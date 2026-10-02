İsveç’te hükümet kurma görevi yeniden Sosyal Demokratlar’da

İsveç’in başkenti Stockholm’de basın toplantısı düzenleyen Parlamento (Riksdag) Başkanı Andreas Norlén, 13 Eylül’deki genel seçimin ardından hükümet kurma görevi için yeniden Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson’u seçtiğini açıkladı.

Andersson’un partilerle müzakerelerine 5 Ekim’de başlayacağını bildiren Norlén, “Sürecin 12 Ekim’e kadar tamamlanması gerekiyor. Sonrasında Andersson görevi tekrar iade edebilir ya da sürenin uzatılmasını talep edebilir” dedi.

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Norlén, hükümeti kurma görevini neden Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson’a vermediğinin sorulması üzerine, “Şunu söyleyebilirim ki temel siyasi ve parlamenter koşullar, Andersson’un ilk kez bu görevi aldığı zamankiyle tamamen aynı” değerlendirmesini yaptı.

Andersson da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Norlén’in açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, süreci nasıl yöneteceğine dair hafta sonu bir planlama yapacağını ifade etti.

Bu arada, seçimin ardından kendisine verilen hükümet kurma görevini 28 Eylül’de iade ettiğini açıklayan Andersson, bugünkü duyuruyla ikinci kez hükümet kurma görevini üstlenmiş oldu.

Parlamentoda üç sandalye fark var İsveç’te 13 Eylül’de yapılan genel seçimde, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Parti’nin oluşturduğu merkez sol blok, 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazandı. Sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etti.

(VC)