İsveçli giyim zinciri H&M, Deriteks Başkanı'nı vuran şirketle ilişkisini sonlandırdı

İsveçli moda ve giyim perakende zinciri H&M, İzmir'deki fabrikasında sendika liderine yönelik "silahlı saldırı"nın ardından Türkiye'deki tedarikçisiyle iş ilişkisini sonlandırdı.

H&M'in Türkiye'deki tedarikçisi Akar Tekstil, konkordato ilan etmiş ve işçi ücretlerini ve sosyal hakları ödeme yükümlülüğünden kaçınarak üretim araçlarını ve makineleri fabrikadan taşımaya başlamıştı. İşçilerin sendikada toplanarak durumu değerlendirdiklerini haber alan fabrika sahibi Hayrettin Akar'ın görüşme bahanesiyle fabrikaya çağırttığı Deriteks Genel Başkanı Makum Alagöz, Hayrettin Akar'ın kardeşi Onur tarafından silahla bacağından vurulmuştu.

Fabrika patronunun kardeşinden sendika başkanına silahlı saldırı

Saldırı haberlerinden "derin üzüntü duyduğunu" bildiren küresel işçi hakları savunucusu Fair Labor Association (FLA= Adil Çalışma Derneği) "[Saldırıya uğrayan sendikacı] Alagöz ve Deriteks ile dayanışma içinde olduklarını" açıkladı ve "geçmiş olsun" dileklerini iletti. FLA açıklamasında H&M'in Akar Tekstil ile tedarikçilik ilişkisine son verdiğini de duyurdu.

H&M'in sözcüsü uluslararası moda sektörü yayını "Just Style"a yaptığı açıklamada, "Şok edici haber"i aldıktan sonra bu tedarikçi ile tüm iş ilişkilerini sonlandırdığı bilgisini verdi.

H&M dünyanın ikinci en büyük giyim perakendecisi Kısa adı H&M olan "Hennes & Mauritz AB" merkezi Stockholm'da olan bir uluslararası perakende giyim firması. Hazır giyim sektöründe etkinlik gösteren şirket erkek, kadın, gençler ve çocuklar için giyim eşyası üretiyor. 2019 itibarıyla, 74 ülkede 5 bin mağazada 126 bin kişi çalıştırıyor. H&M İspanya'da yerleşik Inditex'in ardından dünyanın en büyük ikinci giyim mağazaları zinciri.

Akar Tekstil: Bütün büyük markaların tedarikçisi

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Akar Tekstil'in tedarik listelerinde, "H&M Grubunun yanı sıra dünyanın önde gelen markalarından C&A, George by Asda, Kiabi ve Mango" da yer alıyordu. Asda şirketi listenin güncelliğini yitirdiğini ve artık listede yer almadığını söyledi. C&A ve Kiabi görüş vermedi. Mango açıklama yapmayı reddetti. Akar Tekstil'in internet sitesinde Inditex markaları Bershka, Pull&Bear ve Zara da bulunmakla birlikte İspanya markasının Akar Tekstil'in alıcısı olup olmadığı doğrulanamadı.

Küresel sendikalardan kınama ve dayanışma

FLA ve küresel sendikalar silahlı saldırıyı kınadı. FLA, Deriteks Sendikası'nın söz konusu fabrikada toplu iş sözleşmesi yetkisine sahip olduğunu, sahiplerin iflas başvurusu yaptığı, saldırı anında sendikayla işçilere kıdem tazminatı ödemesini kapsayan görüşmelerin sürmekte olduğunu bildirdi.

Deriteks, dün İzmir'de gerçekleştirdiği basın açıklamasında "Genel Başkanımız nezdinde sendikamıza yapılan bu silahlı hain saldırıyı yapanların hak ettiği cezayı alıncaya kadar sürecin takipçisi olacağız" dedi.

"İşçi sınıfına ve işçilerin öz örgütlülüğü sendikalara yapılan bu saldırı öfkemizi büyütmekten başka bir işe yaramamıştır."

(AEK)