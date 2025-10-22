İstinaf Zehra Kınık’ın cezasını bozdu

İstinaf mahkemesi, bir kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olan Fatma Zehra Kınık hakkında verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Kararda, üç yaralının şikâyetlerini geri çektiği, bu nedenle Kınık’ın yalnızca bir kişinin ölümünden sorumlu tutularak cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Ne olmuştu? Fatıma Zehra Kınık Demir'in otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpması sonucu, motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hayatını kaybetmişti. 2025 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda Zehra Kınık Demir asli kusurlu bulundu. Kınık Demir, suçlamaları reddederek, olayda kusurlu olmadığını öne sürmüştü. Raporda Kınık Demir'in "Dur" yazılı trafik işaret levhasını dikkate alarak, araçların seyir durumlarını kontrol ettikten sonra yola çıkması ve geçiş hakkını motosiklete vermesi gerekirken, bu kurallara dikkat etmediği için asli kusurlu bulunduğu kaydedildi. Öztürk ve Barlasçeki de Adli Tıp Kurumu'nun raporunda tali kusurlu bulundu. Öztürk'ün kusurlu bulunmasının sebepleri, kaza sırasında kaskının olmaması, kasksız yolcu taşıması ve kavşağa hızını azaltıp kontrollü yaklaşmaması gösterildi. Raporda Barlasçeki'nin de kasksız şekilde yolculuk yaparak can güvenliğini tehlikeye attığı kaydedildi. İfadesinde Kınık Demir'in aracının "aniden yola çıktını" söyleyen Öztürk, "Araç aniden yola çıkınca ben biraz daha hız yapıp araçtan kurtulmak istedim çünkü fren mesafem hiç yoktu. Dengemi kaybettim ve motosiklet devrildi. Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum" demişti. Öztürk lise 10. sınıfa gittiğini, maddi sıkıntılardan dolayı araba tamirciliği yaptığını, Batın Barlasçeki ile de motosikletinin tamiri için görüştüğünü, kaza sırasında onu eve bırakmakta olduğunu kaydetmişti.

