İstinaf, yedi gazeteciye verilen hapis cezalarını onadı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 11 gazetecinin yargılandığı dosyada 7 gazeteciye verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezalarını onadı.

Mahkeme; gazetecilerin haberlerini, dijital materyallerini ve ev baskınlarında evlerinden alınan yayınları “bütüncül delil zinciri” olarak kabul ederek, bunların “örgütle organik bağın kanıtı” olduğunu iddia etti.

Hapis cezası onanan gazeteciler şöyle: Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Diren Yurtsever, Selman Güzelyüz, Emrullah Acar, Zemo Ağgöz; JINNEWS Haber Müdürü Öznur Değer; Deniz Nazlım, Hakan Yalçın.

Beraat eden gazeteciler arasında Habibe Eren, Ceylan Şahinli ve Mehmet Günhan bulunurken, MA muhabiri Berivan Altan hakkındaki mahkûmiyet kararı, aynı suçlamayla devam eden başka dosya nedeniyle bozuldu ve dosya yeniden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme, cezaları onanan gazeteciler ile Altan hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürmesine hükmetti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre gazeteciler, karara, tebliğden itibaren iki hafta içinde Yargıtay’a temyiz başvurusu yapabilir.

Meslek örgütlerinden tepkiler

Meslek örgütleri de gazetecilere verilen hapis cezalarını kınadı.

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın - İş): “Bu karar, siyasallaşan yargının basın özgürlüğüne dönük saldırılarının bir yenisi olurken; ayın zamanda hakikate dönük saldırının da bir göstergesidir. Bu karar, özgür basın emekçilerinin, her koşulda yazmaya devam ederek açığa çıkardığı hakikatlere bir saldırıdır. Ülkemizde gazetecilik, siyasallaşan yargının sopası ile engellenmek isteniyor. Gazetecilere verilen bu cezaları da, basın özgürlüğüne dönük bu saldırıları da kabul etmiyoruz! Gazetecilere ve basının özgürlüğüne dönük her türlü baskı ve saldırının karşısında olmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Özgür basın susturulamaz, gazetecilik yargılanamaz!”

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG): “Cezaların onanması hem basın özgürlüğüne bir saldırıdır hem de Türkiye’de gündemde olan demokratikleşme iklimine bir darbedir. Sürecin ruhuna ters bu karar, AKP iktidarı tarafından izah edilmeye muhtaçtır. Cezası onanan meslektaşlarımız, tüm baskılara rağmen yazmaya devam ediyorlar. Bu da ceza veren zihniyete en büyük dert olmuştur. Bu hukuksuz cezaları kabul etmiyor, meslektaşlarımızın hukuki mücadelesini bir üst mahkemeye taşıyarak mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG): “Hakikati açığa çıkaran gazeteciler cezalandırılıyor. Bu karar yargı eliyle yürütülen politik bir sindirme operasyonudur. Özgür basına yöneltilen bu saldırı; başta kadınlar olmak üzere gazetecilerin kalemini susturma ve hakikatin sesini bastırma çabasıdır. MKG olarak, tutuklu, yargılanan ya da ceza tehdidiyle susturulmak istenen tüm meslektaşlarımızın yanındayız. Hakikati yazmak suç değildir!”