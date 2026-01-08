ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.01.2026 18:17 8 Ocak 2026 18:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.01.2026 19:49 8 Ocak 2026 19:49
Okuma Okuma:  2 dakika

İsveçli gazeteci Joakim Medin’in davasında istinabe süreci beklenecek

Saraçhane protestolarını izlemek için geldiği İstanbul'da gözaltına alınıp tutuklanan İsveçli gazeteci Joakim Medin’in “örgüt üyeliği” davasında mahkeme bir sonraki duruşmayı 7 Mayıs'a koydu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsveçli gazeteci Joakim Medin’in davasında istinabe süreci beklenecek

Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon sonrası başlayan Saraçhane protestolarını izlemek için Türkiye’ye geldiği sırada İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınıp tutuklanan İsveçli gazeteci Joakim Medin’in duruşması görüldü.

Tahliye edildikten sonra Türkiye’den ayrılan Medin, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılmadı.

Ancak duruşmayı İsveç Başkonsolosu Karin Hermmarck, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri Banu Tuna, İsveçli gazeteci James Savage, The Swedish Magazine Publishers Organization’dan Sveriges Tidskrifter, Johan Taubert, Swedish Media Publishers Association’dan Tidningsutgivarna ve İsveç Gazeteciler Sendikası temsilcisi Victoria da Silva katıldı.

MLSA’nın aktardığına göre mahkeme, dijital materyallerin akıbetinin öğrenilmesi ve Medin hakkında yazılan istinabe (yurt dışındaki bir mahkemeden bilgi bekleme) talebinin cevabının beklenmesine karar verdi.

Davada bir sonraki duruşma 7 Mayıs 2026 günü saat 10.00’da.

Ne olmuştu?

Joakim Medin, İsveç’in günlük gazetelerinden Dagens ETC’nin yazarı ve İsveç Gazeteciler Sendikası (SJF) üyesiydi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasına karşı düzenlenen protestoları takip etmek için 27 Mart 2025’te Türkiye’ye geldi.

İstanbul’a iniş yaptıktan kısa bir süre sonra havalimanında gözaltına alındı. 28 Mart'ta 'örgüt üyeliği' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla tutuklandı. Suçlama, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2023’te başlattığı ve Medin’in Stockholm’de düzenlenen bir protestoya katıldığı iddiasına dayanan bir soruşturmaya dayanıyordu. Söz konusu protestoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kuklası ayaklarından asılmıştı. Ancak protestoyu düzenleyenler, Medin’in bu eyleme katıldığı iddiasını yalanladı.

Medin, önce Maltepe’ye ardından da Marmara (Silivri) Cezaevine gönderildi. MLSA'ya göre gazetecinin polis sorgususu sırasında yanında ne tercüman ne de avukat bulunuyordu. Polis, çeviri için Google Translate kullandı. Medin’e imzalatılmak istenen belgeyi çevirmeyi reddeden polis, belgeyi onun adına imzaladı ve bir nüshasını da vermedi.

Tutuklandıktan sonra Medin hakkında Mart'ta 'örgüt üyeliği' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla iddianame hazırlandı. 30 Nisan’da mahkemeye çıkartıldı ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla açılan davada ise 50 günlük tutukluluğun ardından MLSA’nın itirazı üzerine 16 Mayıs’ta tahliye edildi.

(HA)

ilgili haberler
EVİNE DÖNDÜ
Tutuklu İsveçli gazeteci Joakim Medin serbest bırakıldı
16 Mayıs 2025
/haber/tutuklu-isvecli-gazeteci-joakim-medin-serbest-birakildi-307527
ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER VE CEZASIZLIK
IFJ, gazetecilerin korunması için uluslararası yasal düzenleme çağrısı yaptı
7 Mayıs 2025
/haber/ifj-gazetecilerin-korunmasi-icin-uluslararasi-yasal-duzenleme-cagrisi-yapti-307220
Tutuklu İsveçli gazeteci Medin: "Bir muharebe kazanıldı"
1 Mayıs 2025
/haber/tutuklu-isvecli-gazeteci-medin-bir-muharebe-kazanildi-307026
Türkiye'de tutuklu İsveçli gazeteci Joakim Medin'e 11 ay 7 gün hapis cezası
30 Nisan 2025
/haber/turkiye-de-tutuklu-isvecli-gazeteci-joakim-medin-e-11-ay-7-gun-hapis-cezasi-306995
Türkiye'de tutuklanan İsveçli gazeteci Joakim Medin hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı
28 Nisan 2025
/haber/turkiye-de-tutuklanan-isvecli-gazeteci-joakim-medin-hakkinda-iki-ayri-iddianame-hazirlandi-306900
Avrupa’daki basın meslek örgütlerinden Türkiye’ye: Joakim Medin’i serbest bırakın
3 Nisan 2025
/haber/avrupadaki-basin-meslek-orgutlerinden-turkiyeye-joakim-medini-serbest-birakin-306113
İsveçli gazeteci Joakim Medin İstanbul'da tutuklandı
28 Mart 2025
/haber/isvecli-gazeteci-joakim-medin-istanbul-da-tutuklandi-305964
