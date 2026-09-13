ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 13.09.2026 15:21 13 Eylül 2026 15:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.09.2026 15:30 13 Eylül 2026 15:30
Okuma Okuma:  2 dakika

İsveç'te halk genel seçimler için sandık başında

İsveç'te kayıtlı 8 milyondan fazla seçmen bugün parlamento (Riksdag) üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsveç'te halk genel seçimler için sandık başında
Fotoğraf: AA.
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Sandık başına giden seçmenler, İsveç Parlamentosunda 349 sandalye, 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclis üyesini belirleyecek. Seçmenler, saat 21.00’e kadar sandık başına giderek oylarını kullanabilecek.

Demirtaş’tan İsveç seçimleri öncesi Sosyal Demokratlara mesaj
Demirtaş’tan İsveç seçimleri öncesi Sosyal Demokratlara mesaj
31 Ağustos 2026

Anketlere göre hangi ittifak önde?

İsveç'te seçim öncesi yapılan son anketlere göre muhalefetteki Sosyal Demokratlar, Merkez Parti (Centerpartiet), Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin (Vansterpartiet) oluşturduğu merkez sol blokun yüzde 50,8 oyla ilk sırada yer alıyor.

İsveç seçimlerine doğru Kadir Kasirga: Refah devleti mi, büyüyen eşitsizlik mi?
İsveç seçimlerine doğru Kadir Kasirga: Refah devleti mi, büyüyen eşitsizlik mi?
1 Eylül 2026

İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ve mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranının ise yüzde 47,6 olduğu ifade ediliyor.

İsveç’te seçim öncesi on binler iklim için sokakta
İsveç’te seçim öncesi on binler iklim için sokakta
24 Ağustos 2026

Anket sonuçlarına göre seçimin sol ile sağ bloklar arasında "başa baş" mücadeleyle geçeceği belirtiliyor.

İsveç’te seçimlere yaklaşık iki ay kala ‘Quisling’ tartışması ve tarihin gölgesi
İsveç’te seçimlere yaklaşık iki ay kala ‘Quisling’ tartışması ve tarihin gölgesi
7 Ağustos 2026

Analizlerde ayrıca, mevcut hükümette resmi olarak yer almayan İsveç Demokratlarının yarınki seçim sonrası ilk kez hükümete doğrudan katılmasının mümkün olacağı değerlendiriliyor.

TBMM, İsveç'in NATO üyeliğini AKP-MHP-CHP oylarıyla onayladı
TBMM, İsveç'in NATO üyeliğini AKP-MHP-CHP oylarıyla onayladı
24 Ocak 2024

İsveç seçimleri hakkında

İsveç, bugün (13 Eylül 2026) parlamento, bölge ve belediye seçimleri için sandık başında.

Parlamento seçiminde 8 milyon 46 bin 725 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçmenler, 349 sandalyeli İsveç Parlamentosu Riksdag’ın yeni üyelerini belirleyecek.

Parlamentoda halen sekiz parti temsil ediliyor. Seçimin öne çıkan iki siyasi aktörü, Sosyal Demokrat Parti lideri ve eski Başbakan Magdalena Andersson ile mevcut Başbakan ve Ilımlı Birlik Partisi lideri Ulf Kristersson.

Kristersson’un hükümeti Ilımlı Birlik Partisi, Hristiyan Demokratlar ve Liberallerden oluşuyor; hükümet parlamentoda Jimmie Åkesson liderliğindeki İsveç Demokratlarının desteğine dayanıyor.

İsveç’te başbakan doğrudan halk tarafından seçilmiyor. Seçimlerin ardından oluşan yeni parlamentoda Meclis Başkanı’nın önerdiği başbakan adayı oylanıyor. Bir partinin parlamentoya girebilmesi için ülke genelinde en az yüzde 4 oy alması gerekiyor.

İsveç'te en son 2022'de yapılan seçimde katılım oranı yüzde 84 olmuştu.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
İsveç seçim sandık oy kullanma
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git