İstinaf Gencer'e verilen cezayı yerinde buldu, avukatların taleplerini reddetti

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Binasına 17 Haziran 2021'de silahlı saldırı gerçekleştiren ve partili Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onadı.

Deniz Poyraz Davası Avukatı Türkan Aslan Ağaç ve Gencer'in avukatının yaptığı başvuruyu değerlendiren İstinaf Mahkemesi, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği mahkumiyet kararında “usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna” karar verdi.

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Avukat Türkan Aslan Ağaç’ın beş maddelik itirazına gerekçe sunmadan reddeden mahkeme tüm maddelere aynı yanıtı verdi.

Mahkeme kararında şöyle dedi:

“Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre; Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, "Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, "Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı ve ileri sürülen başkaca istinaf nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmadığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanık Onur Gencer müdafii ve katılanlar vekilinin istinaf başvurularının esastan reddine, “Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı ve ileri sürülen başkaca istinaf nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmadığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanık Onur Gencer müdafii ile katılanlar vekilinin istinaf başvurularının esastan reddine..."

Onur Gencer'in avukatı tahliye talebini de değerlendiren mahkeme, "üzerine atılı suçun niteliği, atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu" belirterek tahliye talebini reddetti.

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Avukat: Dosyayı hızlıca kapatmaya çalışıyorlar

İstinafın kararını bianet’e değerlendiren avukat Türkan Aslan Ağaç, istinafın çok hızlı karar verdiğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

“İstinaftaki iş yükü çok fazla ve dosya adli tatilde kendilerine gitti, bu kadar hızlı karar vermeleri oldukça düşündürücü, dosyayı bir an önce sadece tetikçi Onur Gencer’e verilen ceza ile kapatmaya çalışıyorlar.

"Halbuki biz soruşturma aşamasında da yargılama aşamasında da cinayetin arkasındaki isimlerin ortaya çıkarılması için çabaladık ancak çabalarımız sonuçsuz kaldı.

“Ben dosyanın yeterince incelendiği kanaatinde değilim. Sürecinin sanık açısından ve özellikle HDP İzmir il binasına yapılan saldırının bir bütün olarak yargı sürecinin kapatılması noktasından hızlandırıldığını düşünüyorum. Onur Gencer'in arkasındaki o örgütlü gücün ortaya çıkarılması engellenmek isteniyor.

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“İstinaf kararını Yargıtay’a taşıyacağız"

“İstinaf kararını Yargıtay’a taşıyacağız. Daha önce de söylemiştim bu dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidecek gibi görünüyor. Çünkü maalesef yargı üzerine düşeni yerine getirmedi. Böylesi toplumsal ve siyasi cinayetlerde üzerine düşeni yapıp gerçek faillerin yargı önüne çıkmasını sağlayamadığı için bu dosyaların tamamı AİHM’e taşınıyor.

"Birçok dosya yıllara yayılıyor, zaman aşımına giriyor. Ama biz bu dosyada buna izin vermeyeceğiz. Onur Gencer'le irtibat halinde olan tüm faillerin ortaya çıkarılması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz.”

(RT)