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Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2024 13:10
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024 13:49
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İsveçli şarkıcı, Eurovision yarı final açılışına kefiyeyle çıktı

Avrupa Yayın Birliğinden bir sözcü, "Eric Saade'nin etkinliğin siyasi olmayan doğasından ödün vermeyi tercih etmesinden üzüntü duyuyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsveçli şarkıcı, Eurovision yarı final açılışına kefiyeyle çıktı

İsveç'te 11 Mayıs'ta düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında gerçekleştirilen ilk yarı finalin açılışında sahne alan Filistinli - İsveçli şarkıcı Eric Saade, bileğinde Filistin kefiyesi ile şarkısını seslendirdi.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında ilk yarı final İsveç'in Malmö kentindeki Arena'da düzenlendi.

AA'daki habere göre İsveç adına 2011'de katıldığı yarışmada "Popular" adlı şarkısıyla üçüncülüğü kazanan Saade, yarı final öncesi düzenlenen açılışta, şarkısını sahnede bileğine taktığı Filistin kefiyesiyle seslendirdi.

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) bir sözcü, yaptığı açıklamada, yarışmanın canlı televizyon şovu olduğunu belirterek, "Tüm sanatçılar yarışma kurallarından haberdar edilmiştir ve Eric Saade'nin etkinliğin siyasi olmayan doğasından ödün vermeyi tercih etmesinden üzüntü duyuyoruz" dedi.(AÖ)

Filistin-İsrail Savaşı Eurovision
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