ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2025 17:40
 ~ Son Güncelleme: 30 Ağustos 2025 17:43
1 dk Okuma

İsveç halkı İsrail'i protesto etti

Aktivistler, Gazze’nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin sembolik tabutlarını ve fotoğraflarını taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İsveç halkı İsrail'i protesto etti
Fotoğraflar: AA

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’de uyguladığı açlığı ve gazetecilere yönelik saldırıları protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, İsrail’in 25 Ağustos’ta Gazze’nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin sembolik tabutlarını ve fotoğraflarını taşıdı.

Gösteriye katılan İsveçli gazeteci ve aktivist Jonas Serneholt, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık iki yıldır Stockholm’de her cumartesi düzenlenen Filistin dayanışma eylemlerine katıldığını söyledi. Görme engelli olduğunu belirten Serneholt, şöyle dedi:

“Tüm Filistin’de yaşanan şey etnik temizlik ve soykırımdır. Netanyahu’nun kasıtlı olarak sağlık çalışanlarını ve yaşanan acıları haberleştiren gazetecileri öldürmesi kabul edilemez. Buna söylenecek kelime bulamıyorum; en hafif tabiriyle bu bir faşistliktir."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze İsveç İsrail soykırımı israil filistin
ilgili haberler
İsrail’in kıtlığa mahkum ettiği Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
30 Ağustos 2025
/haber/israilin-kitliga-mahkum-ettigi-gazze-de-3-u-cocuk-10-kisi-daha-acliktan-hayatini-kaybetti-310978
İSRAİL SALDIRILARININ 691. GÜNÜ
Gazze Şeridi’nde can kaybı 62 bin 895'e yükseldi
27 Ağustos 2025
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-62-bin-895-e-yukseldi-310885
Sanatçılardan Venedik Film Festivali’ne "Gazze" çağrısı
27 Ağustos 2025
/haber/sanatcilardan-venedik-film-festivaline-gazze-cagrisi-310856
İNSAN HAKLARI GÖZLEM (HRW):
ABD, İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarına ortak olmakla suçlanıyor
27 Ağustos 2025
/haber/abd-israilin-gazzedeki-savas-suclarina-ortak-olmakla-suclaniyor-310853
BM İNSAN HAKLARI OFİSİ:
"Gazze'deki hastane saldırısının dünyayı ayağa kaldırması gerekirdi"
27 Ağustos 2025
/haber/gazze-deki-hastane-saldirisinin-dunyayi-ayaga-kaldirmasi-gerekirdi-310852
"İsrail, Gazze’de gazetecileri hedef alarak insan hakları ihlallerini gizlemeye çalışıyor"
26 Ağustos 2025
/haber/israil-gazzede-gazetecileri-hedef-alarak-insan-haklari-ihlallerini-gizlemeye-calisiyor-310832
Ekrem İmamoğlu: AKP Gazze konusunda zayıf kaldı, ses çıkaramadı
26 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglu-akp-gazze-konusunda-zayif-kaldi-ses-cikaramadi-310825
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail’in kıtlığa mahkum ettiği Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
30 Ağustos 2025
/haber/israilin-kitliga-mahkum-ettigi-gazze-de-3-u-cocuk-10-kisi-daha-acliktan-hayatini-kaybetti-310978
İSRAİL SALDIRILARININ 691. GÜNÜ
Gazze Şeridi’nde can kaybı 62 bin 895'e yükseldi
27 Ağustos 2025
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-62-bin-895-e-yukseldi-310885
Sanatçılardan Venedik Film Festivali’ne "Gazze" çağrısı
27 Ağustos 2025
/haber/sanatcilardan-venedik-film-festivaline-gazze-cagrisi-310856
İNSAN HAKLARI GÖZLEM (HRW):
ABD, İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarına ortak olmakla suçlanıyor
27 Ağustos 2025
/haber/abd-israilin-gazzedeki-savas-suclarina-ortak-olmakla-suclaniyor-310853
BM İNSAN HAKLARI OFİSİ:
"Gazze'deki hastane saldırısının dünyayı ayağa kaldırması gerekirdi"
27 Ağustos 2025
/haber/gazze-deki-hastane-saldirisinin-dunyayi-ayaga-kaldirmasi-gerekirdi-310852
"İsrail, Gazze’de gazetecileri hedef alarak insan hakları ihlallerini gizlemeye çalışıyor"
26 Ağustos 2025
/haber/israil-gazzede-gazetecileri-hedef-alarak-insan-haklari-ihlallerini-gizlemeye-calisiyor-310832
Ekrem İmamoğlu: AKP Gazze konusunda zayıf kaldı, ses çıkaramadı
26 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglu-akp-gazze-konusunda-zayif-kaldi-ses-cikaramadi-310825
Sayfa Başına Git