkanı Andreas Norlén, 13 Eylül’deki genel seçimin ardından hükümet kurma görevi için yeniden Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson’u seçtiğini açıkladı.

Andersson’un partilerle müzakerelerine 5 Ekim’de başlayacağını bildiren Norlén, “Sürecin 12 Ekim’e kadar tamamlanması gerekiyor. Sonrasında Andersson görevi tekrar iade edebilir ya da sürenin uzatılmasını talep edebilir” dedi.

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Norlén, hükümeti kurma görevini neden Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson’a vermediğinin sorulması üzerine, “Şunu söyleyebilirim ki temel siyasi ve parlamenter koşullar, Andersson’un ilk kez bu görevi aldığı zamankiyle tamamen aynı” değerlendirmesini yaptı.

Andersson da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Norlén’in açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, süreci nasıl yöneteceğine dair hafta sonu bir planlama yapacağını ifade etti.

Bu arada, seçimin ardından kendisine verilen hükümet kurma görevini 28 Eylül’de iade ettiğini açıklayan Andersson, bugünkü duyuruyla ikinci kez hükümet kurma görevini üstlenmiş oldu.

Parlamentoda üç sandalye fark var

İsveç’te 13 Eylül’de yapılan genel seçimde, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti’nin oluşturduğu merkez sol blok, 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazandı.

Sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İsveç magdalena andersson isveç parlamentosu
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