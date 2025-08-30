İsveç halkı İsrail'i protesto etti

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’de uyguladığı açlığı ve gazetecilere yönelik saldırıları protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, İsrail’in 25 Ağustos’ta Gazze’nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin sembolik tabutlarını ve fotoğraflarını taşıdı.

Gösteriye katılan İsveçli gazeteci ve aktivist Jonas Serneholt, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık iki yıldır Stockholm’de her cumartesi düzenlenen Filistin dayanışma eylemlerine katıldığını söyledi. Görme engelli olduğunu belirten Serneholt, şöyle dedi:

“Tüm Filistin’de yaşanan şey etnik temizlik ve soykırımdır. Netanyahu’nun kasıtlı olarak sağlık çalışanlarını ve yaşanan acıları haberleştiren gazetecileri öldürmesi kabul edilemez. Buna söylenecek kelime bulamıyorum; en hafif tabiriyle bu bir faşistliktir."

