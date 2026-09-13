İsveç'te halk genel seçimler için sandık başında

Sandık başına giden seçmenler, İsveç Parlamentosunda 349 sandalye, 21 bölgesel meclis ve 290 belediye meclis üyesini belirleyecek. Seçmenler, saat 21.00’e kadar sandık başına giderek oylarını kullanabilecek.

İsveç'te seçim öncesi yapılan son anketlere göre muhalefetteki Sosyal Demokratlar, Merkez Parti (Centerpartiet), Yeşiller Partisi ve Sol Parti'nin (Vansterpartiet) oluşturduğu merkez sol blokun yüzde 50,8 oyla ilk sırada yer alıyor.

İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ve mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranının ise yüzde 47,6 olduğu ifade ediliyor.

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Anket sonuçlarına göre seçimin sol ile sağ bloklar arasında "başa baş" mücadeleyle geçeceği belirtiliyor.

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Analizlerde ayrıca, mevcut hükümette resmi olarak yer almayan İsveç Demokratlarının yarınki seçim sonrası ilk kez hükümete doğrudan katılmasının mümkün olacağı değerlendiriliyor.

İsveç seçimleri hakkında

İsveç, bugün (13 Eylül 2026) parlamento, bölge ve belediye seçimleri için sandık başında.

Parlamento seçiminde 8 milyon 46 bin 725 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçmenler, 349 sandalyeli İsveç Parlamentosu Riksdag’ın yeni üyelerini belirleyecek.

Parlamentoda halen sekiz parti temsil ediliyor. Seçimin öne çıkan iki siyasi aktörü, Sosyal Demokrat Parti lideri ve eski Başbakan Magdalena Andersson ile mevcut Başbakan ve Ilımlı Birlik Partisi lideri Ulf Kristersson.

Kristersson’un hükümeti Ilımlı Birlik Partisi, Hristiyan Demokratlar ve Liberallerden oluşuyor; hükümet parlamentoda Jimmie Åkesson liderliğindeki İsveç Demokratlarının desteğine dayanıyor.

İsveç’te başbakan doğrudan halk tarafından seçilmiyor. Seçimlerin ardından oluşan yeni parlamentoda Meclis Başkanı’nın önerdiği başbakan adayı oylanıyor. Bir partinin parlamentoya girebilmesi için ülke genelinde en az yüzde 4 oy alması gerekiyor.

İsveç'te en son 2022'de yapılan seçimde katılım oranı yüzde 84 olmuştu.