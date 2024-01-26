İsveç'in NATO onayı Resmi Gazete'de

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, 25 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

3 madde olarak yayınlanan kanunda, "1. 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan 'Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanması uygun bulunmuştur. 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 3. Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür" belirtildi.

Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü imzaladı

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından İsveç'in NATO üyeliğine onay verilen kanuna ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır" denildi.

İsveç’in NATO’ya katılımının yolunu açan protokol TBMM Genel Kurulu’nda 287 milletvekilinin oyuyla kabul edilmiş, oylamada 55 milletvekili red, 4 milletvekili de çekimser oy kullanmıştı. Protokolün onaylanmasına ilişkin kanun teklifine İYİ Parti, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, ve DEM Parti ‘hayır’ derken, AKP, CHP, MHP ve DEVA Partisi ise olumlu yönde oy kullanmıştı.

İSVEÇ-NATO-TÜRKİYE ABD F-16 satışını onaylarsa Erdoğan da İsveç'in NATO üyeliğini onaylatacak

(RT)