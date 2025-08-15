ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2025 17:23
 ~ Son Güncelleme: 15 Ağustos 2025 17:43
1 dk Okuma

İsveç'te cami yakınında silahlı saldırı: 2 yaralı

İsveç polisi, Örebro kentindeki bir camide kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İsveç'te cami yakınında silahlı saldırı: 2 yaralı
*Fotoğraf: AA

İsveç'in Örebro kentinde cuma namazı sonrası bir cami yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

Örebro Polisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 13.45'te Örebro'daki cami yakınlarında silah sesi duyulduğuna dair bir ihbar alındığı belirtildi. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, cami ile bağlantılı ciddi şiddet olayı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar  hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili "cinayete teşebbüs" soruşturması başlatıldığı açıklandı.

Polis, saldırının detayları ve fail ya da faillerin yakalanıp yakalanmadığı konusunda henüz açıklama yapmadı.

İsveç kamu yayıncısı SVT'nin görgü tanığı ifadelerine dayandırdığı haberine göre, cuma namazı sonrası camiden çıkan bir kişi vuruldu.

Expressen gazetesine açıklamada bulunan görgü tanığı ise; "Saldırı camiye yönelik mi yoksa vurulan şahıslara yönelik mi yapıldı, tam bilemedik" dedi.

(RT)

İsveç cami saldırısı
ilgili haberler
Umman'da Şii camisine saldırıyı IŞİD üstlendi
17 Temmuz 2024
/haber/umman-da-sii-camisine-saldiriyi-isid-ustlendi-297562
Afganistan'da camiye bombalı saldırı
13 Ekim 2023
/haber/afganistan-da-camiye-bombali-saldiri-286297
Pakistan’da camiye saldırı: Ölü sayısı 93’e yükseldi
31 Ocak 2023
/haber/pakistan-da-camiye-saldiri-olu-sayisi-93-e-yukseldi-273542
Afganistan | Başkent Kabil’de camide patlama
17 Ağustos 2022
/haber/afganistan-baskent-kabil-de-camide-patlama-265982
GÜRKAN ÖZTURAN YAZDI
İsveç'te Cami Saldırıları ve Aşırı Sağın Yükselişi
6 Ocak 2015
/yazi/isvec-te-cami-saldirilari-ve-asiri-sagin-yukselisi-161303
