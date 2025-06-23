İstismar haberleri ile gündeme gelen İbrahim Maalouf İstanbul’da konser verecek

Dünyaca tanınan Fransalı trompet sanatçısı İbrahim Maalouf 24 Haziran’da İstanbul’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek.

bianet'e konuşan ve Fransa'da yaşayan sosyolog Pınar Selek şöyle dedi:

"İbrahim Maalouf, 2013 yılında stüdyosunda staj yapan 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel taciz iddialarının ardından, 2018’de dört ay tecilli hapis ve 20 bin euro para cezasına çarptırıldı. Ancak temyiz sürecinde, “kanıt yetersizliği” gerekçesiyle 2020’de beraat etti. Bu hukuki karar, #MeToo hareketiyle dönüşen toplumsal vicdanı ikna etmeye yetmedi. Bir yanda Maalouf’un kazandığı masumiyet karinesi, diğer yanda bu beraat kararını, yargı sisteminin cinsel şiddet davalarındaki yapısal kör noktalarının çarpıcı bir örneği olarak değerlendiren feminist hareket… Özellikle mağdurların teknik süreçlerle nasıl susturulduğuna dikkat çeken feminist gruplar, son yıllarda eylemleriyle bu suskunluğa karşı ses oluyor ve Maalouf’un konserlerinin iptalini talep ediyor. “1980’lerde de sanatçılar ‘özel hayat’ perdesinin ardında korunuyordu. #MeToo bu perdeyi yırttı,” diyerek, kazanımların geri alınmaması için herkesi sorumluluk almaya çağırıyorlar. İşte bu çağrının ardından Maalouf, 2024’te Deauville Film Festivali jürisinden çıkarıldı. Peki, İstanbul’da ne olacak? Ben kimseye çağrı yapamam bu konuda. Ama şunu biliyorum: Eğer İstanbul’da olsaydım, o konsere kesinlikle gitmezdim. Çünkü mağdurların sesini dinliyorum."

Daha önceki yıllarda birçok kez Türkiye’ye gelen sanatçı hakkında çocuk istismarı iddiaları olduğu biliniyor.

İbrahim Maalouf hakkında, 2013 yılında 14 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Olayın, Fransa’nın güneydoğusunda bulunan bir müzik stüdyosunda gerçekleştiği öne sürüldü. Söz konusu tarihte stüdyoda stajyer olarak bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu, Maalouf’tan şikâyetçi oldu. Sanatçı ise suçlamaları reddetti.

Temyize başvuruldu

Fransa Créteil Ceza Mahkemesi 2018 yılında Maalouf’u suçlu bularak dört ay ertelenmiş hapis cezası ve 20 bin euro para cezasına çarptırdı. Ancak Maalouf bu karara itiraz etti ve temyize başvurdu. Temyiz mahkemesi, alt mahkemenin kararını “somut delil olmadığı” gerekçesi ile bozdu, Maalouf’un beraatine hükmetti.

Önal Toprak: Eril bakış açısı hep var

Mahkemeden çıkan beraat için Avukat İlayda Önal Toprak şunları söyledi;

“Yüksek bir mahkemenin verdiği beraat kararı var ama yargıya olan güven zayıf olmasından kaynaklı bu kararın gerçekten adil ve erdemli bir şekilde alındığına inanmakta zorlanılıyoruz. Bu kararı değerlendirirken aslında toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı bir karar verildiğini, kendimizi kadının beyanının dikkate alınmadığı söylemek zorunda hissediyoruz.

Önal Toprak, “Kadına yönelik özellikle cinsel şiddet ve hakaret gibi durumların son derece yaygın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle ben, her ne kadar bir kişinin etiketlenmemesini, yani cezasını çektikten sonra hayatına hükümlü kimliğiyle devam etmesini hukuka aykırı bulsam da, hukuk sistemlerinin ne yazık ki evrensel ölçekte bile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hala eril bir bakış açısıyla kararlar verildiğini görmek mümkün” dedi.

İbrahim Maalouf yılında 2024 yılında Deauville Amerikan Film Festivali’nde jüri üyeliği yaparken suçlamaların kamuoyuna yansımasının ardından festival komitesine gelen baskılar sonucu jüri üyeliği görevinden çıkarıldı.

Festivalin jüri listesinin açıklanmasının ardından, bazı katılımcılar ve festival çalışanlarının, Maalouf’un daha önce çocuk istismarı suçlamasıyla yargılanmış olmasından dolayı rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine müzisyen 2020 yılında beraat etmiş olsa da, festival yönetimi bu tepkiler üzerine jüri kadrosunu revize ederek Maalouf’un ismini listeden çıkardı.

Kararın ardından yapılan açıklamalarda, bu adımın ekip içi hassasiyetler ve toplumsal duyarlılık gözetilerek alındığı belirtildi. Gelişme, kültür-sanat dünyasında cinsiyet temelli şiddetle mücadele kapsamında artan duyarlılığın ve #MeToo hareketinin etkisinin bir yansıması olarak yorumlandı.

“Bu bir Maalouf meselesi değil, Deaville meselesi”

Festival jüri üyeliğinden çıkarılması üzerine Maalouf sosyal medya hesabı üzerinden şunları söyledi: Maalouf, “Beni jüri dışına itmek, toplumun gözü önünde “temizlik yapmak” isteyenlerin operasyonuydu. 2020 yılında yargılandım ve beraat ettim. Ama buna rağmen hala haksız ve aşağılayıcı bir muameleye maruz kaldım."

(NÖ/EMK)