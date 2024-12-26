İstismar sonucu ölen Sıla bebek davasının ikinci duruşması 5 Şubat’ta

Tekirdağ’da cinsel istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması, Tekirdağ'da kapalı oturumda yapıldı. Mahkeme, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 5 Şubat 2025’e bırakıldı.

Sıla bebek, bir ay tedavi altında tutulduğu Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davada, anne Bakiye Y., birlikte yaşadığı Sanlı Ö., suça sürüklenen çocuklardan birinin babası Kani A., ve 13 ile 14 yaşındaki iki çocuk yargılanıyor.

Sanıkların, cinsel istismar ve darp iddialarıyla ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğu dava, büyük bir kamuoyu tepkisiyle yakından takip ediliyor.

Kapalı oturumda gerçekleşen duruşmaya, "Müstehcenlik" suçundan tutuklu olan sanık Sanlı Ö. ve tutuksuz sanık Kani A., taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TBMM Araştırma Komisyonu'ndan birer avukat katıldı.

Tekirdağ Barosu da gözlemci olarak yer aldı. Anne Bakiye Yeniçeri ve suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A., tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme, diğer baroların davaya müdahil olma talebini reddetti ve ara kararda tutuklu dört sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması 5 Şubat 2025’te.

Ne Olmuştu?

8 Eylül 2024 tarihinde Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne Bakiye Yeniçeri, 2 yaşındaki kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Burada yapılan ilk muayenede, bebekte beyin kanaması ve cinsel istismar şüphesi tespit edilmiş, Sıla bebek Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti. Durumun bildirilmesi üzerine polis soruşturma başlatmıştı.

Sıla bebek, geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmış ancak bir ay süren yaşam mücadelesini 7 Ekim 2024'te kaybetmişti.

Olayla ilgili olarak, anne Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşuları Kani A. ve onun 13 yaşındaki oğlu K.A. ile 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Barosu Başkanı, adli tıp raporunda darp ve cinsel istismarın kesinleştiğini açıklamıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün: İstismara maruz bırakılan bebek ölmedi, hayati tehlikesi sürüyor

(EMK)