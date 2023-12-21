İstismar ve erkek şiddet mağduru İranlı kadın idam edildi

İran İnsan Hakları Örgütü yaptığı açıklamada, kocasını “kasten öldürme” suçundan “Kısas” cezasına çarptırılan İranlı Samira Sabzian’ın idam cezasının 20 Aralık’ta Kerec’de Kızıl Hisar hapishanesinde infaz edildiğini duyurdu.

"İnfaz makinesi"

İran İnsan Hakları Örgütü Direktörü Mahmud Amiri Moghadam X platformunda (Twitter) yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“Samira uzun yıllar boyunca cinsiyet ayrımcılığının, çocukken evlendirilme, istismara uğrama ve aile içi şiddetin kurbanıydı ve bugün de sadece İran rejiminin bekasını koruyan, yozlaşmış infaz hukukunun kurbanı oldu." Moghadam ayrıca Ali Hamaney ve İslam Cumhuriyeti’nin diğer yetkililerinin bu idamdan sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Moghadam, “Samira da İran rejiminin diğer infaz makinesi kurbanları gibi toplumun en mazlum insanlarından biriydi” derken, “Bir haftalık kampanya onu kurtarmaya yetmedi. İnfaz makinesi tarafından kurban edilmek üzere kuyrukta bekleyen binlerce insanı kurtarmak ve bu sistemi yıkmak için her gün mücadele etmek zorundayız” çağrısı yaptı.

Samira Sabzian, İran rejimi tarafından 2023’te idam edilen 21’inci, 2007’den bu yana idam edilen 224’üncü kadın oldu. İran Ulusal Direniş Konseyi Kadın Komisyonuna göre dünyada en çok kadın idamının gerçekleştirildiği ülke İran. Dünyada toplam 53 ülkede idam cezası uygulanıyor.

Detaylar

İran İnsan Hakları Örgütünün raporuna göre 9 ile 16 Aralık tarihleri arasında İran’da en az 31 kişi idam edildi. Örgüt dünyanın birçok yerinde Noel tatili ve yeni yılın tatillerinde İran’da daha fazla kişinin idam edilme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

İran İnsan Hakları Örgütü, dünya genelinde tatil olan günlerde İran’da özellikle kadın mahkumlar, çocuk mahkumlar ve siyasi tutsakların infazlarının daha hızla ve gözlerden uzak gerçekleştirildiğini duyurdu.

Örgüt 30 Kasım’da yayımladığı raporda, İslam Cumhuriyeti tarafından bu yılın başından bu yana infaz sayısının 707 kişiye ulaştığını açıklamış ve bu rakamın son 8 yılda benzeri görülmemiş bir rakam olduğunu duyurmuştu.

KJA’dan JİNHA için Açıklama

(EMK)