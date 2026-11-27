Bayrampaşa Cezaevi’ne 19 Aralık 2000’de düzenlenen “Hayata Dönüş Operasyonu”na ilişkin davada istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin zamanaşımı kararını hukuka uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17 Kasım 2025’te verdiği davanın zamanaşımı nedeniyle düşürülmesi kararına karşı yapılan istinaf başvurularını esastan reddetti. Daire, kararı kesin olarak ve oybirliğiyle verdi.

Böylece 12 mahpusun öldürüldüğü, 29 mahpusun yaralandığı operasyona ilişkin olaydan 10 yıl sonra başlayan yargılama, herhangi bir mahkumiyet kararı verilmeden sonuçlandı.

Bir paragraflık gerekçe

Dokuz sayfalık kararının büyük bölümünü tarafların isimleri ve istinaf başvurusunda bulunanların listesi oluşturdu. Daire, 15 yıl süren yargılamanın ardından verilen zamanaşımı kararına yönelik değerlendirmesini ise tek paragrafta açıkladı.

Duruşma tutanakları, yerel mahkemenin gerekçeli kararı ve dosyanın tüm kapsamını incelediğini belirten heyet, kararında şu ifadelere yer verdi:

"Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, gerekçe içeriği ve tüm dosya kapsamına göre yapılan incelemede;

Yapılan yargılama sonunda, sanıklar hakkında açılan kamu davalarının zamanaşımı nedeniyle CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca düşmesine dair gerekçesi gösterilerek verilen hükümlerde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan tarafların ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla CMK'nın 280/1-a maddesi gereğince istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine,

CMK'nın 286/2-a-h maddeleri uyarınca KESİN olarak oybirliğiyle karar verildi.”

İstinaf mahkemesi, dava avukatlarının zamanaşımının uygulanamayacağına ilişkin hukuki itirazlarını kararında ayrı ayrı tartışmadı. Operasyonun insanlığa karşı suç niteliğinde olduğu yönündeki değerlendirmelere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadına ve soruşturma ile kovuşturma sürecindeki gecikmelere ilişkin de ilamda herhangi bir değerlendirme yer almadı.

Yerel mahkeme Ümraniye davasını emsal göstermişti

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Kasım 2025’te görülen 57. duruşmada, 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu (TCK) hükümleri uyarınca 22 yıl 6 aylık olağanüstü dava zamanaşımı süresinin 19 Haziran 2023’te dolduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 6 Ocak 2026’da UYAP’a yüklenen 84 sayfalık gerekçeli kararının yaklaşık bir buçuk sayfasını kararın gerekçesine ayırmıştı.

Yerel mahkeme, zamanaşımı kararına gerekçe olarak “Hayata Dönüş Operasyonu”nun Ümraniye Cezaevi’ne ilişkin yargılamasında Yargıtay’ın verdiği düşme kararını göstermişti.

Her iki cezaevindeki operasyonu aynı tarihte ve aynı nitelikte gerçekleşen olaylar olarak değerlendiren mahkeme, Ümraniye davasında uygulanan zamanaşımı hükümlerinin Bayrampaşa davasındaki sanıklar açısından da uygulanması gerektiğini belirtmişti.

Davanın avukatlarından Güçlü Sevimli ise bianet’e yaptığı değerlendirmede farklı sanıkların, mağdurların ve delillerin bulunduğu iki ayrı davada bu şekilde hüküm kurulamayacağını belirtmişti:

“Benzer bir olayda zamanaşımı kararı verildi diye siz de aynı kararı veremezsiniz.”

"Hayata dönüş" davasında zamanaşımı kararının gerekçesindeki çelişkiler

Avukatlar: İnsanlığa karşı suçlarda zamanaşımı uygulanamaz

Davanın avukatları, soruşturma ve kovuşturma makamlarının dosyayı yıllarca sürüncemede bıraktığını, bu nedenle zamanaşımı hükümlerinin uygulanamayacağını savunuyordu.

Avukatlar, AİHM’in Türkiye hakkında verdiği Yaman, Yeter ve İzci kararlarına atıfta bulunarak kamu görevlilerinin karıştığı ağır hak ihlallerine ilişkin etkili soruşturma yürütülmemesi durumunda zamanaşımı uygulanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtiyordu.

Operasyonun insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan avukatlar, yerel mahkemenin bu yöndeki itirazlarını gerekçeli kararında tartışmadığına dikkat çekmişti.

Sevimli, zamanaşımı kararının ardından İstanbul Barosu’nda düzenlenen basın toplantısında kararı cezasızlık politikasının devamı olarak nitelendirmişti.

"Hayata dönüş" davası avukatlarından 'zamanaşımı' tepkisi

Yargıtay yolu kapalı

İstinaf mahkemesinin kesin olarak verdiği karar nedeniyle davanın olağan kanun yolları kapsamında Yargıtay’a taşınması mümkün değil.

CMK’nin 286. maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi, ilk derece mahkemelerinin davanın düşmesine ilişkin kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularının esastan reddedilmesi halinde temyiz yolunu kapatıyor.

Mağdurların ve yaşamını yitiren mahpusların yakınlarının, yaşam hakkının ihlali ve etkili soruşturma yürütülmemesi gerekçeleriyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunabilecek.

Ne olmuştu? 19 Aralık 2000’de, F tipi cezaevlerine geçişe karşı mahpusların başlattığı açlık grevleri ve ölüm oruçlarının sürdüğü sırada, Türkiye genelinde 20 cezaevine “Hayata Dönüş” adı verilen operasyon düzenlendi. Bayrampaşa Cezaevi’nde düzenlenen operasyonda altısı kadın 12 mahpus hayatını kaybetti, 29 mahpus yaralandı. Operasyona ilişkin ilk dava, olaydan 10 yıl sonra, 2010’da açıldı. Eyüp Cumhuriyet Savcılığı’nın 37 er ve iki astsubay hakkında hazırladığı iddianameyle Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama başladı. Yargılama sırasında operasyonun önceden hazırlandığını ortaya koyan belgelerin dosyaya girmesinin ardından mağdur avukatları, operasyonu yöneten komutanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Mart 2015’te, aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu 157 jandarma mensubu hakkında kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla ikinci dava açıldı. Birleştirilen davaların yargılaması boyunca mağdur avukatları, operasyonun siyasi sorumlularının yargı önüne çıkarılmasını, kaybolan delillerin akıbetinin araştırılmasını ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirme yapılmasını talep etti. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, operasyondan yaklaşık 25 yıl, ilk davanın açılmasından ise 15 yıl sonra, 17 Kasım 2025’te davayı zamanaşımı gerekçesiyle düşürdü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de 15 Eylül 2026’da bu karara karşı yapılan istinaf başvurularını kesin olarak reddetti. “HAYATA DÖNÜŞ / KOĞUŞTAN HÜCRELERE” “Hayata Dönüş” hakkında ne biliyorsunuz?

(HA)