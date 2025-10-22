ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ekim 2025 12:59
 ~ Son Güncelleme: 22 Ekim 2025 13:05
2 dk Okuma

İstinaf Zehra Kınık’ın cezasını bozdu

Kararda, üç yaralının şikâyetlerini geri çektiği, bu nedenle Kınık’ın yalnızca bir kişinin ölümünden sorumlu tutularak cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstinaf Zehra Kınık’ın cezasını bozdu

İstinaf mahkemesi, bir kişinin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olan Fatma Zehra Kınık hakkında verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Kararda, üç yaralının şikâyetlerini geri çektiği, bu nedenle Kınık’ın yalnızca bir kişinin ölümünden sorumlu tutularak cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Fatıma Zehra Kınık Demir'in otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpması sonucu, motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hayatını kaybetmişti. 2025 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda Zehra Kınık Demir asli kusurlu bulundu. Kınık Demir, suçlamaları reddederek, olayda kusurlu olmadığını öne sürmüştü.

Raporda Kınık Demir'in "Dur" yazılı trafik işaret levhasını dikkate alarak, araçların seyir durumlarını kontrol ettikten sonra yola çıkması ve geçiş hakkını motosiklete vermesi gerekirken, bu kurallara dikkat etmediği için asli kusurlu bulunduğu kaydedildi.

Öztürk ve Barlasçeki de Adli Tıp Kurumu'nun raporunda tali kusurlu bulundu. Öztürk'ün kusurlu bulunmasının sebepleri, kaza sırasında kaskının olmaması, kasksız yolcu taşıması ve kavşağa hızını azaltıp kontrollü yaklaşmaması gösterildi.

Raporda Barlasçeki'nin de kasksız şekilde yolculuk yaparak can güvenliğini tehlikeye attığı kaydedildi.

İfadesinde Kınık Demir'in aracının "aniden yola çıktını" söyleyen Öztürk, "Araç aniden yola çıkınca ben biraz daha hız yapıp araçtan kurtulmak istedim çünkü fren mesafem hiç yoktu. Dengemi kaybettim ve motosiklet devrildi. Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum" demişti.

Öztürk lise 10. sınıfa gittiğini, maddi sıkıntılardan dolayı araba tamirciliği yaptığını, Batın Barlasçeki ile de motosikletinin tamiri için görüştüğünü, kaza sırasında onu eve bırakmakta olduğunu kaydetmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Zehra Kınık Zehra Kınık trafik kazası
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git