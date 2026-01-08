İsveçli gazeteci Joakim Medin’in davasında istinabe süreci beklenecek

Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon sonrası başlayan Saraçhane protestolarını izlemek için Türkiye’ye geldiği sırada İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınıp tutuklanan İsveçli gazeteci Joakim Medin’in duruşması görüldü.

Tahliye edildikten sonra Türkiye’den ayrılan Medin, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılmadı.

Ancak duruşmayı İsveç Başkonsolosu Karin Hermmarck, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri Banu Tuna, İsveçli gazeteci James Savage, The Swedish Magazine Publishers Organization’dan Sveriges Tidskrifter, Johan Taubert, Swedish Media Publishers Association’dan Tidningsutgivarna ve İsveç Gazeteciler Sendikası temsilcisi Victoria da Silva katıldı.

MLSA’nın aktardığına göre mahkeme, dijital materyallerin akıbetinin öğrenilmesi ve Medin hakkında yazılan istinabe (yurt dışındaki bir mahkemeden bilgi bekleme) talebinin cevabının beklenmesine karar verdi.

Davada bir sonraki duruşma 7 Mayıs 2026 günü saat 10.00’da.

Ne olmuştu?

Joakim Medin, İsveç’in günlük gazetelerinden Dagens ETC’nin yazarı ve İsveç Gazeteciler Sendikası (SJF) üyesiydi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasına karşı düzenlenen protestoları takip etmek için 27 Mart 2025’te Türkiye’ye geldi.

İstanbul’a iniş yaptıktan kısa bir süre sonra havalimanında gözaltına alındı. 28 Mart'ta 'örgüt üyeliği' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla tutuklandı. Suçlama, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2023’te başlattığı ve Medin’in Stockholm’de düzenlenen bir protestoya katıldığı iddiasına dayanan bir soruşturmaya dayanıyordu. Söz konusu protestoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kuklası ayaklarından asılmıştı. Ancak protestoyu düzenleyenler, Medin’in bu eyleme katıldığı iddiasını yalanladı.

Medin, önce Maltepe’ye ardından da Marmara (Silivri) Cezaevine gönderildi. MLSA'ya göre gazetecinin polis sorgususu sırasında yanında ne tercüman ne de avukat bulunuyordu. Polis, çeviri için Google Translate kullandı. Medin’e imzalatılmak istenen belgeyi çevirmeyi reddeden polis, belgeyi onun adına imzaladı ve bir nüshasını da vermedi.

Tutuklandıktan sonra Medin hakkında Mart'ta 'örgüt üyeliği' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla iddianame hazırlandı. 30 Nisan’da mahkemeye çıkartıldı ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla açılan davada ise 50 günlük tutukluluğun ardından MLSA’nın itirazı üzerine 16 Mayıs’ta tahliye edildi.