İsveç'te cami yakınında silahlı saldırı: 2 yaralı

İsveç'in Örebro kentinde cuma namazı sonrası bir cami yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

Örebro Polisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 13.45'te Örebro'daki cami yakınlarında silah sesi duyulduğuna dair bir ihbar alındığı belirtildi. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, cami ile bağlantılı ciddi şiddet olayı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili "cinayete teşebbüs" soruşturması başlatıldığı açıklandı.

Polis, saldırının detayları ve fail ya da faillerin yakalanıp yakalanmadığı konusunda henüz açıklama yapmadı.

İsveç kamu yayıncısı SVT'nin görgü tanığı ifadelerine dayandırdığı haberine göre, cuma namazı sonrası camiden çıkan bir kişi vuruldu.

Expressen gazetesine açıklamada bulunan görgü tanığı ise; "Saldırı camiye yönelik mi yoksa vurulan şahıslara yönelik mi yapıldı, tam bilemedik" dedi.

(RT)