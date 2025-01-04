İstinaf, Tahir Elçi cinayeti davasında polislerin beraatını onadı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi (İstinaf), Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi cinayeti davasında yargılanan üç sanık polis hakkında verilen beraat kararını hukuka uygun buldu.

Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, kardeşleri Ömer Elçi, Mehmet Elçi ile Diyarbakır Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’nin yaptığı başvuruyu esastan reddetti.

MLSA’dan Deniz Tekin’in haberine göre mahkeme, olay günü görevli olan polislerin görevleri nedeniyle yargılandıklarını ancak 4483 sayılı yasa kapsamında soruşturma izni alınmadan dava açıldığını kaydetti. Bu nedenle de dosyanın esastan incelendiğini belirten mahkeme şu hükmü kurdu:

“Yargılama sürecini yansıtan tutanaklar ve belgelere göre ilk derece mahkemesinin kararında veya gerekçesinde usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, hukuka uygun bir şekilde elde edilen delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, duruşmaların usule uygun şekilde yapıldığı, ceza yargılamasının asli süjesi olan tüm tarafların aşamalardaki iddia ve savunmalarının, somut delillerle karşılıklı olarak değerlendirilip gerekçesiyle karara bağlandığı, suçlamaya konu fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkında ayrı ayrı verilen beraat hükümlerinin görüntüler, bilirkişi raporları, uzmanlık raporları, tanık ifadeleri ve tutanaklarla uyumlu olduğu, ayrıntılı bir gerekçeyle açıklanan hükümde ve hüküm alma sürecinde hukuka aykırı yönler bulunmadığı anlaşılmakla CMK'nın 280/1-a maddesinin ilk cümlesi uyarınca katılan tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.”

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre taksirle işlenen ve beş yılın altında olan cezalar için Yargıtay temyiz yolu kapalı olduğu için Tahir Elçi cinayeti davasında yargılanan polisler hakkında temyiz yolu kapanmış oldu.

Ne olmuştu? Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Tahir Elçi cinayeti davasında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanan sanık polisler S.T. F.T. ve M.S. hakkında 12 Haziran 2024’te beraat kararı verilmişti. Mahkeme gerekçeli kararında “Elçi’nin ölümüne sebebiyet veren ölümcül atışın kim tarafından gerçekleştirildiği hususunda tereddüttün hasıl olduğunu” belirtmişti. Tahir Elçi davasında sanık polislere ceza yok

(HA)