ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Ocak 2025 17:28
 ~ Son Güncelleme: 4 Ocak 2025 17:34
2 dk Okuma

İstinaf, Tahir Elçi cinayeti davasında polislerin beraatını onadı

İstinaf mahkemesi davada usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına hükmetti. Böylelikle temyiz yolu kapanmış oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstinaf, Tahir Elçi cinayeti davasında polislerin beraatını onadı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi (İstinaf), Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi cinayeti davasında yargılanan üç sanık polis hakkında verilen beraat kararını hukuka uygun buldu.

Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, kardeşleri Ömer Elçi, Mehmet Elçi ile Diyarbakır Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’nin yaptığı başvuruyu esastan reddetti.

MLSA’dan Deniz Tekin’in haberine göre mahkeme, olay günü görevli olan polislerin görevleri nedeniyle yargılandıklarını ancak 4483 sayılı yasa kapsamında soruşturma izni alınmadan dava açıldığını kaydetti. Bu nedenle de dosyanın esastan incelendiğini belirten mahkeme şu hükmü kurdu:

“Yargılama sürecini yansıtan tutanaklar ve belgelere göre ilk derece mahkemesinin kararında veya gerekçesinde usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, hukuka uygun bir şekilde elde edilen delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, duruşmaların usule uygun şekilde yapıldığı, ceza yargılamasının asli süjesi olan tüm tarafların aşamalardaki iddia ve savunmalarının, somut delillerle karşılıklı olarak değerlendirilip gerekçesiyle karara bağlandığı, suçlamaya konu fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkında ayrı ayrı verilen beraat hükümlerinin görüntüler, bilirkişi raporları, uzmanlık raporları, tanık ifadeleri ve tutanaklarla uyumlu olduğu, ayrıntılı bir gerekçeyle açıklanan hükümde ve hüküm alma sürecinde hukuka aykırı yönler bulunmadığı anlaşılmakla CMK'nın 280/1-a maddesinin ilk cümlesi uyarınca katılan tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.”

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre taksirle işlenen ve beş yılın altında olan cezalar için Yargıtay temyiz yolu kapalı olduğu için Tahir Elçi cinayeti davasında yargılanan polisler hakkında temyiz yolu kapanmış oldu.

Ne olmuştu?

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Tahir Elçi cinayeti davasında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanan sanık polisler S.T. F.T. ve M.S. hakkında 12 Haziran 2024’te beraat kararı verilmişti.

Mahkeme gerekçeli kararında “Elçi’nin ölümüne sebebiyet veren ölümcül atışın kim tarafından gerçekleştirildiği hususunda tereddüttün hasıl olduğunu” belirtmişti.

Tahir Elçi davasında sanık polislere ceza yok
Tahir Elçi davasında sanık polislere ceza yok
12 Haziran 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
tahir elçi davası tahir elçi cinayeti Tahir Elçi
ilgili haberler
Tahir Elçi davasında sanık polislere ceza yok
12 Haziran 2024
/haber/tahir-elci-davasinda-sanik-polislere-ceza-yok-296423
BM Raportörü: Tahir Elçi cinayeti cezasız kalmamalı
11 Haziran 2024
/haber/bm-raportoru-tahir-elci-cinayeti-cezasiz-kalmamali-296382
Barolardan, Tahir Elçi davasındaki mütalaaya tepki
30 Nisan 2024
/haber/barolardan-tahir-elci-davasindaki-mutalaaya-tepki-294792
Tahir Elçi cinayetinde “faili meçhul” mütalaa
29 Nisan 2024
/haber/tahir-elci-cinayetinde-faili-mechul-mutalaa-294769
Tahir Elçi davasındaki ara karara tepki
30 Kasım 2023
/haber/tahir-elci-davasindaki-ara-karara-tepki-288645
Tahir Elçi davasında sanık polisler tutuklanmadı
3 Mart 2021
/haber/tahir-elci-davasinda-sanik-polisler-tutuklanmadi-240238
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Tahir Elçi davasında sanık polislere ceza yok
12 Haziran 2024
/haber/tahir-elci-davasinda-sanik-polislere-ceza-yok-296423
BM Raportörü: Tahir Elçi cinayeti cezasız kalmamalı
11 Haziran 2024
/haber/bm-raportoru-tahir-elci-cinayeti-cezasiz-kalmamali-296382
Barolardan, Tahir Elçi davasındaki mütalaaya tepki
30 Nisan 2024
/haber/barolardan-tahir-elci-davasindaki-mutalaaya-tepki-294792
Tahir Elçi cinayetinde “faili meçhul” mütalaa
29 Nisan 2024
/haber/tahir-elci-cinayetinde-faili-mechul-mutalaa-294769
Tahir Elçi davasındaki ara karara tepki
30 Kasım 2023
/haber/tahir-elci-davasindaki-ara-karara-tepki-288645
Tahir Elçi davasında sanık polisler tutuklanmadı
3 Mart 2021
/haber/tahir-elci-davasinda-sanik-polisler-tutuklanmadi-240238
Sayfa Başına Git