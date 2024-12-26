ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Aralık 2024 15:48
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2024 15:59
2 dk Okuma

İstismar sonucu ölen Sıla bebek davasının ikinci duruşması 5 Şubat’ta

Mahkeme, diğer baroların davaya müdahil olma talebini reddetti ve ara kararda tutuklu dört sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir kişinin elinde tuttuğu pankart dikkat çekiyor. Pankartta büyük harflerle şu mesaj yazıyor: "İstismarın kurumsallaştığı bir ülkede hiçbir çocuk güvende değil." Yazının üst kısmı kırmızı, alt kısmı ise sarı renkte bir arka plan üzerinde yer alıyor. "Çocuk" kelimesi büyük harflerle ve kırmızı renkli bir fontla vurgulanmış. Pankartı tutan kişinin yüzü görünmüyor; yalnızca elleri ve bileklerinde bulunan ince aksesuarlar seçilebiliyor. Arka planda, bir sokak ve apartmanlar görülüyor. Sokakta yürüyen insanlar ve park etmiş araçlar, olayın açık havada gerçekleştiğini gösteriyor. Görsel, toplumsal bir mesaj içeriyor ve cinsel istismara karşı bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
*Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org

Tekirdağ’da cinsel istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması, Tekirdağ'da kapalı oturumda yapıldı. Mahkeme, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 5 Şubat 2025’e bırakıldı.

Sıla bebek, bir ay tedavi altında tutulduğu Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davada, anne Bakiye Y., birlikte yaşadığı Sanlı Ö., suça sürüklenen çocuklardan birinin babası Kani A., ve 13 ile 14 yaşındaki iki çocuk yargılanıyor.

Sanıkların, cinsel istismar ve darp iddialarıyla ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğu dava, büyük bir kamuoyu tepkisiyle yakından takip ediliyor.

Kapalı oturumda gerçekleşen duruşmaya, "Müstehcenlik" suçundan tutuklu olan sanık Sanlı Ö. ve tutuksuz sanık Kani A., taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TBMM Araştırma Komisyonu'ndan birer avukat katıldı.

Tekirdağ Barosu da gözlemci olarak yer aldı. Anne Bakiye Yeniçeri ve suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A., tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme, diğer baroların davaya müdahil olma talebini reddetti ve ara kararda tutuklu dört sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması 5 Şubat 2025’te.

Ne Olmuştu?

8 Eylül 2024 tarihinde Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne Bakiye Yeniçeri, 2 yaşındaki kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Burada yapılan ilk muayenede, bebekte beyin kanaması ve cinsel istismar şüphesi tespit edilmiş, Sıla bebek Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti. Durumun bildirilmesi üzerine polis soruşturma başlatmıştı.

Sıla bebek, geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmış ancak bir ay süren yaşam mücadelesini 7 Ekim 2024'te kaybetmişti.

Olayla ilgili olarak, anne Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşuları Kani A. ve onun 13 yaşındaki oğlu K.A. ile 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Barosu Başkanı, adli tıp raporunda darp ve cinsel istismarın kesinleştiğini açıklamıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün: İstismara maruz bırakılan bebek ölmedi, hayati tehlikesi sürüyor
Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün: İstismara maruz bırakılan bebek ölmedi, hayati tehlikesi sürüyor
12 Eylül 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şidddeti çocuk erkek şiddeti tekirdağ
ilgili haberler
Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılan bebek hayatını kaybetti
7 Ekim 2024
/haber/tekirdag-da-cinsel-istismara-maruz-birakilan-bebek-hayatini-kaybetti-300465
Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün: İstismara maruz bırakılan bebek ölmedi, hayati tehlikesi sürüyor
12 Eylül 2024
/haber/tekirdag-baro-baskani-gurcun-istismara-maruz-birakilan-bebek-olmedi-hayati-tehlikesi-suruyor-299630
Tekirdağ'da bebek istismara maruz bırakıldı: 5 kişi tutuklandı
12 Eylül 2024
/haber/tekirdag-da-bebek-istismara-maruz-birakildi-5-kisi-tutuklandi-299614
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılan bebek hayatını kaybetti
7 Ekim 2024
/haber/tekirdag-da-cinsel-istismara-maruz-birakilan-bebek-hayatini-kaybetti-300465
Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün: İstismara maruz bırakılan bebek ölmedi, hayati tehlikesi sürüyor
12 Eylül 2024
/haber/tekirdag-baro-baskani-gurcun-istismara-maruz-birakilan-bebek-olmedi-hayati-tehlikesi-suruyor-299630
Tekirdağ'da bebek istismara maruz bırakıldı: 5 kişi tutuklandı
12 Eylül 2024
/haber/tekirdag-da-bebek-istismara-maruz-birakildi-5-kisi-tutuklandi-299614
Sayfa Başına Git