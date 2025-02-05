İsveç: Örebro'da yetişkin okuluna saldırı: 10 kişi öldürüldü

İsveç polisi, Örebro kentinde bir yetişkin okuluna düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Yaralı sayısı henüz net olarak belirlenmedi. Polis saldırganın da ölenler arasında olduğunu belirtti.

Örebro Polis Şefi Roberto Eid Forest, saldırının ‘terör saikli’ olduğunu düşünmediklerini ve izleyen başka bir saldırı olasılığı bulunmadığını söyledi.

Saldırı, yerel saatle 13.30 civarında Örebro’daki Risbergska Lisesi kampüsünde gerçekleşti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yetişkin eğitim merkezindeki silahlı saldırının "İsveç tarihindeki en kötü toplu silahlı saldırı" olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile ortak basın toplantısında konuşan Kristersson, "tamamen masum insanlara yönelik vahşi, ölümcül şiddeti" kınadı ve şu anda bunun arkasında hangi saiklerin yattığının belirsiz olduğunu sözlerine ekledi.

Kritersson Stockholm'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Bugün olanların boyutunu kavramak zor." dedi.

"Bu gece İsveç'in üzerine karanlık çöktü. Örebro'daki bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda yaklaşık on kişinin öldürüldüğü ve birkaç kişinin yaralandığı haberini polisten aldığımızda derin bir üzüntü duyduk. Olmaması gereken şey şimdi İsveç'te de yaşandı."

Adalet Bakanı Strömmer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve failin de olay yerinde öldüğünü doğruladı.

Bakan, "Polisin şu anda birincil fail olarak değerlendirdiği ölen kişi, polis tarafından daha önce tanınmayan bir kişi. Elbette, nedenini, ne olduğunu ve failin hangi saiklerle hareket ettiğini anlamak istiyoruz. Bu cevapları beklememiz gerekecek. Zamanla tablo daha da netleşecek. Bu, şu anda başlatılan soruşturmanın göstereceği bir şey," dedi.

Saldırı nerede ve nasıl gerçekleşti?

Saldırı, Stockholm'ün yaklaşık 200 kilometre batısında bulunan Örebro kentinin dış kesimlerinde gerçekleşti. Örebro yaklaşık 160 bin nüfusuyla İsveç'in altıncı en büyük kenti.

Güçlü bir eğitim ve sanayi merkezi olan kentteki Örebro Üniversitesi, İsveç'in önemli akademik kurumlarından biri olarak biliniyor. Kent ayrıca, güçlü sanayi altyapısıyla sağlık teknolojileri, otomotiv ve imalat sektörlerine ev sahipliğ yapıyor.

Silahlı saldırganın, birçok öğrencinin katıldığı ülke ölçeğindeki bir sınavın sonlanmasının ardından öğrencilerin çoğunun okuldan ayrıldıkları yerel saatle 12:30 dolayında ateş açtığı bildirildi.

Silah sesleri üzerine yakındaki binalara ve okulun başka bölümlerinde sığınan öğrenciler tahliye edildi.

Okulun web sitesine göre, Campus Risbergska adlı okul, 20 yaş üstü öğrencilere hizmet veriyor. İlkokul ve lise derslerinin yanı sıra göçmenler için İsveççe dersleri, mesleki eğitim ve zihinsel engelli kişiler için programlar sunuluyor.

Salı günü yerel polis şefi Roberto Eid Forest, saldırı sonucu olay yerinde meydana gelen hasarın büyüklüğü nedeniyle görevlilerin durumun tam bir bilançosunu çıkaramadıklarını ve yaralıların kesin sayısı konusunu da kesin olarak belirleyemediklerini söyledi.

Polis, silahlı saldırının ardından şüphelinin evine baskın düzenledi, ancak evde ne buldukları konusunda bir bilgi edinilemedi: Eid Forest, polisin failin tek başına hareket ettiğine inandığını ve saldırıdan önce herhangi bir uyarı işareti olmadığını söyledi.

Yetkililer, henüz terörizm şüphesini doğrulayacak bir bağlantı olmadığını söylerken polis saldırının saiki konusunda bir açıklamada bulunmadı.



Aftonbladet gazetesinin şüphelinin yakınlarından elde ettiğini belirttiği bilgilere göre, uzun zamandır tek başına yaşayan saldırganın, içine kapanık bir mizacı olduğu, genellikle az konuşan ve sakin bir insan olarak bilindiği ve silah taşıma ruhsatı olduğu söyleniyor.

Örebro'dan önceki en kötü saldırı

Bu olaydan önce, İsveç'teki en ciddi okul saldırılarından biri, 2015'te Trollhättan kentindeki Kronan Okulu'nda gerçekleşmişti. Bu saldırıda, kılıçlı bir saldırgan iki kişiyi öldürmüş ve birkaç kişiyi yaralamıştı. Saldırgan daha sonra polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Bu olay, İsveç'te o zamana kadar yaşanan en ciddi okul saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

(AEK)